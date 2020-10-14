«Попытка переломить ситуацию». Эксперты прокомментировали заявление Тихановской о национальной забастовке

У протестов в Беларуси нет лидеров, говорят эксперты. Но при этом они влияют на всех. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

13 октября Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, выдвинула три условия и дала время на их выполнение. Условия Тихановская выдвинула такие: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно полностью остановиться, а все политзаключенные должны быть освобождены. Времени дала 13 дней. В случае невыполнения требований Тихановская пообещала, что будет национальная забастовка и народ на улицах.

Политолог Валерий Карбалевич считает, что это попытка штаба Тихановской овладеть ситуацией и инициативой:

- Думаю, это заявление связано с логикой протестов. Сложилось некое равновесие сил, ни одна сторона не может победить, из этого нужно как-то выходить. Плюс визит Лукашенко в СИЗО КГБ был многими расценен как проявление слабости, это тоже сыграло. И обострение, на которое власти пошли в воскресенье и понедельник (11 и 12 октября. – Ред.), когда стали более жестко подавлять протесты, а народ стал оказывать сопротивление. Возможно, заявление – это попытка воздействовать на обостряющуюся ситуацию.

- Утихомирить на 13 дней? Или сделать выше ставки?

- Сделать выше ставки, попытка переломить ситуацию в свою сторону. И Тихановская не призывает к силовым действиях. Она призывает (мирно. – Авт.) выходить на улицы. Почему именно 13 дней, мне комментировать сложно. Я думаю, что акции будут и в это время. Белорусский протест практически никем не управляется и не контролируется, в этом его особенность. Исходя из этого, я бы не ожидал каких-то слишком радикальных последствий от заявления Тихановской. И на протяжении 13 дней, и потом.

- То есть ждать, что потом все заводы станут и люди будут на улицах – не приходится?

- Я бы осторожно, скажем так, оценивал такие перспективы.

- Может это попытка как-то взять на себя инициативу? Членов президиума КС в Беларуси на свободе нет, лидеры в тюрьме, призывать людей к чему-то не могут. Светлана на себя берет руководство протестами...

- Скажем, делает попытку. Пока протестом, еще раз подчеркну, не управляет никто. Она делает все более серьезные и решительные заявления. Наверное, претендует на что-то.

- В сети это назвали самым радикальным заявлением Тихановской за все время…

- Это правда, я согласен.

- Мы, кстати, вспомнили разговор между Светланой и Сергеем, когда он сказал ей, что «надо быть жестче». Может, она и решила?

- Это вряд ли, - смеется эксперт. – Ведь там состоялось заседание штабов Тихановской, Бабарико, членов Координационного совета… Заявление - скорее результат этого заседания.

- Три этих условия – уход Лукашенко, остановить насилие и освободить политзаключенных – как вы оцениваете шансы, что они будут выполнены? Хотя бы частично.

- Я сомневаюсь, что требования будут выполнены. Хотя некоторые политзаключенные могут выйти, из тех, с кем встречался Лукашенко в СИЗО. Насилие с каждым днем увеличивается, в этом смысле, что будет дальше – сложно прогнозировать.

Экономический эксперт исследовательского центра BEROC Лев Львовский считает, что народный ультиматум может усилить протесты, но к катастрофическим последствиям в экономике едва ли приведет.

- Суть экономического протеста - в его массовости, и если в августе забастовки удалось подавить арестами лидеров стачкомов и увольнениями активных работников, то это заявление может стать координирующим элементом для начала забастовок. Но объединиться людям помогает не Светлана Тихановская, а Александр Лукашенко. Ненадолго показалось, власть поняла, что острее всего белорусы реагируют на насилие, потому после жестокости 9-11 августа перестала применять насилие в таких масштабах, а вместе с тем и протесты немного утихли. Но сейчас власть снова вооружилась старыми методами и стала жестко разгонять даже пенсионеров. И это насилие вместе с заявлением Тихановской может привести к новой волне протестов.

Что касается экономических последствий, то наша экономика жива, но находится в «предынфарктном» состоянии, и после определенного триггера может начаться полномасштабный кризис. Усилиями Нацбанка удалось купировать проблемы в экономике в августе, в финансовой сфере все до сих пор зажато и заморожено. Но рублевые кредиты нельзя заморозить надолго, может начаться кризис неплатежей. Кроме того, люди по-прежнему скупают валюту, сколько могут, но у Нацбанка есть ресурсы в ЗВР, которые можно направить на поддержание курса, поэтому ожидать резкого изменения курса рубля не приходится. А вот что касается забастовок и бойкота продукции, то такое заявление может стать толчком к этому.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Юрий Шевцов, политолог:

- Почему выбрана такая дата? Какая-то логика этого понятна тем, кто находится сейчас в эмиграции, на местах. Видимо, это привязано к какому-то западному дипломатическому графику. Может ли состояться забастовка? На сегодняшний момент таких предпосылок нет. Даже в момент пика каких-то активностей в августе сразу после выборов никаких существенных забастовок в Беларуси не произошло. А с того времени происходит только медленное угасание этих протестов. Перехода протестов на новые социальные группы, выход за рамки политического активизма в Минске и некоторых крупных городах - такого перехода реально не произошло. За ближайших две недели я не могу себе представить, чтобы эта тенденция изменилась. Но в политике всегда существует элемент случайности. Вот если учитывать случайность - просто хотя бы для того, чтобы подстраховаться – то, может, они там на что-то и рассчитывают.

Дмитрий Болкунец, политолог:

- Светлана Тихановская озвучила требование протестующих, которые второй месяц выходят на улицы белорусских городов. За это время Лукашенко вместо диалога продемонстрировал лишь дубинку, автомат и резиновые пули. Ультиматум Тихановскои призван консолидировать усилия протестующих в достижении цели . Лукашенко под давлением вынужден был встретиться в СИЗО КГБ со своими врагами, но так и не осмелился отпустить политических заключенных.

Затягивание процесса конституционной реформы и желание Лукашенко пересидеть ведет лишь к усугублению политического кризиса. Этот человек утратил доверие общества и силой удерживает власть. Возможна и радикализация протеста, который может перерасти в гражданское противостояние, когда протестующие начнут сжигать дома и автомобили. К сожалению, ситуация развивается по этому пути и может так случиться, что остановить горячие головы будет очень сложно. Пока лишь можно констатировать, что власть не слышит голос народа.

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