«Неделю ходим – две болеем»: когда ребенка лучше не вести в детский сад

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Сопливые и кашляющие воспитанники в детских садах - обычное явление в осенне-зимний период. Одни родители считают, что насморк - не болезнь, и приводят простывших детей в группу. Другие, уходя из-за этого на очередной больничный, убеждены: сад должны посещать только здоровые дети. Публикуем типичный крик души нашей читательницы.

- В наш сад принимают детей с соплями по колено и с кашлем, как у шахтеров. Это же верх эгоизма! У нас один ребенок в группе болеет круглый год, даже летом: видите ли, у них кондиционер в машине. Другая постоянно ходит с заложенным носом. А ее мама объясняет: «Ой, это у нее аллергия на кота»! Мамаши, вы своих детей привели и ускакали: вам на работу надо. А мы потом пачками на больничный уходим. Неделя в саду – две с температурой дома.

Недавно забирала сына, рядом со шкафчиками крутилась девочка. Хлюпала носом и кашляла. Так уж вышло, что после этого мой ребенок никуда не ходил: только в сад и домой. Вчера одевались, и я заметила, что уже и мой покашливает. Начала возмущаться – воспитательница отводит глаза, говорит, что ничего подобного не замечала. Ага, видимо, у сына на мой приход аллергия.

В нашем родительском чате мамы постоянно бунтуют, что больные дети в группе. Воспитательница пишет: «Мария Пупкина, у вашего Вани температура 37°C». В ответ: «Ой, утром же все нормально было». А назавтра снова приводит: температуры же утром нет! Ладно бы только у нас такая проблема была – так нет же, во многих садах похожая картина.

Я понимаю воспитателей: они беззащитны, когда им чуть ли не насильно вручают сопливых детей. И понимаю мам: работодатели не будут долго терпеть на рабочем месте сотрудника, который месяцами на больничном. Но есть правила: сад должны посещать здоровые дети. И я, отдавая туда здорового ребенка, хочу таким же его и забирать. А где написано, что при насморке и кашле без температуры ребенок безопасен для окружающих?

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«Если ребенок закапризничал, возьмите паузу в саду, чтобы малыш не разболеется»

Ситуация, когда ребенок до сада болел редко, а как пошел, начал регулярно, знакома многим родителям. Почему так происходит? Сколько длится адаптация детей к внешней среде и как долго формируется иммунитет? Об этом «Комсомолке» рассказала врач-педиатр первой категории Ольга Кашляк.

- Так происходит потому, что ребенок из практически тепличных условий семьи попадает в мир с большим количеством незнакомых микробов. И иммунной системе необходимо время, чтобы научиться справляться с возбудителями болезней. Если мать с малышом вели активный образ жизни и мама разрешала ему полоскаться в луже, знакомиться с домашними животными, то к садику ребенок успевает потренировать иммунную систему. Такие дети болеют реже.

Другой важный момент. У дошкольников нет перерывов вроде каникул. Поэтому как только ребенок заскучал и закапризничал, возможно, стоит на пару дней сделать перерыв. Иначе велики шансы, что кроха разболеется.

По словам доктора, если ребенок в первый год посещения детского сада 8 - 12 раз болеет ОРВИ с повышением температуры - это нормально.

- Родителей должно насторожить, когда малыш болеет тяжело (не просто ринит или бронхит, а пневмония или менингит). В этом случае педиатр рекомендует более углубленное обследование.

Еще одной частой бедой у детей садовского возраста являются отиты и пневмонии, и тут на помощь придет вакцинация от пневмококка и хиб-инфекции. На то, сколько длится адаптация ребенка, влияют врожденные особенности, сопутствующие заболевания, питание и микроклимат в группе (проветривание, прогулки, контроль воспитателей за тем, как дети моют руки). И сам положительный настрой ребенка и мамы на посещение сада. Когда я работала на участке, замечала: детки, которые не очень любили садик, болели чаще.

