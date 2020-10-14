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«Поздравить маму и поддержать Максима»: в цветочный магазин, хозяин которого после задержания попал в больницу, второй день стоит очередь

Побывали в магазине «Первый Цветной» и узнали, почему люди хотят купить букеты именно здесь и что думают об истории задержания его директора
Эвика ОТТОЭвика ОТТО
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В цветочный магазин, хозяина которого жестоко задержали, второй день стоит очередь.

В цветочный магазин, хозяина которого жестоко задержали, второй день стоит очередь.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

13 октября директора цветочного магазина Максима Хорошина и его супругу Екатерину задержали около их дома в Минске. Через два часа мужчину вывели под руки из РУВД - Максим не мог самостоятельно идти и даже говорить от шока. По словам адвоката, его избили в Первомайском РУВД Минска. 14 октября Максим по-прежнему в больнице - медики диагностировали ЧМТ, отек внутренних органов.

История минчанина облетела многие издания. А уже вечером 13 октября покупатели выстроились в очередь в магазин Максима. Утром 14 октября в очереди было уже около 60 человек, - каждую минуту подходили новые покупатели, даже несмотря на дождливую погоду.

«Комсомолка» побывала в магазине «Первый Цветной» и узнала, почему люди хотят купить букеты именно здесь

«Комсомолка» побывала в магазине «Первый Цветной» и узнала, почему люди хотят купить букеты именно здесь

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотрудницы магазина признаются, что уже не считают, сколько букетов купили за эти два дня.

- На работу вышли все сотрудники магазина, чтобы помочь справиться с потоком покупателей. Мы не можем присесть даже на минутку, а сколько цветов продали - даже не считаем, - рассказывает «Комсомолке» флорист.

Сотрудницы магазина признаются, что уже не считают, сколько букетов купили за эти два дня.

Сотрудницы магазина признаются, что уже не считают, сколько букетов купили за эти два дня.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сегодня хочется поздравить маму и поддержать Максима. С человеком так бесчеловечно поступили. Наш приход - такая форма поддержки, - говорит Александра, которая со своим парнем купили два букета.

Утром 14 октября в очереди было уже около 60 человек, - каждую минуту подходили новые покупатели, даже несмотря на дождливую погоду.

Утром 14 октября в очереди было уже около 60 человек, - каждую минуту подходили новые покупатели, даже несмотря на дождливую погоду.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ольга и Екатерина, которые уже стоят в очереди около часа, хоть немного и замерзли, планируют дождаться своей очереди.

- То, что сейчас происходит в Беларуси - трагедия белорусского народа, мы возмущены, что неизвестные люди без суда и следствия могу сделать такое с человеком. Когда мы увидели кадры, где Максима выводят из РУВД, мы плакали, даже сейчас слезы на глазах, - делятся девушки.

Минчане пришли купить цветы мамам и поддержать Максима Хорошина.

Минчане пришли купить цветы мамам и поддержать Максима Хорошина.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Программист Александр разливает чай, причем в кружки, которые также привез из дома.

- Мы пришли купить цветы, стояли, стало холодно, решил съездить домой взять одежду и сделать чай для людей в очереди. Пока ездил, жена уже купила цветы, - рассказывает парень.

- Меня привела несправедливость и солидарность, - говорит Евгения, держа в руках кружку горячего чая.

Пресс-служба МВД заявила, что Максим сообщил о каком-то заболевании, и в РУВД просто вызвали медиков. Мы решили задать вопрос покупателям, доверяют ли они этой версии.

- Мы доверяем словам адвоката и Максима, доверия к власти давно нет, - говорит Евгения.

На работу вышли все сотрудники магазина.

На работу вышли все сотрудники магазина.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ольга и Михаил пришли купить цветы, чтобы также поздравить маму с Днем матери, который празднуют 14 октября. А заодно и подержать Максима Хорошина. С такой же целью пришел к магазину и минчанин Глеб.

- Я приходил и в кофейню на Немиге, где разбили витрину после акции протеста 6 сентября. И там тоже была акция солидарности, - рассказывает Глеб.

Второй день в магазине ажиотаж.

Второй день в магазине ажиотаж.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Павел прибежал в магазин во время обеденного перерыва. Он сам недавно попал в РУВД и был осужден по статье 23.34 КоАП.

- Хочу поддержать владельца магазина. Так и не понял, за что его задержали. Я и сам побывал в суде. Меня задержали, когда просто шел в ближайший магазин у дома. А судили без свидетелей за участие в несанкционированном митинге. Повезло, что не били. Поэтому проявляю солидарность против всего этого беспредела, который сейчас происходит. Меня оштрафовали, и люди также проявили солидарность, собрав деньги на штраф, - рассказывает Павел.

Акция солидарности в магазине "Первый Цветной".

Акция солидарности в магазине "Первый Цветной".

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Флористы не могут присесть даже на минутку.

Флористы не могут присесть даже на минутку.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Покупатели приобретают по два букета.

Покупатели приобретают по два букета.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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