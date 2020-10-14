«На собеседованиях обсуждают, куда перевезут сотрудников. И закладывают $1500 на оформление документов»: айтишники о переезде из Беларуси

Мы поговорили с айтишниками, чтобы узнать о том, насколько серьезно белорусские специалисты сферы высоких технологий рассматривают вариант с релокацией.

9 августа, сразу после выборов президента, в Беларуси начались проблемы с интернетом. Несколько дней поддерживать связь с миром и получать информацию можно было разве что через анонимное VPN-соединение. Именно в эти дни сотрудники IT-компаний столкнулись с серьезнейшими проблемами. Без интернета они лишились возможности создавать продукты, поддерживать их, быть в контакте с заказчиками и партнерам по всему миру. Некоторым пришлось перевезти сотрудников в зарубежные офисы, чтобы не ставить под угрозу бизнес.

А 12 августа сотни руководителей и тысячи сотрудников белорусских IT-компаний в открытом письме потребовали остановить насилие и провести новые прозрачные выборы президента:

- В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать, - говорилось в письме. - Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости.

Вскоре начались задержания и обыски айтишников. Так, 13 августа в офисы компаний «Яндекс» и Uber в Минске пришли вооруженные люди в форме проводить обыск. А 25 августа стало известно, что часть сотрудников минского офиса «Яндекса» уехали из столицы. После этого и компания Viber решила «незамедлительно закрыть» свой офис в Минске. Гендиректор Джамел Агауа рассказал, что если раньше в планах было удвоить инвестиции в Беларусь, то теперь они могут вообще прекратиться.

Основатель и директор компании Iomico по разработке решений в сфере интернета вещей Николай Мурзенков записал резкое видеообращение к директору Парка высоких технологий Всеволоду Янчевскому. Мол, от резидентов ПВТ с началом протестов требовали провести разъяснительные беседы среди сотрудников, а в случае отказа администрация парка оставляла за собой право лишить резидента льгот и потребовать их выплату с 1 января 2020-го. Но в самой администрации ПВТ информацию назвали не соответствующей действительности.

Уже к 2022 - 2023 годам доля IT в белорусской экономике могла вырасти до 10%. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

2 сентября прошел обыск в минском офисе IT-компании PandaDoc. Ранее ее сооснователь Микита Микадо высказывался о происходящих в стране событиях и предлагал варианты помощи силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов. Вскоре четырех сотрудников компании арестовали по подозрению в хищении в особо крупном размере. В PandaDoc заявили, что это обвинение не соответствует действительности и руководство будет вынуждено закрыть компанию в Беларуси. К слову, после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября, где он «обменялся мнениями» с находящимися там представителями оппозиции, директору минского офиса PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на домашний арест.

Тогда же айтишники заговорили о возможном переезде в другие страны. А заинтересованные - наши соседи, а также Эстония, Словакия, Казахстан - стали завлекать белорусских айтишников к себе, предлагая помощь и юридическую поддержку по релокейту. Так, в Латвии заявки белорусов рассматривают в ускоренном порядке - в том числе по выдаче разрешений на временное проживание айтишникам и членам их семей, стартовые визы, открытие счетов. В Украине президент Владимир Зеленский также издал указ о привлечении белорусских IT-специалистов на выгодных условиях.

Как сообщил недавно «Коммерсантъ», число запросов на поиск работы в России выросло в 5 раз. Хотя в последние годы как раз разработчики из России переезжали в Минск, где ПВТ открывал отличные условия для развития бизнеса.

«Пока что речь о временной релокации»

Как рассказали в пресс-службе ПВТ, его администрация находится в постоянном диалоге с руководителями компаний - встречаются и обсуждают реальное положение дел. Фото: Getty Images

Мы поговорили с айтишниками, чтобы узнать о том, насколько серьезно белорусские специалисты сферы высоких технологий рассматривают вариант с релокацией. Говорить они согласились анонимно.

- Сейчас решаем вопрос о регистрации юридического лица в Украине либо в другой европейской стране, - рассказали нам в одной из компаний. - Знаю, что многие первым делом вывозят из страны ключевых сотрудников. Тех, чьи клиенты требуют разместить их в безопасном регионе, чтобы они бесперебойно занимались руководством, продажами, основными маршрутами движения денежных средств. Пока речь идет о временной релокации - в надежде, что ситуация изменится в лучшую сторону.

