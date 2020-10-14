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Фоторепортаж. Женщины в Минске 14 октября вышли на Марш матерей

В акции участвовало около полутора сотен минчанок
Святослав ЗОРКИЙСвятослав ЗОРКИЙ
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Марш матерей состоялся в Минске 14 октября.

Марш матерей состоялся в Минске 14 октября.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Десятки женщин в День матери вышли на улицы Минска на Марш матерей. В основном это женщины среднего и старшего возраста. Они собрались в колонну и прошли по проспекту Независимости. Они скандировали «Верым, можам, пераможам!», «У нас сегодня праздник!», «Наши дети лучше всех!» и другие лозунги. Женщины несли плакаты и цветы.

Акция ненадолго прервалась из-за дождя. Женщины переждали непогоду в подземном переходе и продолжили свое шествие. Проезжающие мимо машины приветствовали их сигналами.

Завершился марш около памятника Якубу Коласу. Женщины оставили возле него цветы, спели несколько песен и разошлись. О задержаниях не сообщается.

Акция состоялась, несмотря на ненастную погоду.

Акция состоялась, несмотря на ненастную погоду.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщины вышли на марш с плакатами.

Женщины вышли на марш с плакатами.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матери несли цветы, некоторые - мягкие игрушки.

Матери несли цветы, некоторые - мягкие игрушки.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщины вышли в День матери.

Женщины вышли в День матери.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщины шествовали по проспекту Независимости.

Женщины шествовали по проспекту Независимости.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Осенний букет и шарик в виде сердечка взяла женщина на акцию матерей.

Осенний букет и шарик в виде сердечка взяла женщина на акцию матерей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщины приветствовали автомобилистов.

Женщины приветствовали автомобилистов.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За шествием наблюдала милиция, но инцидентов не возникало.

За шествием наблюдала милиция, но инцидентов не возникало.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщины прятались от дождя в подземном переходе.

Женщины прятались от дождя в подземном переходе.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На Марше матерей несли национальную символику.

На Марше матерей несли национальную символику.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Были и такие плакаты.

Были и такие плакаты.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На акцию вышло несколько десятков женщин.

На акцию вышло несколько десятков женщин.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция матерей в Минске.

Акция матерей в Минске.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш матерей продолжался больше часа.

Марш матерей продолжался больше часа.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матери выступают против насилия.

Матери выступают против насилия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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