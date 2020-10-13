Можно ли белорусам отказаться от смс-рассылок МВД, Мингорисполкома и ЦИКа?

"Комсомолка" решила узнать, можно ли отказаться от смс-рассылки. Фото: pixabay.com
Белорусы время от времени получают на свой телефон смс-сообщения от разных ведомств и организаций. Так, МЧС проводила проверку оповещения и предупреждала белорусов о непогоде. ЦИК Беларуси рассылал смс, приглашая на выборы. А зимой 2016 года горожане получили от Мингорисполкома смс с просьбой убрать снег у машиномест и во дворах.
С недавних пор абонентам приходят и смс-сообщения от МВД. Так, 1 октября многие белорусы получили смс о том, что они «установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий», а их действия зафиксированы фото-видеозаписью. Выяснилось, что получение подобного смс-сообщения - это предупреждение о недопустимости участия в акциях протеста. Список же абонентов, которым направили смс, был сформирован с использованием технических возможностей правоохранителей по идентификации личности.
В МВД не исключают, что рассылка будет продолжена. Так, 13 октября появились первые сообщения об смс, предупреждающих об ответственности за порчу имущества.
У кого-то из абонентов возник вопрос: а можно ли вообще отказаться от смс-сообщений социальной и коммерческой рекламы? И не получать смс от ведомств и организаций, а заодно и от салонов и магазинов.
"Комсомолка" обратилась с этим вопросом к операторам мобильной связи. Оказывается, что можно. Но есть нюансы.
- Абонент может отказаться от получения рекламы посредством SMS, в том числе социальной, за исключением сообщений оператора об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется оператором в соответствии с законодательством, - сообщили нам в пресс-службе компании МТС.
К слову, в компании нам прокомментировали смс-ки от МВД так:
- Рассылка осуществляется Министерством внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. Получатели определяются организацией, инициирующей рассылку.
Выделение цветом - редакции. Выходит, что отказаться от рассылки, которая "осуществляется оператором в соответствии с законодательством", нельзя.
Корреспондент "Комсомолки" позвонила в контактный центр МТС, как абонент.
- Хочу отказаться от всех смс-рассылок - и от рекламных, и от сообщений всех ведомств.
- Можно добавить услугу "Отказ от смс-рассылки, голосовой рекламы", - ответила специалист, заверив, что никакие смс мне не будут приходить - ни предложения от компаний, ни социальная реклама от ведомств.
- Что мне для этого надо?
- Мы просто добавим услугу. Я уточнила, что можно либо сделать отказ смс-рассылки от компании, либо чтобы социальная реклама не приходила.
- Возможность отказа от рекламных рассылок, направляемых оператором в соответствии с обязательствами перед рекламодателем по Закону «О рекламе», предусмотрена договором об оказании услуг электросвязи, - ответили нам уже в пресс-службе компании А1.
При этом там нам объяснили, что сообщение, которое получили абоненты в начале октября, "направляется МВД в соответствии с законодательством как социальная реклама".
Мы позвонили в контакт-центр компании А1 и спросили:
- Можно ли абонентам А1 отказаться от смс-рассылок от компаний, а также от смс-рассылок различных ведомств?
Специалист контакт-центра уточнила нам, что только в офисе А1 с паспортом и по заявлению можно будет заблокировать смс-рассылки от некоторых ведомств, например, от МВД.
- По телефону мы можем заблокировать подписки, но это будут не все подписки, а только основные рекламные, - сообщила специалист.
К слову, наш коллега, когда менял сим-карту в центре обслуживания А1, отказался от рекламной рассылки, подписав досоглашение.
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