«Французской нет и, скорее всего, не будет!» Самая дорогая в Беларуси вакцина от гриппа закончилась быстрее остальных?

Привиться от гриппа - не проблема. Но выбора вакцин особо нет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусы в этом году как никогда активно прививаются от гриппа. Пока одни ждали поставок французской и голландской вакцин, другие выстраивались в очереди в поликлиниках, чтобы уколоться российским «Грипполом Плюс».

«На бесплатную прививку стояла очередь из 20 человек и еще столько же выстроилось за мной»

- Каждый год прививаюсь от гриппа, но никогда не видела такой активности в нашей поликлинике в Малиновке, - рассказывает Людмила, которая неделю назад сделала бесплатную прививку российской вакциной. - Передо мной уже в очереди стояло человек 20. А потом столько же за мной выстроилось.

Напомним, «Гриппол Плюс» предлагают в поликлиниках бесплатно пациентам из групп риска (пенсионеры, дети, люди с хроническими заболеваниями и т. д.). А французской «Ваксигрипп Тетра» (самая дорогая из всех вакцин - ее цена варьировалась в районе 30 рублей) и голландской «Инфлювак» прививают за деньги. Не прошло и недели, как они появились в белорусских медучреждениях, а в понедельник стали почти дефицитом.

- Французского «Ваксигриппа» нет, - сообщали в столичном медцентре. - Скорее всего, уже и не будет в этом году. Мало завезли. «Инфлювак» есть, но на сколько дней его хватит - не знаем.

Французскую вакцину в субботу, 10 октября, уже не удалось найти нигде. А в понедельник мы и голландскую еле нашли. В некоторых медцентрах желающих привиться именно «Инфлюваком» записывают на конец октября - начало ноября. В поликлиниках, где эта вакцина еще есть, советуют не медлить.

- Лучше приезжайте сегодня, - посоветовали в 37-й поликлинике Минска, где, по словам медиков, до конца недели вакцины должно хватить при нынешнем спросе.

В процедурном кабинете, где я делаю прививку, медсестра достает из холодильника и показывает мне коробочку с надписью «Инфлювак», чтобы я не сомневалась, что получу именно эту вакцину.

- А ее обязательно хранить в холодильнике? - интересуюсь. - Если, например, купить эту вакцину за границей и привезти сюда, с ней ничего не случится?

- Без холодильника она может храниться максимум два часа.

Впрочем, с покупкой за границей я погорячилась - если туда и попадешь, то попробуй еще купи нужный препарат.

Из-за распространения ковида в Польше вырос спрос на прививки от гриппа

В Польше ощущается нехватка вакцин против гриппа, сообщает «Польское радио». В связи с пандемией коронавируса спрос на прививки от гриппа в соседней стране значительно вырос. Обычно их делал только каждый десятый поляк. А сейчас двух миллионов вакцин, которые закупило правительство, может быть недостаточно. В аптеки поставляется их по 4 - 5 ампул, и бывает, нужно записываться в очередь, чтобы купить вакцину.

- Мы увеличили количество вакцин против гриппа. Будет закуплено около 3 миллионов ампул. Поставки будут постепенно реализовываться, - успокаивает польский Минздрав.

В России поставки тех же импортных вакцин начались с опозданием. Прививать ими будут только в частных клиниках. Производитель «Инфлювака» заявил, что поставлять свою вакцину в этом году в Россию не планирует. Но вакцинация от гриппа идет полным ходом, ведь в стране зарегистрировано более 20 своих вакцин, которые постепенно вытесняют импортные. Прививают ими бесплатно в государственных поликлиниках и передвижных прививочных пунктах.