Конституцию Беларуси снова хотят изменить: Лукашенко говорит о передаче 71 полномочия, эксперты настроены скептично

Конституция Беларуси была принята 26 лет назад, за это время в нее трижды вносились изменения - в 1995, 1996 и 2004 годах. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Конституция Беларуси была принята в 1994-м. В нее трижды вносились изменения - в 1995, 1996 и 2004 годах. Пару лет назад Александр Лукашенко отвергал идею внести очередные изменения в Основной закон. Но уже в марте прошлого года сообщил, что поручил Конституционному суду разработать проект нового Основного закона, который перераспределит полномочия между ветвями власти, а выборы в парламент позволит проводить по партийным спискам. Прошло еще полтора года, и мы снова вернулись к разговорам о конституционной реформе.

ЧТО ИЗМЕНЯТ: В ПРЕЗИДЕНТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ АРМИИ, А ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ УРЕЖУТ?

В 2020-м о необходимости провести референдум и вернуть первый вариант Конституции заявил претендовавший на статус кандидата в президенты Виктор Бабарико. На тот момент он уже был задержан, но озвучил эту идею в заранее записанном видео. По его словам, в той редакции Основного закона «уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение (настоящее) трех ветвей власти».

Затем последовало заявление Александра Лукашенко о том, что работа над новой Конституцией уже ведется. Он исключил возможность возвращения к Основному закону образца 1994 года, а также предложил зафиксировать: только отслуживший в армии кандидат может стать президентом. В середине августа Лукашенко уточнил:

- Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь - и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу, - заявил он.

Конституционный суд сейчас. Шесть судей назначаются Президентом, остальные - Советом Республики.Фото: kc.gov.by.

После этого он попросил председателя Верховного суда Валентина Сукало подключиться. Верховному суду предложили «покрутить, высказать свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения».

В начале октября депутаты парламента сообщили, что начали работать над обновлением Конституции. Как пояснили нам в пресс-службе, работа пока заключается только в сборе предложений от граждан, но ни одного из трех вариантов проектов Конституции они до сих пор не видели.

- Рассматривать предложения депутаты начнут после 25-го числа, - пояснили нам в пресс-службе Палаты представителей. - Графика внесения изменений нет, и дата произвольная, чтобы не затягивать процесс. Стоит отметить, что граждане присылают заявки гораздо более активно, чем при внесении поправок в иные законопроекты. Но вряд ли граждане станут основным источником идей (по изменению Конституции. - Ред.), все-таки над этим должны работать специалисты-теоретики.

По Конституции президент является ее гарантом, а также гарантом прав и свобод человека и гражданина. Фото: belsat.eu, rec.gov.by, president.gov.by, БелТА.

Тем не менее люди приняли идею с воодушевлением: только за первые 4 дня на электронную почту Zakon@house.gov.by пришло около 400 предложений о том, что нужно изменить в Конституции.

9 октября Лукашенко подтвердил, что план конституционных реформ будет обсуждаться на шестом по счету Всебелорусском народном собрании - в декабре 2020 или январе 2021 года. Также он пообещал выборы делегатов на мероприятие и создание оргкомитета. Это будут делать, «определившись с численностью, исходя из опыта».

А 12 октября появилась и первая конкретика по изменениям: Александр Лукашенко рассматривает возможность передачи части своих широких полномочий другим органам, чтобы «догрузить их».

- Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий... Явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти, - передает слова Лукашенко «Пул первого».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА: КАК МЕНЯЛАСЬ КОНСТИТУЦИЯ СТРАНЫ

1994-й: первая Конституция и обещание не просить дополнительных полномочий для президента

Сейчас в это сложно поверить, но в 1994 году Беларусь была парламентской, а не президентской республикой. Власть в молодой независимой республике принадлежала коллегиальному органу - Верховному совету во главе с его председателем. И только после вынесения нескольких проектов на общественное обсуждение 15 марта 1994 года была принята Конституция, которая ввела пост президента. Избрание же спустя несколько месяцев Александра Лукашенко на эту должность среди прочего ознаменовалось затяжным конфликтом с двумя другими ветвями власти - Верховным советом и Конституционным судом, которые то и дело объявляли положения указов президента неконституционными и требовали внести поправки.

Что примечательно, в интервью газете «Советская Белоруссия» в 1994 году Александр Лукашенко заявил: «Конечно, я не буду просить дополнительных полномочий у Верховного совета, наша Конституция и так предоставляет президенту царские полномочия».

В 1994 году Александр Лукашенко заверил, что не будет просить себе дополнительных полномочий, ведь "Конституция и так предоставляет президенту царские полномочия». Фото: Юрий Иванов/Спутник.

1995-й: смена символики и право роспуска Верховного совета президентом

Александр Лукашенко предложил вынести на референдум четыре поправки в Основной закон: придать русскому языку статус государственного наравне с белорусским, изменить государственную символику, начать экономическую интеграцию с Россией и дать президенту право роспуска Верховного совета. Последний поддержал инициативу плебисцита, но выступил против вынесения на всенародное обсуждение трех из предложенных вопросов.

