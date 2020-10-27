- Насколько в XIХ веке было принято писать путевые заметки?- Более чем! Такая литература одновременно знакомила читателя с миром, развлекала и давала полезные в научном, экономическом и даже военном отношении сведения. Ведь настоящее путешествие в то время могли позволить себе немногие.Восток же европейцам казался чем-то загадочным и опасным. Начинался он для них с Польши. А уж поездка в Москву воспринималась приключением, связанным с ужасными дорогами, непонятным языком, клопами в постоялых дворах... Скажем, британец Джордж Рейнбек, едя в 1805 году из Минска в Гродно, описывает: в ночное время держал пистолет заряженным, опасаясь нападения разбойников - такое произошло на этой дороге парой дней раньше. А здешние хвойные леса казались Рейнбеку особенно мрачными в сравнении с березовыми рощами под Смоленском, где он бывал до этого.- Сейчас мы обращаем внимание на любую публикацию о Беларуси - журналистов, путешественников, блогеров. Раньше тоже следили за новостями о нашем крае?- В оптике XIX века Беларусь в лучшем случае фигурировала как Русская Польша - то есть часть Речи Посполитой, отошедшая Российской империи. Это гораздо шире, чем территория современной Беларуси. А если какие-то условные «трэвел-блоги» и были популярны, то написанные путешественниками, которые здесь же родились и жили. Скажем, путевые заметки этнографа Павла Шпилевского, писателей Юзефа Игнация Крашевского, Владислава Сырокомли, Ядвигина Ш. Впрочем, гораздо интереснее читателям с белорусских земель было узнать о странах, куда большинство читателей и не мечтало добраться.В XIX веке путешественники не стеснялись в негативных оценках и часто жаловались- На белорусские земли приезжали целенаправленно или транзитом? Может, среди гостей были известные имена?- Увы, Беларусь практически не становилась целью путешествия. В первой половине XIX века в нее не заезжали из-за ужасных дорог, стремясь по максимуму путешествовать морем. Потому-то из Европы чаще плыли в Петербург, а оттуда добирались в Москву. А с началом эры железных дорог Беларусь проезжали на поезде Варшава - Москва. Впрочем, в самом конце XVIII века здесь с инспекционной поездкой был российский поэт Гавриил Державин, а в 1862 году - Николай Лесков, тогда еще начинающий литератор. Последний успел прокатиться по свежепостроенной ветке Петербург - Варшава.Здесь нужно сказать, что уже в XIX веке путешественники не стеснялись в своих оценках увиденного, часто негативных. У Лескова, например, читаем: «11 сентября. Вчера целый день протаскался по Гродно. Гадкий городишко, хуже Чернигова, кажется». Кстати, Рейнбек, бывший здесь полувеком ранее, также пишет о «меланхолическом зрелище» и о «дворцах Браницких, Потоцких и Радзивиллов, которые разваливаются, будучи отданными летучим мышам и грачам».- А что интересовало иностранцев прежде всего? Быт, культура, традиции, города, деревни?..- В путевых заметках часто встречаются узнаваемые и для сегодняшнего туриста бытовые подробности - обсуждение качества ночлега, еды и цен. Вот описание того, как Лесков поужинал в Гродно: «Стол действительно хороший и необыкновенно дешевый. Двое за ужин с водкою и пивом мы заплатили 1 руб. 60 коп., несмотря на то, что клуб помещается в доме Стефана Батория и мы ужинали в комнате, где, по рассказам, умер великий король. В Петербурге за эту цену поужинать невозможно».Но чаще оптика иностранца тяготела к разного рода экзотике востока Европы. У нас, судя по мемуарам, таковой прежде всего были евреи. В бывшей Речи Посполитой они в значительной степени сохранили традиционный уклад жизни, что в Западной Европе уже ушло. До николаевских реформ в 1830-х годах сохранялась и экзотичная по меркам среднего европейца их традиционная одежда. Да и сфера обслуживания в значительной степени была монополизирована евреями. И путешественники склонны были высказываться о них нелестно, как, например, Байярд Тейлор, американский странник, оказавшийся в Беларуси в 1893 году по дороге из Греции на Балтику.- Судя по сайтам вроде Tripadvisor, путешественники во все времена склонны жаловаться…- …На все, что не вписывается в их понимание нормы. Тогда достается и населению, и городам, и домам, и дорогам... Если коротко, то ландшафт и само пространство воспринималось обычным путешественником XIX века, оказавшимся в наших краях, как помеха на пути. Зато часто они оказывались слепы к тому, что мы сегодня считаем топовыми достопримечательностями. Например, Мэри Холдернес, путешествуя в 1822 году из Риги в Крым, на десять дней застряла в Полоцке из-за проблем с транспортом. Она пишет, что «в городе было мало способов скоротать время или привлечь наше внимание: несколько церквей, монастырь (самой примечательной частью которого была огромная кухня, свидетельствовавшая о вольготных условиях жизни ее владельцев), и сильные отметины военных разрушений, которые остались на облике этого мрачного и полубезлюдного города».