«В основном телефоны, конфискованные по уголовным делам»: что за мобильные продают в конфискате

Покупать такой телефон - как кота в мешке. Фото: Раиса ЮДИНА

Фотография мобильных телефонов с разбитыми экранами в магазине конфискованных товаров вызвала в интернете эмоциональное обсуждение. Кто-то предположил, что это утерянные телефоны участников акций. Мы решили проверить, чьи они и так ли много их на самом деле. В первом магазине конфискованных телефонов я обнаружила пару десятков. Примерно половина - новые. Остальные продаются с пометкой «Реализация товара на запчасти». Цена этих «запчастей» разного возраста - от 9 до 100 рублей.

- А этот тоже нерабочий? - показываю я продавцу на самый дорогой телефон. - Может, попробовать включить?

- Все нерабочие, - пресекает дальнейшие расспросы продавец.

Кстати, в этом магазине, где раньше торговали только конфискованными товарами, от конфиската осталось пару витрин. Аппаратный кошелек для криптовалют - пожалуй, самый интересный экземпляр.

А вот это не рядовой товар! Фото: Раиса ЮДИНА

Намного шире ассортимент конфискованных телефонов оказался в магазине, что находится недалеко от мест тех самых массовых акций, после которых не то что телефоны бьются, но и люди не все возвращаются целыми и невредимыми.

Модели в основном не первой свежести. Фото: Раиса ЮДИНА

Здесь телефонов, по моим подсчетам, штук 300 как минимум. Есть в относительно приличном состоянии. Гипотетически можно даже что-то подобрать, если бы не темная аура вещей, которые забрали у хозяев против их воли. Но, как рассказала продавец, покупать такой аппарат - что кота в мешке. Большинство телефонов запаролены, разряжены в ноль, многие могут оказаться вообще нерабочими. Пока не включишь - не узнаешь.

- А правда, что сюда попадают телефоны людей, пострадавших на протестах? - спрашиваю напрямую.

- Нет! Такого быть не может, - уверена продавец. - Здесь в основном телефоны, конфискованные по уголовным делам.

- А почему разбиты многие?

- Так сами владельцы их и бьют специально иногда.

- Чтобы никогда не включился?

- Наверное.

Среди этого разнообразия телефонов я не заметила свежих моделей. Продавцы объясняют это тем, что конфискованный товар попадает на прилавки магазинов не сразу, а примерно через год.

КСТАТИ

В магазины конфиската товары могут попасть по разным причинам. Например, его могут изъять на границе из-за нарушений процедуры провоза и требований растаможки. Имущество, изъятое по решению суда или банков, по кредитным обязанностям должников, тоже может пополнить ряды товаров в магазинах конфиската.