Лукашенко в ответ пригрозил приостановить деятельность Верховного совета, а 19 депутатов в знак протеста начали голодовку в зале парламента. Она закончилась ночной силовой эвакуацией их из здания (как позже расскажет Лукашенко, по его приказу). Вопреки всему референдум в итоге провели. По данным ЦИК, по всем четырем вопросам «за» проголосовало от 75 до 83,3% граждан. И хотя первые поправки в Конституцию приняли в 1995 году, они какое-то время просто висели в воздухе, после чего были включены в редакцию Конституции 1996-го года.

В результате вместо бело-красно-белого флага у нас появился видоизмененный красно-зеленый флаг БССР 1951 года, а вместо герба «Погоня» - перерисованный герб БССР того же года авторства главы Администрации президента Леонида Синицына.

Парламентарии объявили голодовку в здании Верховного Совета в Минске 11 апреля 1995 года. Фото: Reuters.

1996-й: переход к президентской республике

Спустя полтора года и снова по инициативе президента началась подготовка ко второму референдуму, и уже на этой стадии Центризбирком во главе с Виктором Гончаром отказался утверждать будущие результаты. Несмотря на все заверения, Лукашенко предложил расширить свои полномочия и ввести президентскую республику, перенести День независимости с 27 на 3 июля, а также предложил народу выразить свое отношение к смертной казни и частной собственности на землю. Верховный совет предлагал свою версию Конституции, а также вынес на обсуждение народа предложение ввести выборность руководителей местных органов власти и финансировать все ветви власти открыто и только из бюджета.

В октябре Конституционный суд возбудил дело против Лукашенко по факту нарушения Конституции, а депутаты некоторых франкций Верховного совета поставили вопрос об импичменте, но эти процессы ни к чему так и не привели.

Первый состав Конституционного суда (1995 год). Впоследствии 7 судей и председатель сложат свои полномочия в знак протеста против реформы. Фото: bsu.by.

Итоги референдума, состоявшегося 24 ноября, объявлял не Гончар, а его исполняющая обязанности - Лидия Ермошина. Судя по результатам ЦИК, народ проголосовал против частной собственности на землю, против отмены смертной казни и открытого расходования средств на власть, но поддержал все остальные вопросы - в том числе усиление власти президента. С этого момента Беларусь перестала быть парламентской республикой и стала президентской. В частности, теперь не парламент коллегиально, а президент единолично получил полномочия назначать референдумы и высших должностных лиц в стране, а также издавать декреты и указы, которые при противоречии с законом были выше последнего. Сместить главу государства стало можно не за совершение преступления, а за совершение «тяжкого преступления». И это еще не все: президентский срок «обнулился» и стал отсчитываться заново.

Сразу после референдума Александр Лукашенко распустил Верховный совет - было учреждено подотчетное ему двухпалатное Национальное собрание. После этого своим указом Лукашенко назначил главой ЦИК Лидию Ермошину, хотя Конституция обязывала согласовывать такое назначение с Советом Республики.

В знак протеста семь судей и председатель Конституционного суда подали в отставку, также покинули посты премьер-министр, министр труда и замминистра иностранных дел. Итоги произошедшего референдума тогдашний председатель Конституционного суда Валерий Тихиня назвал «правовым Чернобылем». Референдум-96 не признали и многие государства и международные организации, включая ОБСЕ и Совет Европы.

Пикет против референдума рядом с Домом правительства, 16 ноября 1996 года. Фото: архив КФФД.

2004-й: отмена максимума в два срока на посту президента

17 октября 2004 года в Беларуси прошел третий (и пока последний) республиканский референдум по изменениям в Конституцию. И снова по инициативе Александра Лукашенко. На этот раз белорусам предложили ответить, согласны ли они убрать максимум пребывания на посту президента, который составлял два срока.

По данным ЦИК, явка составила более 90%, проголосовало «за» предложение более 79%, или 5,5 млн человек. Но результаты и этого референдума международное сообщество также не признало.

ПРОГНОЗЫ: «ВЛАСТЬ ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ СТАТУС-КВО, СОЗДАВ ВИДИМОСТЬ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ»

Депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич подтвердил, что ни один из трех проектов, представленных на рассмотрение Лукашенко, депутаты не видели.

- Мне, как депутату, пришло более 100 предложений граждан, многие из них не должны быть прописаны в Конституции, так как предусмотрены другими законами. Но люди пишут все, что хотят изменить в стране, поэтому я считаю, все эти вопросы нужно изучать. Предложения абсолютно разные: упрощение налогового законодательства, либерализация бизнеса, изменение избирательного законодательства в плане перехода на пропорционально-мажоритарную систему (по партийным спискам), перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной властью, увеличение полномочий в регионах - ведь сейчас, даже чтобы сделать дорогу, нужно идти в облисполком.

