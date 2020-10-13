Популярная интернет-площадка против мошенников: рассказываем, как белорусам покупать и продавать безопаснее

Мошенники облюбовали торговые интернет-площадки, администрация площадок ищет способы борьбы с ними и подсказывает пользователям правила поведения. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мошенничеств с помощью торговых площадок в Беларуси стало так много, что, как уже рассказывала «Комсомолка», в МВД недавно провели рабочую встречу, где говорили, в частности, о том, что мошенники облюбовали один из самых крупных белорусских торговых порталов Куфар. Только за сутки с 12 по 13 октября в Могилевской области возбудили 36 уголовных дел по фактам хищения путем использования компьютерной техники с несанкционированным доступом к компьютерной информации. В 23 случаях злоумышленники использовали фишинговые страницы, имитирующие Куфар.

Куфар в этой ситуации не сидит сложа руки. На площадке делают все возможное, чтобы обезопасить пользователей.

- На Куфаре нельзя отправить фишинговую ссылку, она автоматически блокируется. Наши пользователи в последнее время стали больше разбираться в вопросах онлайн-безопасности, на ссылки от незнакомых отправителей кликают все реже, - рассказала начальник службы поддержки пользователей Куфара Анастасия Наумова. – В октябре мошенники изменили стратегию. Они придумали новый способ: отправлять ссылки как QR-коды. По взгляду на код понять, что за ссылка зашита внутри, невозможно. Поэтому мы рекомендуем вообще не переходить по QR-кодам, которые вам отправили незнакомые люди, это может быть опасно для вашего компьютера или телефона и данных вашей банковской карты.

Еще один трюк мошенников: они придумывают несуществующие сервисы и предлагают перевести оплату через них. Так, белорусам предлагают бронирование квартир с онлайн-оплатой аренды. Такого сервиса в действительности нет ни на одной белорусской площадке, специализирующейся на объявлениях о недвижимости, уточнили на Куфаре. Мошенники же, чтобы убедить пользователей в их существовании, используют даже фейковые договора.

- Такие договора не имеют никакого отношения к площадке Куфар, мы не рассылаем документов частным пользователям, а с юридическими лицами и ИП сотрудничаем в рамках публичного договора. Кроме того, юридического лица с названием ООО Kufar.by, которое указывают мошенники в договоре, не существует, - прокомментировал ситуацию начальник юридического департамента этой интернет-площадки Иван Задорожный. - Любые документы, которые вам присылают якобы от нашего лица, никоим образом не могут быть причиной, по которой вам нужно переводить кому-либо деньги или сообщать данные своих банковских карт!

Иногда мошенники шантажируют пользователей, запугивают, угрожают. Могут представиться сотрудниками банка или администрации площадки объявлений, грозить ограничить доступ или заблокировать учетную запись.

- Мы никогда не блокируем пользователя за то, что он отказался вводить данные своей карты. Кроме того, ни в одной платежной системе мира не надо вводить ни CVV-код (три цифры на обороте банковской карты), ни полученные от банка смс-коды, -напоминает Анна Наумова. – Если мошенник перешел к запугиваниям и угрозам, значит, что он понял, что его схема не удалась. Просто внесите его в черный список.

Еще несколько советов:

Чтобы быть уверенными, что вы находитесь на официальном, а не на поддельном сайте, обращайте внимание на адрес в поисковой строке. После точки должно стоять расширение by.

Мошенник может находиться в другой стране – в России, Эстонии, Украине, а для регистрации на площадке использует фейковый номер. Чтобы убедиться, что вы общаетесь с тем, кому реально принадлежит номер телефона, предложите созвониться. Если собеседник отказывается от звонка, это повод остановить общение. Некоторые смартфоны сами показывают, из какой страны предположительно звонок. Если не из Беларуси – это уже повод насторожиться.