Из-за коронавируса? Отопление в Минске подключают раньше, чем температура стала +8

За отопление в этом сезоне заплатим на 11% больше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осень - сентябрь и начало октября - выдалась в Беларуси теплой, резкое похолодание придет только в эти выходные. Но дома в Минске уже подключают к отоплению. С 12 октября батареи стали теплеть в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, музеях, библиотеках. С 13 октября - в жилом секторе, сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».

Обычно подключение жилого сектора занимает до пяти дней, а это значит, что к выходным процесс в целом завершат. В этом году власти не стали ждать среднесуточной температуры воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти дней. Может, на решение повлияла и вторая волна коронавируса.

Обычно в первое время после подключения тепла некоторые жильцы страдают от перетопов, а некоторые, наоборот, ждут, не стали ли их батареи тепленькими. Жарко-холодно будет продолжаться до тех пор, пока систему не отладят, а на это уйдет 10 дней. По нормам температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна быть +18…+24 градуса. Если ниже, вызывайте сотрудников ЖЭСа - пусть измеряют, фиксируют и исправляют ситуацию. В этом случае возможен на перерасчет.

А ведь минувшей осенью топить в жилых домах Минска начали 24 сентября - такое раннее включение было впервые за последние 20 лет. Да и длился отопительный сезон до начала мая, а детские сады и школы из-за холодной весны протапливали до конца мая. В общей сложности отопительный период 2019 - 2020 года длился более семи месяцев. А обычно тепло в квартирах минчан становится во второй декаде октября. Позже всего, 20 октября, отопление включали в столице аж в 1999-м.

При положительной температуре воздуха на улице, как сейчас, отопление в жилых домах регулируют в ручном режиме, и занимаются этим сантехники ЖЭСов. В автоматическом режиме групповые приборы регулирования тепла, а они есть во всех столичных многоэтажках и в большинстве многоквартирных домов в регионах, включаются при температуре ниже 0 градусов.

А могут ли отключить отопление, если вдруг потеплеет на улице? Нет, но систему могут перевести в режим протапливания, когда батареи в квартирах еле теплые. Правда, в этом сезоне бабье лето, похоже, кончилось, и уже не вернется. По информации интернет-ресурсов о погоде, до конца октября максимальная температура днем может быть +10 градусов, ночью +5, минимальная днем +2, ночью -1.

КСТАТИ

Куда позвонить, чтобы узнать, когда же потеплеют батареи?

Самый популярный вопрос в эти дни в единую диспетчерскую службу по номеру 115: «А когда в наш дом дадут тепло?»

Корреспондент «Комсомолки» тоже задала его и получила ответ: «По вашему адресу тепло должны дать в первый день подачи тепла в жилой сектор». И не обманули, батареи потеплели уже 13 октября.

А после вала звонков «Когда дадут тепло?» минчане обычно начинают жаловаться в службу 115 на холодные батареи в одной или нескольких комнатах квартир или на перетоп. Эти заявки передают в ЖЭСы для устранения неисправностей.

ЕСТЬ ВОПРОС

Можно ли поставить вентиль на квартирной батарее, чтобы не переплачивать?

Можно, но проголосовать за модернизацию должны 2/3 собственников, платить они будут за это частями 10 лет

Это стало возможным после того, как в декабре 2019-го вступил в силу указ президента «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». Для участия в этой программе жильцы могут обратиться в ТСЖ, ЖСПК или ЖЭС с запросом о проведении в своем доме энергоэффективных мероприятий. Если более чем 2/3 собственников квартир проголосуют на общем собрании за участие в программе, то дом может получить господдержку, покрывающую 50% расходов, и рассрочку на 10 лет и более для оставшейся части затрат.

Год назад специалисты Министерства ЖКХ посчитали, что утепление фасада и кровли, реконструкция системы отопления, установка на батареи терморегулирующих головок, поквартирных приборов учета тепла для дистанционного съема показаний обойдутся семье, которая проживает в типовой двушке площадью 48 квадратов, в 17 - 23 рубля в месяц. Эту оплату обещали не индексировать. Всю сумму собственник должен был платить неизменно равными частями каждый месяц в течение 10 лет. Итого, получалось на тот момент примерно $1200 с квартиры. Правда, местные власти могут продлевать до 15 лет срок возмещения затрат социально уязвимым и малообеспеченным гражданам.

После установки системы регулирования тепла, как на Западе, жильцы смогут не только поддерживать комфортную температуру в квартире, но и сократить платежи за отопление примерно на 10 - 15%.

КОШЕЛЕК

За отопление в этом сезоне заплатим на 11% больше

Решение о подорожании услуги было принято еще летом.

Субсидируемые государством тарифы на теплоснабжение (отопление и обогрев воды) повысились с 1 июня с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал, а это значит - на 11%. Летнее подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах $5 - такое повышение цены на услуги ЖКХ в год потребовал в свое время Александр Лукашенко. Напомним, что стоимость отопления рассчитывается по общей площади квартиры и по показаниям общедомового счетчика расхода теплоэнергии.