Также поступили предложения о статусе памятников Великой Отечественной войне, о том, чтобы не допускать переписывание истории. Многие предложили защитить традиционные ценности и по примеру Конституции России внести пункт о том, что брак - это союз мужчины и женщины. Ни один депутат пока не видел проектов изменения Конституции, но мы их ждем, чтобы потом внести основные из поступивших предложений. Предложения будут приниматься и после 25 октября, потому что дискуссия будет продолжаться до проведения общенационального собрания. Я считаю, что нельзя говорить о том, что реформа не имеет смысла, это абсолютно законный путь повлиять на будущее страны. Конституция за месяц не принимается, но и сильно затягивать нельзя. Конкретные сроки будут понятны после обнародования предварительного проекта Конституции.

Экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов убежден, что намечаемые поправки в действующую Конституцию не приведут к позитивным результатам.

- С помощью этой реформы нынешняя власть хочет сохранить статус-кво, создав лишь видимость конституционных преобразований. При этом она учитывает опыт постсоветских республик, где происходил транзит власти. Например, он оказался неудачным в Армении, где глава государства пересел в кресло премьер-министра, после чего в стране последовала революция. Есть и удачные с точки зрения власти варианты. Так, Нурсултан Назарбаев, уйдя с должности президента, остался теневым главой силового блока и по-прежнему управляет страной. Можно предположить, что белорусское руководство возьмет за основу модель конституционных преобразований в России, создав некий новый орган, в котором сосредоточатся все нити властной пирамиды. Понятное дело, что там ключевую роль будет играть бывший президент.

Что касается моего видения будущих конституционных преобразований Беларуси, то они должны идти в русле восстановления Конституции 1994 года, поскольку она остается законной Конституцией страны - это единственный правильный путь к возрождению демократической Беларуси.

Политический аналитик Артем Шрайбман уверен, что это последний срок Лукашенко, а вот конституционную реформу может постичь та же участь, что и референдум по вопросу строительства аккумуляторного завода в Бресте.

- Все, что Александр Лукашенко говорит сейчас, пока идет политический конфликт, я склонен рассматривать как тактические ходы. Примерно как с брестским референдумом, который во время кампании объявили, чтобы сбавить напряжение на месте, а потом, судя по всему, откатили назад. С конституционной реформой может быть то же самое. Если Лукашенко не привлечет к процессу оппонентов, то легитимность новой Конституции в обществе будет спорная. С другой стороны, я не вижу сценария, при котором Лукашенко через пять лет опять идет на выборы. Какой-то вариант транзита власти должен произойти в ближайшие годы. Почти наверняка первый этап транзита произойдет через правки в Конституцию. Но когда и по какому сценарию – пока сложно предсказывать.

Недавно отбывший административный арест юрист Дмитрий Лабазинский настроен более категорично: конституционная реформа при нынешней власти вообще невозможна.

- Конечно, у президента слишком широкие полномочия по нынешней Конституции. Логично, если по новой Конституции все эти полномочия вернут однопалатному парламенту, декреты и указы президента снова станут иметь силу не закона, а подзаконных актов, полномочия самого президента ограничатся двумя сроками. Но мне сложно даже вообразить, что эти изменения принесет конституционная реформа, которую готовит власть. Скорее всего, Лукашенко хочет прописать в ней некие гарантии неприкосновенности. На мой взгляд, очевидно: конституционная реформа при этой власти невозможна. Да и где гарантия, что с подсчетом голосов на референдуме не сложится такая же ситуация, как и на прошедших выборах?

12 октября в Минске прошел «Марш пенсионеров». Фото: Павел МАРТИНЧИК

НА ЗАМЕТКУ

Были ли успешные попытки провести референдум не президентом?

В соответствии со статьей 74 Конституции инициировать проведение республиканского референдума можно тремя способами: по инициативе президента, по предложению Палаты представителей и Совета Республики либо по предложению не менее 450 тысяч граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей и города Минска. Правда, тут есть нюансы, возникшие после изменений в Конституцию 1996 года. Первый - даже если собрать необходимые подписи, предложение о проведении референдума вносится на рассмотрение президента, второй - юридическая сила решения, принятого на референдуме, тоже определяется указом президента.

Известны как минимум три попытки за последние десять лет провести общереспубликанский референдум не по инициативе президента, но все они были безуспешными. В 2010 году референдум по вопросам размера таможенных пошлин предложила провести Партия БНФ, но экспертиза Минюста и Генпрокуратуры показали, что референдум по этому вопросу провести нельзя. В 2012 году ЦИК отказал бывшему кандидату в президенты Дмитрию Уссу в регистрации инициативной группы по подготовке референдума об изменении избирательного законодательства. А в 2020 году потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико предложил создать инициативную группу по проведению республиканского референдума для возврата к Конституции-1994. Как пояснили его соратники, вопрос отложили на время из-за потрясшего страну насилия, но к нему еще вернутся.