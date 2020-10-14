«Поздравить маму и поддержать Максима»: в цветочный магазин, хозяин которого после задержания попал в больницу, второй день стоит очередь

В цветочный магазин, хозяина которого жестоко задержали, второй день стоит очередь.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
13 октября директора цветочного магазина Максима Хорошина и его супругу Екатерину задержали около их дома в Минске. Через два часа мужчину вывели под руки из РУВД - Максим не мог самостоятельно идти и даже говорить от шока. По словам адвоката, его избили в Первомайском РУВД Минска. 14 октября Максим по-прежнему в больнице - медики диагностировали ЧМТ, отек внутренних органов.
История минчанина облетела многие издания. А уже вечером 13 октября покупатели выстроились в очередь в магазин Максима. Утром 14 октября в очереди было уже около 60 человек, - каждую минуту подходили новые покупатели, даже несмотря на дождливую погоду.
«Комсомолка» побывала в магазине «Первый Цветной» и узнала, почему люди хотят купить букеты именно здесь
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сотрудницы магазина признаются, что уже не считают, сколько букетов купили за эти два дня.
- На работу вышли все сотрудники магазина, чтобы помочь справиться с потоком покупателей. Мы не можем присесть даже на минутку, а сколько цветов продали - даже не считаем, - рассказывает «Комсомолке» флорист.
Сотрудницы магазина признаются, что уже не считают, сколько букетов купили за эти два дня.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
- Сегодня хочется поздравить маму и поддержать Максима. С человеком так бесчеловечно поступили. Наш приход - такая форма поддержки, - говорит Александра, которая со своим парнем купили два букета.
Утром 14 октября в очереди было уже около 60 человек, - каждую минуту подходили новые покупатели, даже несмотря на дождливую погоду.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ольга и Екатерина, которые уже стоят в очереди около часа, хоть немного и замерзли, планируют дождаться своей очереди.
- То, что сейчас происходит в Беларуси - трагедия белорусского народа, мы возмущены, что неизвестные люди без суда и следствия могу сделать такое с человеком. Когда мы увидели кадры, где Максима выводят из РУВД, мы плакали, даже сейчас слезы на глазах, - делятся девушки.
Минчане пришли купить цветы мамам и поддержать Максима Хорошина.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Программист Александр разливает чай, причем в кружки, которые также привез из дома.
- Мы пришли купить цветы, стояли, стало холодно, решил съездить домой взять одежду и сделать чай для людей в очереди. Пока ездил, жена уже купила цветы, - рассказывает парень.
- Меня привела несправедливость и солидарность, - говорит Евгения, держа в руках кружку горячего чая.
Пресс-служба МВД заявила, что Максим сообщил о каком-то заболевании, и в РУВД просто вызвали медиков. Мы решили задать вопрос покупателям, доверяют ли они этой версии.
- Мы доверяем словам адвоката и Максима, доверия к власти давно нет, - говорит Евгения.
На работу вышли все сотрудники магазина.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ольга и Михаил пришли купить цветы, чтобы также поздравить маму с Днем матери, который празднуют 14 октября. А заодно и подержать Максима Хорошина. С такой же целью пришел к магазину и минчанин Глеб.
- Я приходил и в кофейню на Немиге, где разбили витрину после акции протеста 6 сентября. И там тоже была акция солидарности, - рассказывает Глеб.
Второй день в магазине ажиотаж.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Павел прибежал в магазин во время обеденного перерыва. Он сам недавно попал в РУВД и был осужден по статье 23.34 КоАП.
- Хочу поддержать владельца магазина. Так и не понял, за что его задержали. Я и сам побывал в суде. Меня задержали, когда просто шел в ближайший магазин у дома. А судили без свидетелей за участие в несанкционированном митинге. Повезло, что не били. Поэтому проявляю солидарность против всего этого беспредела, который сейчас происходит. Меня оштрафовали, и люди также проявили солидарность, собрав деньги на штраф, - рассказывает Павел.
Акция солидарности в магазине "Первый Цветной".
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Флористы не могут присесть даже на минутку.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Покупатели приобретают по два букета.
Фото: Павел МАРТИНЧИК