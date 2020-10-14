«Врачи давали очень мало шансов на то, что я выживу». Мужчина, сильно травмированный 9 августа светошумовой гранатой, уже выписан из больницы

Роман Зайцев около месяца провел в военном госпитале. Фото: личный архив

Роман Зайцев оказался в реанимации 9 августа после того, как на акции протеста в него попали осколки светошумовой гранаты. Несколько дней он провел без сознания – в это время врачи в реанимации сражались за его жизнь. Потом были операции, месяц лечения в военном госпитале, когда к мужчине постепенно возвращались способности нормально слышать, ходить, говорить. В выписном эпикризе его диагноз занимает 9 строк: у Романа взрывная травма, травмы головы, шеи, живота, перфорация обеих барабанных перепонок, осколочное ранение груди с повреждением легкого, ампутация ногтевых фалангов и другие травмы. Сейчас Роман уже дома, но на полное восстановление понадобится еще полгода. С мужчиной мы общаемся по телефону: он спокойно рассказывает о том, что пережил, но в конце добавляет, что тело все еще болит, он не может даже расправить плечи.

В начале сентября Романа выписали из больницы. Фото: личный архив

- Иду на поправку, гораздо лучше себя чувствую. Швов у меня нет, все раны зарубцевались. Все болит, конечно. Хожу, занимаюсь своими обычными делами. Через пару месяцев у меня будет операция на уши, будут восстанавливать барабанные перепонки.

Дома Роман уже месяц – говорит, в первый день не отходил от жены и детей – годовалой дочки и пятилетнего сына. Они знали, что папа в больнице, но причину родители не уточняли.

О том, что с ним произошло, Роман не боится вспоминать, спокойно смотрит фотографии тех событий - снимок, где он лежит на траве весь в крови, перепечатывали разные медиа.

О том, что с ним произошло, Роман не боится вспоминать, спокойно смотрит фотографии тех событий Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Я работаю в Минске, но 9 августа планировал поехать в Горки, по месту прописки, чтобы отдать голос за своего кандидата, - рассказывает Роман с самого начала. - Не сказать, чтобы я сильно был увлечен политическими вопросами, мне просто хотелось внести свой вклад. Из-за работы не смог попасть на избирательный участок, и решил с товарищем как-то поддержать народ своим походом на мирную акцию. Да, там были несколько человек, которые выкатывали мусорки, но их почти никто не поддерживал – большинство людей просто спокойно стояли. Потом подъехали джипы с сетками, водометы, минута-две – и я получил удар в грудь осколками светошумовой гранаты.

У Романа множественные ушибы, осколочные ранения, ЧМТ средней степени тяжести. Фото: личный архив

Роман был в сознании. Он запомнил, как пытался отползти в сторону, как незнакомые люди подхватили его на руки и понесли к карете скорой помощи.

- С самого начала люди заклеили мне раны скотчем, принесли то ли бинты, то ли лоскуты ткани – думаю, это помогло мне избежать большой кровопотери. Врачи в «скорой» очень переживали, в какую больницу меня везти, чтобы было быстрее. Они были удивлены тем, с какими травмами столкнулись. Одна из медиков потом писала моей жене, спрашивала, как я. Врачи давали очень мало шансов на то, что я выживу. Когда пришел в себя, медики говорили, что мне очень сильно повезло.

«Чуть не распрощался с жизнью просто потому, что пошел на мирный митинг выразить свою гражданскую позицию»

У Романа пробито легкое, в первые дни после выхода из комы он не мог даже разговаривать.

- Обгорели волосы, щетина. Бровь ушивали, нос, ухо. Много очень швов. Я был подавлен: даже не мог представить, что чуть не распрощался с жизнью просто потому, что пошел на мирный митинг выразить свою гражданскую позицию. Для меня это был большой шок. Но психологически я устойчивый, эмоционально тоже.

Роман благодарит врачей и персонал военного госпиталя.

- Приветливые, вежливые люди, профессионалы своего дела. Там мне очень помогли – я им благодарен. У меня было два соседа – один со взрывным ранением в спину, водитель автобуса, и еще один сосед в другом отделении – у него было огнестрельное ранение в грудь.

Почти сразу после случившегося жене Романа стали писать неравнодушные люди, предлагали любую помощь. Роман об этом узнал позже.

Сейчас Роман уже дома, но на полное восстановление понадобится еще полгода. Фото: личный архив

- Мне было очень приятно. Потому что в наше время дождаться от руки помощи от посторонних людей – это нонсенс. Я был поражен, что такое количество людей поддерживали, оказывали помощь.

Мужчина говорит, что на него не составляли протокол за участие в массовых мероприятиях. Но следователь в больницу приходил:

- Опрашивали по поводу того, что мне причинены тяжкие телесные повреждения. Сейчас, насколько я знаю, материалы переданы другому следователю, никакого результата пока нет. Мне бы очень хотелось, чтобы виновных привлекли к ответственности, но я мало верю, что это случится.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:

«Осколком гранаты пробило легкое, лопнули барабанные перепонки»: рассказ мужчины с фотографии белорусских протестов, которая облетела интернет

Роман Зайцев попал в реанимацию после митинга 9 августа. Фотографию, где он лежит на траве весь в крови, перепечатывали разные медиа (Читать далее)