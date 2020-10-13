У России и Беларуси будет общая налоговая система? Лукашенко поручил «освежить» Налоговый кодекс - мы спросили мнение эксперта

В Беларуси планируются изменения в налоговом законодательстве Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Когда в конце прошлого года в повестке белорусско-российских отношений актуализировалась тема углубленной интеграции, речь шла о подписании дорожных карт. Называлось их количество - 31, и касались они фактически всех социально-экономических аспектов взаимодействия стран.

По согласованию большинства карт работа продвигалась быстро. Как говорил прошлой осенью посол Беларуси в России Владимир Семашко, «условно говоря, 28,5 из них было согласовано». Однако занимавший в то время пост премьер-министра Беларуси Сергей Румас прямо заявлял: одна из самых сложных дорожных карт - по Налоговому кодексу.

- Страны самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать сложно технически, - говорил тогда он, обращая внимание на то, что не идет речи о том, чтобы обеим странам перейти на белорусский или российский кодекс, а ставится задача взять лучшие практики в каждой стране и унифицировать подходы. Для белорусских предприятий переход на пониженные ставки налогов был бы благом. Но возникал вопрос компенсации для бюджета, поскольку в этом случае будут выпадающие доходы.

- Дискуссия с РФ идет как раз об этом: как Беларусь будет компенсировать выпадающие доходы, чтобы они не оказали негативного влияния на экономику, - очерчивал тогда бывший премьер проблемное поле.

В этот понедельник, 12 октября, Александр Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова, министра по налогам и сборам Сергея Наливайко и министра финансов Юрия Селиверстова. В ходе встречи Александр Лукашенко поручил подготовить изменения в Налоговый кодекс, причем в качестве основного ориентира взяв налоговую систему России.

- Премьер России (он лично занимался этим вопросом, вы постоянно в контакте) предложил нам посмотреть налоговую систему Российской Федерации. Она подается чуть ли не самой совершенной. Но если они где-то продвинулись дальше нас, допустим, в администрировании налогов, нам не надо бояться задействовать то, что они имеют. Тем более нам бесплатно это передают - программное обеспечение и прочее. Для того чтобы упростить цифровизацию и сделать прозрачными налоги, чтобы извлекаемость была близка к 100%, - цитирует слова Лукашенко БелТА.

Он также заметил, что в этом направлении много сделано, но система налогообложения не идеальна:

- Я помню, мы договаривались, что вы выдадите новую, более совершенную систему налогообложения, модернизируете нынешний Налоговый кодекс - там, где нужно, точечно, насколько это возможно. У нас относительно неплохой Налоговый кодекс, но ничего совершенного не бывает, к этому совершенству надо постоянно двигаться.

По словам Лукашенко, Налоговый кодекс нужно «освежить» так же, как недавно были обновлены Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

- Хорошая была проведена работа. Может быть, после последних событий надо будет в какие-то статьи вносить изменения - возможно, это жизнь. Вот точно так надо пройтись по Налоговому кодексу. Там, конечно, меньше будет работы, поскольку и изменений будет меньше, но это надо делать.

За не истекший год недобор налогов составил 700 миллионов рублей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ПОЗВОЛЯЮТ БЕЗ ПРИХОДА ПРОВЕРКИ В КОМПАНИЮ ВЫЯВИТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕНИЙ»

Насколько российское налоговое законодательство лучше белорусского? И каковы перспективы ввода общей налоговой системы? Об этом мы поговорили с учредителем и коммерческим директором бухгалтерской компании «БизнесСтарт» Ольгой Иваненко.

- Как я в шутку говорю, самый успешный IT-стартап в Беларуси - это Информационный центр по налогам и сборам. При этом российская налоговая система - говоря о ее технической составляющей - действительно близка к совершенной: созданные определенные программные продукты позволяют без прихода проверки в компанию выявить максимальное количество нарушений, если они есть, - отметила эксперт. - Это достигается за счет того, что в программное обеспечение залиты соответствующие алгоритмы и стандарты, которые позволяют информацию из поданной налоговой декларации, документов о движении по банковскому счету, таможенных деклараций свести воедино, промониторить и, грубо говоря, подсветить красным - «проверяй вот этих». У нас в Беларуси пока нет такой степени интеграции одной системы с другими, в российской практике эта консолидация баз данных реализована на высоком уровне. Если сравнить наш и российский опыт, то в Беларуси уровень интеграции баз можно оценить, думаю, в 70% относительно российского. Администрирование - сбор и управление налогов, предупреждение каких-то махинаций с ними - надо, безусловно, оптимизировать, при этом цель - вывести бизнес из тени, сделать его более прозрачным.

- Если Беларусь получит программное обеспечение в сфере налогов из России, установит и внедрит его, означает ли это, что нам нужно будет изменять законодательство?

- Законодательную базу придется, безусловно, менять, прописывать, к примеру, что является налоговым мониторингом, какая информация, каким образом, какими службами и в какие сроки подается, как эта информация будет интегрироваться. Законодательные акты придется переписывать в любом случае - те алгоритмы, которые используются в Беларуси и в России, имеют общий фундамент, но надстройки - разные.

- Мы можем использовать российское программное обеспечение, изменить налоговое законодательство. Но означает ли это, что мы сможем использовать наши действующие ставки по налогам или должны будем вводить российские? Могут ли вырасти ставки налогов?

- Если программный продукт позволяет устанавливать макросы для конкретного региона, то есть имеется возможность менять ставки и их прописывать, то мы не должны подстраиваться. Если программный продукт не изменяется и управляется, т. е. администрируется только Российской Федерацией, то нам подстраиваться придется, по крайней мере, с технической точки зрения, - очертила перспективы Ольга Иваненко.

ОФИЦИАЛЬНО

С НАЧАЛА ГОДА НЕДОБОР НАЛОГОВ СОСТАВИЛ 700 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

По словам министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, налоговая служба, формирующая около 70% доходов консолидированного бюджета, за январь - август собрала 17,7 миллиарда рублей.

- Плановое назначение консолидированного бюджета у нас обеспечено на 96,5%. Недобор составил 700 миллионов рублей. В основном это связано с эпидемической ситуацией в мире, - отметил Сергей Наливайко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Думал, что купил вещи на 399 рублей, а оказалось – в десять раз дороже!»: белорус вернул деньги за мошенничество на презентации (подробности - здесь)