Фоторепортаж. Женщины в Минске 14 октября вышли на Марш матерей

Марш матерей состоялся в Минске 14 октября.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Десятки женщин в День матери вышли на улицы Минска на Марш матерей. В основном это женщины среднего и старшего возраста. Они собрались в колонну и прошли по проспекту Независимости. Они скандировали «Верым, можам, пераможам!», «У нас сегодня праздник!», «Наши дети лучше всех!» и другие лозунги. Женщины несли плакаты и цветы.
Акция ненадолго прервалась из-за дождя. Женщины переждали непогоду в подземном переходе и продолжили свое шествие. Проезжающие мимо машины приветствовали их сигналами.
Завершился марш около памятника Якубу Коласу. Женщины оставили возле него цветы, спели несколько песен и разошлись. О задержаниях не сообщается.
Акция состоялась, несмотря на ненастную погоду.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщины вышли на марш с плакатами.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Матери несли цветы, некоторые - мягкие игрушки.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщины вышли в День матери.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщины шествовали по проспекту Независимости.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Осенний букет и шарик в виде сердечка взяла женщина на акцию матерей.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщины приветствовали автомобилистов.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
За шествием наблюдала милиция, но инцидентов не возникало.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщины прятались от дождя в подземном переходе.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На Марше матерей несли национальную символику.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Были и такие плакаты.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На акцию вышло несколько десятков женщин.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Акция матерей в Минске.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Марш матерей продолжался больше часа.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Матери выступают против насилия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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