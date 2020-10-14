День Матери: Искуи Абалян, Катерина Раецкая и Анна Шалютина рассказали о взаимоотношениях с мамами

Искуи Абалян с сестрой Асмик и родителями - мамой Светланой и папой Мириком. Фото: личный архив

Мы пообщалась с белорусскими артистками и расспросила об их отношениях с мамами. Узнали, как те повлияли на выбор профессии, какие сюрпризы им делают и что привыкли дарить на День матери 14 октября.

Искуи Абалян: «Нам с сестрой мама казалась настоящей феей»

Светлане, маме певицы Искуи Абалян, 74 года. Она заслуженный медработник Российской Федерации на пенсии. Родители певицы живут в Смоленске, куда они переехали, когда Искуи было 2 года.

Искуи Абалян не виделась с мамой почти год. Фото: личный архив

- Мама и папа оба родом из Нагорного Карабаха. Мама выросла в многодетной семье, поэтому никогда не рассчитывала на чью-то помощь, добивалась желаемого сама. Сколько себя помню, постоянно чему-нибудь училась. Получила образование, и из медсестры стала физиотерапевтом. Закончила курсы кройки и шитья, поэтому весь дом был украшен ее работами. Она шила и вязала нам одежду. Мама за ночь успевала сделать нам с сестрой наряды из накрахмаленной марли для детского утренника. Брала стеклянные игрушки, разбивала их до пыли и мастерила невероятные украшения. Утром, когда мы просыпались и видели свои платья, не верили своим глазам - мама для нас была настоящей феей.

Искуи признается, что родители в их семье были объектом обожания и уважения.

- Они всегда оказывали невероятную поддержку и помощь на разных этапах моей жизни. При этом ни разу не упомянули, что сыграли ключевую роль в тех или иных ситуациях.

Искуи еле сдерживает слезы: почти год она не виделась с родными из-за пандемии. Связь держат только через мессенджеры и по телефону - а ведь раньше семья собиралась раз в три месяца.

Мама Светлана с дочерьми Искуи и Асмик. Фото: личный архив

- Мама повлияла на мой выбор в профессии. Она рассказывала, что когда я была годовалым ребенком, то бурно реагировала на музыку вокруг. С годами интерес только рос, развивались навыки, и в 6 лет мама отвела меня в музыкальную школу. Также чутко она определила и художественный талант моей старшей сестры. Сейчас мы обе занимаемся любимым делом.

Артистка благодарит маму и за то, что та никогда не мешала ее самостоятельности.

- Не было излишней опеки. В целом она мне доверяла и мудро реагировала на мое поведение. На фоне ее красноречивого молчания я порой очень отчетливо чувствовала свою вину. В этом хотела бы у нее поучиться.

Искуи признается, что просит совета у мамы чаще по вопросам кулинарии.

– Мама любила, когда я ей помогала на кухне. Конечно, основное делала она, а я чистила овощи, могла что-то нарезать. Помню, мне так хотелось запустить руки в фарш, попробовать его, но мама не разрешала. Сейчас такое же желание вижу у своей младшей дочери. Она спрашивает: «Мама, можно?». Вспоминаю себя и говорю: «Помой руки и вперед» (смеется).

Для Искуи настоящее счастье видеть, как родители общаются со внуками. Редкие встречи делают такие мгновения незабываемыми. Вообще, все лучшие моменты певицы связаны с единством семьи.

- Дома у нас часто собирались гости. У взрослых был свой стол, у детей свой. Было весело, чувствовалось, что мы все - одна большая семья. Я была так счастлива, что являюсь частью всего этого, - такие же ощущения возникают и сейчас. – Несколько лет тому назад, вопреки сложившейся традиции отмечать Новый год у себя дома, в кругу детей и внуков, родители впервые приехали на праздник к нам в Минск! Не передать, какую радость я тогда испытывала!

Семья всегда собирается на праздники. Вот и в этом году мы ждали родителей на Пасху, так как в наших семьях соблюдается пост. Мы православные. Я пошла в церковь сама и покрестилась в студенческие годы. Моими крестными родителями стали одногруппники. А родители тоже покрестились уже в сознательном возрасте. Но из-за пандемии, увы, этого не случилось.

Когда было больше свободного времени, Искуи любила делать сюрпризы и приезжать в гости к родителям без предупреждения.

- Бывало звоню маме, спрашиваю, чем они с папой занимаются, что у них сегодня на ужин, а сама уже подъезжаю к их дому. Когда появляюсь на пороге, она так счастлива. Все готова отдать, чтобы видеть ее такой чаще.

