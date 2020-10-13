В Минске жестко задержали директора цветочного магазина, он попал в больницу. В ГУВД прокомментировали «причинение телесных повреждений»

В Минске задержали и избили директора цветочного магазина. Фото: onliner.by

В Минске во вторник, 13 октября, возле своего дома был задержан директор цветочного магазина Максим Хорошин вместе с супругой. Позже в сети появилось видео, на котором Максима выводят из РУВД к машине скорой помощи. Мужчина с трудом передвигается, находится в состоянии шока и не может говорить (видео - в конце материала).

Адвокат Хорошина сообщил порталу onliner.by, что его избивали в Первомайском РУВД.

- Когда я увидела, что к зданию РУВД приехала машина скорой помощи, мне все стало понятно. Максима вывели избитого, и он не мог ничего сказать, лишь то, что его били дубинками и ногами. Важно обратить внимание, что никакого официального документа о задержании Максима нет. За что его могли задержать? Скорее всего, за участие в мирных акциях протеста. Многие приходили на них с цветами из его магазина, - рассказала адвокат семьи Юлия Леванчук.

Максима отвезли в третью больницу. Сначала его отправили в хирургический корпус, а затем в терапевтический.

Чуть позже супруга Максима Катерина рассказала подробности задержания:

- Все произошло сегодня (вторник, 13 октября. - Ред.) в районе 8.30 утра. Мы собирались на работу, вышли из подъезда, сели в машину, не успели даже захлопнуть двери, как к нам подбежали неизвестные. Они открыли все двери в нашей машине. Мужа очень жестко били кулаками в лицо. Мне заломили руки и увели в машину, их было две. В каждой по четыре человека. Сначала они были без балаклав, но, когда я начала кричать соседям, они сразу надели балаклавы, - рассказала жена Максима.

По ее словам, люди в балаклавах также обыскивали автомобиль. Где в это время находился муж, Катерина не видела, ей запретили поворачиваться.

- Они сказали мне, чтобы я сидела молча, иначе и мне наденут балаклаву. Люди не представились, и не показали свои удостоверения. Одеты они были в черное без опознавательных знаков. У них было оружие. У тех, кто задерживал мужа, в кобуре находились пистолеты. Когда я спросила, кто вы и чего хотите от нас, ответили, что они из милиции, - добавила Катерина.

Она также добавила, что, когда проходил обыск в автомобиле, один из мужчин постоянно был на телефоне.

- Он уточнял, что брать, а что нет. Единственное, что забрали из машины – паспорт. На все вопросы, которые я попыталась задавать, мне отвечали, чтобы я молчала. Когда закончился обыск, машина, в которой находился мой муж, уехала в неизвестном направлении. Меня высадили в двух остановках от дома. На мою просьбу вернуть ключи от машины и телефон мне предложили звонить в Первомайское РУВД. И я туда позвонила. Мне ответили, что Максима у них нет. Мы сразу с адвокатом туда поехали. И мой муж был там, избитый, но не зарегистрирован как задержанный, - сообщила супруга Максима.

Жена Максима также прокомментировала видео, на котором Максим с трудом выходит из РУВД.

- Врачи сообщили, что у него отек внутренних органов. Они стараются бить так, чтобы это было не сильно заметно, но у него все внутри распухшее, - сообщила Катерина.

Адвокат Максима сообщила, что он может опознать тех, кто его избивал и добавила, что будут предприняты все меры, чтобы привлечь к ответственности виновных в содеянном.

Чуть позже в ГУВД Мингорисполкома прокомментировали случившееся.

- В сети интернет появилось видео, на котором мужчину помещают в машину скорой медицинской помощи. Предварительно можно сообщить, что его доставили в Первомайское РУВД за то, что он совершил административное правонарушение. Медики приехали по вызову сотрудников милиции, которым мужчина сообщил о заболеваниях, имеющихся у него. Молодого человека отвезли в больницу. Что касается причинения телесных повреждений, то это еще не проверенная информация. У гражданина есть право обратиться в следственные органы с заявлением о проведении проверки, - говорится в комментарии ведомства порталу tut.by.