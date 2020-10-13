«В мировой истории не так много примеров удачных реформ»: как в Бресте обсуждали новую Конституцию

Эксперты в Бресте обсуждали изменения в Конституцию. Фото: Оксана БРОВАЧ

– Обсуждая конституционную реформу, нам нужно сформулировать наши ценности, то, что нас объединяет, что для нас важно и с чем мы пойдем в будущее. Мы все здесь фактически люди прошлого, а люди будущего в школе сейчас занимаются. Для них мы это делаем, - говорит Валерий Бороденя, проректор Академии управления при президенте Республики Беларусь.

Первый региональный форум «Берестейский диалог» организовали в Бресте 13 октября. На нем говорили про новую Конституцию. На форуме присутствовали несколько десятков человек. Среди них были чиновники, историки, преподаватели, юристы, представители общественных организаций и белорусской партии левых. Корреспондентов негосударственных региональных изданий на входе в зал, где проходило мероприятие, развернули с формулировкой «Вы не аккредитованы». Журналисты республиканских медиа смогли попасть на эту встречу.

В президиум поместили Валерия Бороденю, проректора Академии управления при президенте, Александра Шпаковского, директора информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция». Из местных экспертов присутствовали преподаватели БрГу им. Пушкина – Евгений Скакун, завкафедрой политологии и социологии, Эдуард Северин, замдекана юрфака и Татьяна Гарупа, завкафедрой гражданско-правовых дисциплин.

Голосовать за кандидата или за партийные списки?

– У нас в стране 15 политических партий, но рейтинг их очень низкий – партиями у нас народ меньше всего интересуется. Надо что-то изменять, но необходимо, чтобы роль политических партий увеличилась, чтобы было видно, что партийная система существует, - считает завкафедрой политологии и социологии БрГУ им. Пушкина Евгений Скакун.

– Любые реформы – это вопрос риска, а риск в политике дорогого стоит. Возможно подымать вопрос единого дня голосования, в практике ряда стран существует день тишины. Думаю, сегодня нужно обсуждать все варианты, но с максимально возможным кругом участников, - считает Эдуард Северин, замдекана юридического факультета Брестского университета.

Что делать с отменой смертной казни?

– Республику Беларусь, что греха таить, часто попрекали за наличие исключительной меры наказания. Тем не менее, законодатель предусмотрел на уровне новой Конституции возможность ее отмены. В 1996 году одним из вопросов на референдуме был вопрос об отмене смертной казни. Тогда, если не изменяет память, 80,44% проголосовала за сохранение смертной казни, но это не значит, что Беларусь осталась на уровне 1996 года! Появился новый Уголовный кодекс, были сокращены статьи, на основании которых выносилась смертная казнь – с 24 до 6. Существует альтернативная мера наказания – пожизненное заключение, - перечисляет Эдуард Северин. – Это вопрос, который необходимо обсуждать. Отмена смертной казни – вопрос политического имиджа. Если мы отменим смертную казнь в новой редакции Конституции, то политический имидж Республики Беларусь существенно повысится.

Как помирить власть и народ?

– Я не поддерживаю цели протестующих. Я вижу, чем дальше продолжаются эти акции, тем хуже становятся позиции Беларуси: в экономике мы теряем, как субъект международных отношений мы слабеем. Естественно, все это в конце концов будет использовано нашими конкурентами, чтобы ослабить, а может ликвидировать белорусское государство. При этом я сочувствую людям с другой позицией, мне бы очень хотелось найти с ними общий язык. Каналом для такого диалога может быть только Конституция, - выступает политолог Александр Шпаковский.

– Мы видим на сегодняшний день, что у народа сформировались разные точки зрения на развитие Республики Беларусь. Развитие партий, способствование становлению их – это один из тех рычагов, когда народ может высказать свое мнение. Изменять ситуацию надо, потому что это один из каналов, когда народ может достучаться до власти, - такое мнение высказала Татьяна Гарупа, завкафедрой гражданско-правовых дисциплин.

– У нас в последнее время социологические замеры не проводятся. Мы не знаем наше общество! Мы не знаем, чем дышат студенты, пенсионеры, остальные слои населения. Нужно вернуться к тому, каковы нужды, проблемы у одной стороны, у другой стороны, все надо изучать, - предлагает Евгений Скакун, завкафедрой политологии и социологии БрГУ им. Пушкина.

Финансировать не партии, а культуру

С репликами могли выступать все присутствующие в зале. Воспользовались микрофоном лишь некоторые. Среди них – Роман Кисляк, известный в Бресте правозащитник, юрист:

– Почему мы здесь собрались, а у нас в стране политический кризис и есть конфликт в обществе? Потому что у нас перестал быть эффективным закон по защите прав граждан. Наша Конституция самая слабая, самая беззубая с точки зрения защиты прав граждан. И этот конфликт произошел из-за того, что люди длительное время не могли реализовать защиту. Люди должны прийти в суд и получить правосудие, а этого нет. Люди не могут высказать свое мнение свободно…

Воспользовался правом высказаться и историк Александр Свирид, доцент кафедры славянских народов БрГУ им. Пушкина.

– В мировой истории не так много примеров удачных реформ. Когда начинается реформа, никто не знает, какие будут побочные эффекты, никто не знает, чем она закончится. Я считаю, что нам надо финансировать не политические партии, а образование, науку и культуру. Если у нас все органы, все люди будут образованными и культурными, у нас не будет огромного количества проблем.

– Нам нужно восстановить доверие между государством и обществом, а для этого необходимо повышать образование, культуру. Во многих странах молодой демократии, с чем и мы сталкиваемся, нет того, что есть на Западе, в странах старой демократии – когда уровень доверия очень высок, а результаты голосования не подвергаются сомнению. Мне нравится мнение тех людей, которые говорят о необходимости изменений в политической сфере в плане придания роли политическим партиям, - делится мнением Светлана Цюга, помощник депутата Палаты представителей VII созыва.

Все мнения участников диалога организаторы обещали зафиксировать и донести до Всебелорусского народного собрания.

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