Беларусь стала центром мировых новостей в XIX веке только во время восстания Калиновского- А что нравилось иностранным путешественникам в Беларуси позапрошлого века?- Следуя за той же Мэри Холдернес, мы обнаружим, что уютнее всего она чувствует себя в резиденциях местных аристократов-англофилов. Например, она останавливается в Бешенковичах у графа Хрептовича, который долго прожил на Туманном Альбионе и реорганизовал сельское хозяйство в имении на английский манер. Похвалам графу и графине уделено больше страниц, чем описанию Полоцка. Та же история повторяется и с пребыванием у англофилов в Могилеве и Гомеле.Однако сведения путешественников из Западной Европы и США о той Беларуси весьма поверхностны. Потому путевые заметки того же Лескова выгодно отличаются. В Гродно он осматривает Коложу и прочие древности, в Пинске - все до одной церкви и монастыри. Из его заметок мы можем узнать, как в 1862 году в пинском монастыре старики и сироты копают картофель в огороде и складывают его в подвал в одном из подземелий замка Вишневецких. Там же находим и такой анекдот: «Несколько лет тому назад в нем (церковном пруду) была поймана рыба совершенно неизвестной породы; священник отослал редкий экземпляр к местному пинскому естествоведу для определения вида, а естествовед ее сварил и съел».- Не становились ли мы источником международных сенсаций?- Такое в XIX веке случилось лишь однажды - во время восстания 1863 года. Как ни удивительно, но путешествовать можно было и в тот тяжелый год. Уникальный памятник такого рода - книга Фортескью Андерсона «Семь месяцев жизни в Русской Польше в 1863 году». Этот английский пастор приехал в имение Верейки на Гродненщине вместе с молодым графом Биспингом, который получал образование в Британии. Андерсон учит графа английскому языку, а заодно описывает местные нравы, жизнь в имениях, охоты. И это все - во время восстания, словно в параллельном мире! И хотя крепостное право два года как отменено, власть пана здесь все еще абсолютна: «Казалось, все крестьяне исполнены радости из-за факта возвращения их молодого хозяина домой и охотно приветствовали его. Некоторые из них низко наклонялись, как восточные рабы, и целовали нижнюю часть его плаща; другие даже падали на землю и целовали его ноги или низ брюк».Но очень скоро все переменится, графа арестуют за пособничество повстанцам, а его английского пастора - за шпионаж. Вторая часть книги посвящена пребыванию в гродненской тюрьме и подробно описывает быт заключенных, бессонные ночи из-за криков и стонов из соседних камер и допросы с переводчиком, изображавшим знание английского. В мемуарах Андерсона нет описаний боевых действий или повстанцев, зато мы хорошо можем почувствовать, каково это - жить в 1863-м.Кстати, после восстания многие белорусские дворяне оказались в ссылке в отдаленных губерниях империи или в эмиграции. Там они сами писали мемуары. А путевые заметки Сырокомли или Крашевского позволяли в мыслях вернуться на родину.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Полесье были партнерские роды, а на Витебщине мальчикам пуповину перебивали камнями«Комсомолка» расспросила авторитетного этнолога о том, чего остерегались белоруски во время беременности, почему девушкам, оказавшимся в доме роженицы, приходилось набирать в рот воды и как определяли пол ребенка без УЗИполтора века назад (читать далее)Наши предки верили: если 1 января первым гостем будет мужчина - к удаче, а елкам предпочитали еловые веткиО том, почему наши предки в XIX веке не выносили мусор на Коляды, гадали на жениха под Новый год в хлеву, а на Вигилию занимались магией, «Комсомолка» поговорила с известным этнологом (читать далее)Как белорусы воспитывали детей: Отец должен был «любить, но руками бить», а матери не опекали сыновей-подростковО традициях воспитания детей у наших предков «Комсомолка» поговорила с этнологом, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Татьяной Кухаронак (читать далее)Наших предков штрафовали, если они не женились до 25 лет«Комсомолка» узнала у этнолога, как в XIX веке белоруски пытались увеличивать грудь, на какую невесту надеялись, что она «апране мужа», и когда свекры в открытую издевались над невесткой (читать далее)«Да свіданія, мы ўходзім ат вас, а вы аставайцесь, атдыхайце». 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