Фоторепортаж. Женщины в Минске 14 октября вышли на Марш матерей

Марш матерей состоялся в Минске 14 октября. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Десятки женщин в День матери вышли на улицы Минска на Марш матерей. В основном это женщины среднего и старшего возраста. Они собрались в колонну и прошли по проспекту Независимости. Они скандировали «Верым, можам, пераможам!», «У нас сегодня праздник!», «Наши дети лучше всех!» и другие лозунги. Женщины несли плакаты и цветы.

Акция ненадолго прервалась из-за дождя. Женщины переждали непогоду в подземном переходе и продолжили свое шествие. Проезжающие мимо машины приветствовали их сигналами.

Завершился марш около памятника Якубу Коласу. Женщины оставили возле него цветы, спели несколько песен и разошлись. О задержаниях не сообщается.

Акция состоялась, несмотря на ненастную погоду. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщины вышли на марш с плакатами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матери несли цветы, некоторые - мягкие игрушки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщины вышли в День матери. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщины шествовали по проспекту Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Осенний букет и шарик в виде сердечка взяла женщина на акцию матерей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщины приветствовали автомобилистов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За шествием наблюдала милиция, но инцидентов не возникало. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщины прятались от дождя в подземном переходе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На Марше матерей несли национальную символику. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Были и такие плакаты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На акцию вышло несколько десятков женщин. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция матерей в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш матерей продолжался больше часа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матери выступают против насилия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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