- Мы тоже подали заявку на релокейт в Украину, - говорят сотрудники еще одной айтишной компании - резидента ПВТ. - Знаем, что на оформление документов на каждого сотрудника заложено примерно $1,5 тыс. С этим нам всем обещали помочь. Квартиру придется снимать самим. Пока что наблюдаем и ждем. Честно скажу, желанием уехать не горю, но если ситуация в стране не стабилизируется, соберу семью и уеду. Сейчас все айтишные чаты полны обсуждений, какая страна лучшая, куда проще уехать. Самый популярный вопрос на собеседованиях: что у вас с релокацией, куда можете эвакуировать?

IТ-гиганты, такие, например, как EPAM и Wargaming, более сдержанны и комментарии по поводу переездов не дают. Сообщают только, что постоянно продумывают ходы по организации беспрерывной работы, но уезжать из Минска не собираются.

Многие участники рынка говорят: громко о релокации компаниям заявлять очень невыгодно - во избежание возможных проблем с администрацией ПВТ, проверок финансовой милиции и возможного уголовного преследования. Мол, теперь компании изучают плюсы и минусы каждой страны - налоговую базу, работу таможни, условия легализации сотрудников, стоимость проживания...

Тем временем аналитики российского Сбербанка, оценив ситуацию и ее вероятные последствия, уже заявили, что массовая релокация IТ-компаний в Беларуси приведет к архаизации белорусской экономики. А с уходом лучших умов за рубеж страна рискует потерять еще и целый класс людей, без которых в XXI веке не прожить.

50% прироста белорусского ВВП обеспечивает IT-сектор. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

50% прироста белорусского ВВП обеспечивает IT-сектор

В 2017 - 2019 годах экспорт IT-услуг из Беларуси вырос почти в 2,5 раза - до 2 млрд долларов. В 2019 году технологические компании обеспечили Беларуси почти 50% прироста ВВП. В целом их доля в ВВП равна 6,1% (в России - менее 1%). В последние годы доля IT в ВВП Беларуси росла быстрее, чем в других развивающихся странах. По этому параметру Беларусь обошла более чем миллиардную Индию. Это следует из данных конференции ООН по торговле и развитию за 2019 год. Уже к 2022 - 2023 годам доля IT в белорусской экономике может вырасти до 10%, уверял тогда еще министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой (теперь - замглавы Администрации президента).

КСТАТИ

Почему Беларусь выгодна для айтишников и не все спешат собирать чемоданы?

Рост IT в значительной степени обеспечен налоговыми льготами для резидентов ПВТ. Резиденты освобождены от большинства налогов, включая налоги на прибыль, добавленную стоимость и недвижимость. Вместо этого они раз в квартал перечисляют ПВТ 1% выручки. Подоходный налог для сотрудников снижен с 13% до 9%. Все это очень весомый повод оставаться в Беларуси - условия ведь, по сравнению с теми же европейскими странами, очень выгодные.

Только за январь - март 2020 года резиденты ПВТ заплатили в бюджет 87,2 млн рублей налогов. Средняя зарплата по отрасли - свыше $1500. К июлю 2020 года резидентами ПВТ стали 886 компаний, в которых работают более 63 тыс. человек. IT-индустрия способствует созданию важного для экономики среднего класса: это люди, которые имеют финансовую возможность покупать товары и услуги и тем самым поддерживать разные секторы экономики - от машиностроения до строительства.

ОФИЦИАЛЬНО

Парк высоких технологий:

«За последнее время приняли больше 80 новых резидентов»

Как рассказали в пресс-службе ПВТ, его администрация находится в постоянном диалоге с руководителями компаний - встречаются и обсуждают реальное положение дел.

По состоянию на начало октября 2020 года наблюдательный совет Парка высоких технологий зарегистрировал 83 новых резидента. 76 новых резидентов - компании из Минска и столичного региона, 3 из Гомеля, 2 из Бреста и по одной из Полоцка и Могилева. Две трети новых резидентов ПВТ основаны в течение последних полутора лет. Также резидентами ПВТ стали 6 центров разработки зарубежных корпораций и резиденты с иностранным капиталом, учрежденные представителями Германии, Израиля, Латвии и США. Всего в состав ПВТ входят 969 компаний.