- При каких признаках ребенок должен уходить на больничный?

- Слизь в носу у ребенка - это не всегда проявление инфекции. Аллергия, вазомоторный ринит при переходе из холода в тепло и наоборот, реакция слизистой на сухой жаркий пыльный воздух, рост зубов и другие состояния могут сопровождаться водопадом из детских носиков. В возрасте от 2 до 6 лет слизистая носа вырабатывает большое количество слизи, для того чтобы удалить микробы, вирусы, аллергены, увлажнить себя.

Врач-педиатр Ольга Кашляк. Фото: личный архив

«Прививать ребенка от гриппа нужно. Особенно во время пандемии коронавируса»

- Не редкость, когда врач закрывает больничный, хотя кашель у ребенка еще не прошел. Опасен ли он для окружающих?

- Кашель может сохраняться до 3 - 4 недель. Часто родители не успевают дождаться полного выздоровления, как ребенок заболевает вновь. Создается иллюзия, что малыш постоянно кашляет. Хотя когда начинаешь расспрашивать, мамы обычно называют время, когда характер кашля поменялся. Остаточный кашель для окружающих не опасен.

- Могут ли дети болеть из-за недосмотра воспитателей? Например, часто проветривали или ребенок оделся на прогулку в легкую одежку?

- Есть старая английская пословица: в помещение, куда редко заходят солнце и свежий воздух, часто заходит врач. Санитарные нормы и правила определяют оптимальный микроклимат в группе: температура должна быть +22 оС, а влажность - от 30% до 60%.

- Нужно ли прививать ребенка от гриппа и когда это лучше всего делать?

- Прививать нужно. Особенно в этом году, так как симптомы гриппа и коронавируса невозможно отличить без специсследования. Вакцинация против гриппа должна снизить потребность в амбулаторных визитах, связанных с гриппом. И - неясный риск одновременного сочетания обоих вирусов. Кстати, своего ребенка прививаю каждый год.

Прививка от гриппа защищает только от него, а от ОРВИ и остальных вирусов, которых более 200, - нет. Для того чтобы дать иммунной системе время на формирование иммунного ответа, необходимо прививаться заранее - с середины сентября до конца октября. Основная циркуляция вируса декабрь - март.

НА ЗАМЕТКУ

Ольга Кашляк приводит основные причины, по которым Американская академия педиатрии рекомендует не допускать детей в сад:

- респираторные симптомы (кашель, насморк, конъюнктивит) на фоне повышенной температуры;

- плохое самочувствие, когда ребенок не может участвовать в групповых занятиях;

- рвота или жидкий стул более 2 раз за сутки;

- боли в животе от 2 часов или на фоне повышения температуры;

- язвы во рту со слюнотечением, которое ребенок не может контролировать без справки, что он может посещать сад;

- если ребенку необходим уход, который не может обеспечить персонал сада без ущерба для здоровья и безопасности других детей;

- изменения на коже в виде язв с выделяемой жидкостью на открытой поверхности тела, которые нельзя закрыть водонепроницаемой повязкой;

- если есть подозрение на инфекционное заболевание с высоким риском распространения.

Фото: unsplash.com

ОФИЦИАЛЬНО

Вот главные требования к допуску детей в сады из постановлением Минздрава Беларуси от 25 января 2013 года «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования для учреждений дошкольного образования»:

- при оформлении воспитанника в детсад или после перенесенного заболевания предоставляется медицинская справка о состоянии здоровья;

- каждый день воспитатели должны проводить утренний прием детей, который предусматривает опрос родителей о самочувствии ребенка и визуальную оценку состояния его здоровья. Если есть подозрение на заболевание, воспитанника должен осмотреть медработник. Он же принимает решение о возможности допуска ребенка в группу;

- выявленные в течение дня больные дети должны быть изолированы от здоровых. До прихода родителей или госпитализации они должны пребывать в медицинском изоляторе.

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