Артистка мечтает приехать в Нагорный Карабах с мамой. Побывать на могиле дедушки и бабушки, у которых гостила пару раз в детстве.

На выражение своей любви и заботы Искуи никогда не жалела средств.

- Мне всегда хотелось облегчить маме работу по кухне, поэтому частенько мои подарки были связаны с кухонной техникой. Если не можем приехать, то стараемся сделать доставку цветов в качестве знака внимания.

Катерина Раецкая: «Мама в детстве показала пару приемчиков, после чего во дворе меня уже никто не смел задеть»

Ведущая и продюсер Катерина Раецкая признается: мама Оксана – ее самый лучший друг и так было всегда.

- В любом возрасте, в любое время дня и ночи, по любому вопросу. Нет тем, которые мы не можем обсудить. Если мне нужен совет, мнение или совместный поиск решения, то мамуле я в этом доверяю абсолютно, особенно, если учитывать, что она, в отличие от меня, не такая категоричная, а рассудительная и справедливая.

Мама Кати всегда знала, что дочь станет артисткой, чтобы это не значило. Ведь когда ребенок с 3-х лет берет интервью у соседей по даче, используя палочку вместо микрофона, а в 6 уже дает концерты для жителей дачного поселка и зарабатывает гостинцы — очевидно, что пути на сцену не миновать.

Катя в свадебном платье и любимая мама. Фото: личный архив

- Мне разрешались любые активности и не было никаких сожалений по поводу того, что я одновременно посещаю курсы журналистики, вокал, играю в КВН и веду все концерты, а также попутно побеждаю в олимпиадах по белорусскому языку и биологии. Ещё в 7-ом классе я сообщила маме, куда буду поступать и кем собираюсь стать, поэтому ей оставалось лишь порадоваться, что все мои домашние репетиции прошли не зря.

Оксана, мама Катерины, учила дочь честности и справедливости. Всегда защищать себя, своих родных, помогать тому, кому тяжелее. И главное, рассуждать, самостоятельно делать выводы и принимать важные решения.

- Отвечать только за себя и защищаться, - вспоминает Катя совет мамы. - С того момента, как мама показала пару приемчиков, меня никогда и никто в жизни больше не смел задеть (смеется – авт.).

Маленькая Катя с мамой Оксаной. Фото: личный архив

Катерина признается, они с мамой - большие поклонники «валяний с книгой» и путешествий! Девушка искренне радуется, когда получается оказаться вместе в городе который вдохновляет и впечатляет. Обе ждут момента, когда снова окажутся в пути.

- Мы всей семьей стараемся стать более аккуратными в покупках подарков, которые никогда не пригодятся, потому дарим только нужное. Подарки, которые не пришлись по душе, стоят новыми в коробках. Их можно отдать тем, кому нужнее, либо продать дешевле, к примеру, на площадке объявлений «Куфар», что я нередко и делаю ко Дню матери. Сама помню, как искала бюджетные качественные подарки в студенческие годы, поэтому захотелось помочь.

Анна Шалютина: «В выбор профессии родители не вмешивались»

Марина, мама певицы и ведущей Анны Шалютиной - по профессии учитель русского языка и литературы. Больше 25 лет проработала в школе, сейчас в медицинском университете в Витебске.

- Все детство я была очень похожа на папу. Он сам говорил, что в маму у меня только волосы и упрямство. Чем взрослее я, тем больше становлюсь похожа на нее.

Певица никогда не классифицировала отношения с мамой. Часовые переговоры по телефону для них – обычное дело. Причем, даже ночью: «я еду с выступления, а мама у нас та еще сова».

С самой дорогой мамой. Фото: личный архив

- Родители в выбор профессии не вмешивались – и это их большая заслуга, - признается Анна. Они им до сих пор благодарна за это. - Когда мне было лет 15, помню, удивлялась, когда мама достаточно резко останавливала бабушку от всяких причитаний, мол, ты не можешь изменить ситуацию, только нервы всем потреплешь. А сейчас я себя ловлю на тех же мыслях, когда с мамой разговариваю. Прямо колесо Сансары.

Аня и ее мама Марина на детском празднике. Фото: личный архив

Анна заметила, что в последние лет 7-10, мама стала больше уделять внимание себе: наряжаться, ходить по магазинам.

- Мама - очень осторожный и взвешенный человек. Наверное, самый справедливый, честный и ответственный из всех мне знакомых. Она 700 раз отмерит, один раз отрежет, певица уверена, что терпение досталось ей от матери, как и папина импульсивность. - Еще она очень любит путешествовать. Верю, что скоро мы снова сможем летать, куда захотим.

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