«Это имитация. Не может быть переговоров между заключенными и тюремщиком»: политолог – о встрече Лукашенко в СИЗО КГБ

По мнению политолога, протесты вынудили власть искать варианты диалога. Фото: Пул Первого

Александр Лукашенко 10 октября неожиданно приехал в СИЗО КГБ и на протяжении 4,5 часа общался с Виктором Бабарико, активистами его штаба, членами Координационного совета и другими оппозиционерами, чьи обвинения так или иначе связаны с выборами и протестами после них.

- Беларусь живет под лозунгом «Даешь диалог». И я, исходя из упреков ваших сторонников, подумал о том, что самое радикальное предложение - по всем вопросам. И не нужно быть зацикленным лишь на одной Конституции, - передает телеграм-канал «Пул Первого» слова Лукашенко, который отметил, что среди присутствующих половина - юристы и понимают, что невозможно Конституцию на улице написать. - Нужно смотреть шире на проблему.

Другие подробности встречи решили не предавать огласке. По видео было понятно, что на встрече были Виктор и Эдуард Бабарико, юристы Лилия Власова, Максим Знак, Илья Салей, бизнесмен и активист штаба Бабарико Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, Кирилл Бадей, бывший и.о. председателя правления Белгазпромбанка, бизнесмен Александр Василевич и, как потом оказалось, блогер Сергей Тихановский.

На следующий день, 11 октября, Юрий Воскресенский и Дмитрий Рабцевич вышли на свободу. Они на встрече в СИЗО, к слову, сидели справа и слева от Лукашенко. Обоим изменена мера пресечения. Они дали интервью телеканалу "Беларусь 1" в том ключе, что встреча была неожиданностью, диалог о ситуации состоялся, надо готовить изменения в Конституцию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Это имитация диалога»

- Валерий Иванович, переговоры начались?

- Это не диалог, а его имитация. Не может быть переговоров между заключенными и тюремщиком, - считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. - Это жест в сторону протестующего народа, чтобы сбить протест, показать: «я вас слышу». Это также сигнал ЕС и России, которые тоже выступали за диалог. Но Западу, как и протестующим, нужен реальный диалог, потому сейчас они оценят его скептически, а Россия может удовлетвориться его имитацией и оценит его позитивно. Удивительно, что Лукашенко вообще этот жест сделал. Раньше он категорически отказывался от диалога, утверждал, что не видит, с кем его вести - на улице пьяные и подростки. А теперь он признал, что говорить есть с кем, а люди, которые сидят в СИЗО, - не преступники, а люди, которые сидят из-за политики, хоть и по уголовным статьям.

- Почему же сделал?

- Убедился, что выход из социально-экономического кризиса, в котором оказалась страна, с помощью исключительно силового сценария невозможен. Слишком высокая цена за него, а протест подавить не удается. Протесты работают, влияют и внутри страны, и вне ее. Конфликт с Западом несет опосредованные финансовые последствия, уходит бизнес, инвестиции, в том числе китайские. А если протесты просто придушить - есть угроза, что они вспыхнут снова. Значит, надо искать другие варианты. И вот, первая попытка найти.

Я не верю, что у Лукашенко есть четкая стратегия. Это пробные шаги, чтобы посмотреть, как отреагирует другая сторона, Запад и Восток, общество. Имитация может сработать для России, для какой-то части общества, госСМИ могут написать - смотрите, Лукашенко ведь предложил диалог, а другая сторона нехорошая и не хочет.

Но в переговоры вступают люди, имеющие понятный статус. А тут – пришел в тюрьму вести диалог! С заложниками вести диалог бессмысленно. К тому же, у них не могло быть согласованной позиции, не было времени обменяться мнениями. Я не верю, что Лукашенко готов на реальные переговоры.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Это начало серьезного диалога»

- Это очень сильный шаг Александра Лукашенко как руководителя и человека. Потому что встречаться с людьми, которые хотели тебе устроить судьбу Чаушеску или Каддафи, порвать на части, - такое может сделать человек очень сильный. Мы лишены возможности услышать, о чем был разговор, только некоторые обрывки. На мой взгляд, для Александра Лукашенко в первую очередь было важно понять, что это за люди, зачем они это делали и что они делают. То есть разобраться в этих людях, которые называют себя каким-то советом. У меня большое сомнение, что этот совет влияет на массовые выходы людей по большому счету. Сегодня у нас будет возможность это проверить. Потому что это все управляется из Польши, - считает руководитель аналитического центра EcooМ Сергей Мусиенко, пишет БелТА. - То, что стороны достигли консенсуса не оглашать эту встречу, - тоже, на мой взгляд, очень серьезная вещь. Это уже первая договоренность, которая со стороны государства, я уверен, будет соблюдаться. А с той стороны - посмотрим. Но это уже начало такого серьезного диалога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кремль о походе Лукашенко в СИЗО: «Мы приветствуем любые контакты».

Встречу прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков (подробности).

Юрист Максим Знак о встрече с Лукашенко: Это были не переговоры, а обмен мнениями.

Адвокаты Знака сообщили о том, что его перевели в другую камеру, где условия хуже, чем были ранее (подробности).