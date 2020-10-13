Встреча Лукашенко в СИЗО, жесткие задержания на марше, Тихановская с Меркель: главные события недели 5-12 октября

Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Фото: kurier.at

Лукашенко связал рост заболеваемости коронавирусом и протесты

Несколько дней подряд в Беларуси фиксируют 400 - 500 новых случаев коронавируса в сутки. Александр Лукашенко 8 октября подтвердил: началась вторая волна COVID-19. Он связал ее с акциями протестов по выходным:

- То, что происходит сейчас, допустим, на улицах Минска по выходным, - понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске выше, чем в других регионах. Вот результаты, - заметил глава государства.

Лукашенко говорил и об оплате медикам, которые работают с коронавирусом.

- Люди рискуют, и врачей здесь ни в коем случае нельзя обижать, - сказал он. - Но и перегибов не должно быть, типа того, что заглянул в палату одним глазом - получил надбавку.

На совещании 9 октября затронули тему образования и смены ректоров вузов.

- Поведение части студентов (имеется в виду - во время протестных акций. - Ред.) показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию, - сказал президент, пообещав кадровые решения по ректорам вузов.

А в субботу, 10 октября, больше четырех часов Лукашенко провел в СИЗО КГБ - встретился с заключенными. На встрече были Виктор и Эдуард Бабарико, директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич, адвокат Марии Колесниковой Илья Салей, Юрий Воскресенский, Виталий Шкляров и другие.

В субботу, 10 октября, больше четырех часов Лукашенко провел в СИЗО КГБ - встретился с заключенными. Фото: Пул Первого

В телеграм-канале, приближенном к президенту, «Пул Первого» появилось короткое видео со встречи в СИЗО. Лукашенко говорит о том, что страна живет под лозунгом «Даешь диалог».

- Я, исходя из упреков ваших сторонников, подумал о том, что самое радикальное предложение - по всем вопросам. Не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь, - сказал он.

На следующий день после встречи стало известно, что из СИЗО выходят активист штаба Бабарико Юрий Воскресенский и директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Им изменили меру пресечения на домашний арест.

- По итогу встречи с президентом мне поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции. Также предложено подготовить свои мысли по поводу дальнейших шагов со стороны власти по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе, - сказал Воскресенский в эфире «Беларусь 1».

Больше 700 задержаний, светошумовые гранаты и водометы

На прошлой неделе по городам и весям проходил уже традиционный автопробег под красно-зелеными флагами. Его лозунг - «За Беларусь!». В тот же день в разных городах состоялся традиционный протестный женский марш. Женщины, как и неделю назад, не собирались в большую колонну, а прогуливались по улицам по несколько человек. С собой взяли цветы и даже комнатные растения в вазонах.

Воскресный же марш сторонников перемен запомнился жесткими задержаниями. Против протестующих применяли водометы с подкрашенной водой, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По официальным данным МВД, за воскресенье задержаны 713 человек. Задерживали и журналистов. Только в Минске около 20 корреспондентов не смогли делать свою работу, потому что несколько часов провели в РУВД. Среди задержанных оказались и корреспондент «Комсомолки» Алеся Добыш с фотокором Святославом Зорким. Их выпустили из РУВД после трех с лишним часов. Некоторые наши коллеги провели в милиции больше 10 часов, большинство из них выпускали ночью или под утро, многих ждет суд. Журналистов onliner.by, БелаПАН, «Белорусы и рынок» обвиняют в неподчинении милиции.

Воскресный же марш сторонников перемен запомнился жесткими задержаниями. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

8 октября Экономический суд Минска приостановил рассмотрение иска Мининформа Беларуси о лишении портала tut.by статуса СМИ. Таким было ходатайство адвоката Сергея Зикрацкого. Накануне Зикрацкий обратился в Верховный суд с просьбой признать недействительными предупреждения Мининформа. Если суд удовлетворит обращение, оснований для лишения портала статуса СМИ не будет. Следующее заседание назначено на 26 октября.

Запомнился и марш пенсионеров в понедельник, 12 октября. На этот раз участников было куда больше, чем неделю назад. Из-за события перекрывали проспект Независимости, а в какой-то момент к его участникам применялись спецсредства.

Фристайлистка Романовская отвезла в больницу отца с инсультом - ее уволили за прогул

Чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили за прогул. Она отпросилась с работы, чтобы отвезти в больницу отца: у него случился инсульт. Это и посчитали прогулом. Напомним, прежде спортсменка высказывалась против насилия, подписала обращение к белорусским властям. Об инциденте «Комсомолке» рассказал главный тренер нацсборной по фристайлу Николай Козеко - его самого в середине сентября лишили именной президентской стипендии. А 9 октября в одном из телеграм-каналов, на который ссылаются госСМИ, написали, что год назад Козеко лишили прав за вождение в нетрезвом виде, а летом 2020-го их вернули.

Задержан бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. 8 октября он не пришел на запланированную встречу и перестал отвечать на телефонные звонки. Лебедько дали 15 суток за участие в несанкционированной акции. На странице ОГП в Фейсбуке пишут, что он объявил голодовку.

В МВД рассказали, как выбирали абонентов для рассылки смс о том, что его получатели - нарушители порядка

- Список был сформирован с использованием технических возможностей правоохранителей по идентификации личности, - сказала пресс-секретарь госоргана Ольга Чемоданова. Она не исключает, что смс могли прийти и тем, кто не ходит на митинги.

Неизвестный от лица Тихановской выступил в парламенте Дании

6 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Общались они около 45 минут - насчет ситуации в Беларуси, протестов, насилия, политзаключенных и новых выборов.

Общались они около 45 минут - насчет ситуации в Беларуси, протестов, насилия, политзаключенных и новых выборов. Фото: kurier.at

А вот в парламенте Дании по видеосвязи (правда, при выключенной камере) выступил человек, который выдавал себя за Светлану Тихановскую. От имени Тихановской был задан вопрос о борделях с животными. Правление предложило завершить собрание. Позже стало известно, что это была не Светлана Тихановская, а российские пранкеры.

8 октября появилась информация о том, что Светлана Тихановская - в розыске, по статье Уголовного кодекса. В МВД Беларуси обещают прокомментировать это позже.

Тем временем послы ряда европейских стран в знак солидарности с отбывшими для консультаций главами дипмиссий Польши и Литвы убыли из республики. От государств ЕС в Беларуси остались только послы Австрии и Италии.

С 31 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич не может попасть в Беларусь.

- Мы пытались доказать, что в интересах всех, чтобы Кондрусевичу было разрешено вернуться в Беларусь. Но они (чиновники. - Ред.) не разделяют этого мнения, и я не слишком оптимистичен насчет того, что они собираются двигаться в этом направлении, - сказал в одном из интервью секретарь Святого престола по связям с государствами архиепископ Пол Галлахер, недавно побывавший в Беларуси.

Такая ситуация, говорит Галлахер, сложилась из-за того, что он стал нежелательным для белорусских властей, так как раскритиковал их жесткую реакцию на поствыборные протесты.