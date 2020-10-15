"Продлили арест по другому делу". Баскетболистка Елена Левченко проведет на Окрестина еще 72 часа

Елена Левченко пробудет на Окрестина, скорее всего, до понедельника 18 октября.

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко должна была выйти на свободу 15 октября после 15 суток ареста. Но этого не произошло: ей продлили срок еще на 72 часа. Об этом стало известно родителям, которые подошли к дежурному на Окрестина выяснить, когда отпустят их дочь.

Это был шок для родителей Елены – мама баскетболистки не могла сдержать слез обиды. Возмущены были и встречающие – около 20 человек, в числе которых известные спортсмены - Егор Мещеряков, Василий Хомутовский, Светлана Куделич, Андрей Кравченко, Степан Попов, Иван Ганин, Константин Яковлев, Надежда Остапчук. Некоторые пришли с букетами цветов. Видимо, Левченко выйдет теперь не раньше понедельника. 72 часа заканчиваются в воскресенье, но говорят, что в выходной никого не выпускают.

Похожая ситуация была с известными телеведущими Денисом Дудинским и Дмитрием Кохно - их "передержали" на Окрестина на двое суток больше. Как они поняли из неформальной беседы с надзирателями - ведущих не хотели выпускать накануне традиционного воскресного митинга. Мол, "вам же тут спокойней".

Напомним, Левченко была задержана 30 сентября в аэропорту "Минск" перед отлетом в Париж на лечение и в тот же день суд дал ей 15 суток ареста за участие в несанкционированных мероприятиях. Баскетболистке вменялось в вину, что 23 августа она участвовала в неразрешенном массовом мероприятии и «с целью публичного выражения своего требования о проведении честных выборов в Республике Беларусь двигалась по проезжей части совместно с группой граждан». Кроме того, 27 сентября она участвовала в другом несанкционированном шествии, где несла плакат «Народ — чемпион».

А днем в четверг начался новый суд, во время которого Елена Левченко рассказала об условиях содержания на Окрестина: в камере нет горячей воды, забрали матрас и постельное белье. Последние 13 дней ее не водили в душ и не водили 5 дней подряд на прогулку. В результате у нее появились вши и есть угроза здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Елена Левченко рассказала про невероятные ощущения после пения в тюрьме «Купалінкі».

Известную белорусскую баскетболистку приговорили к 15 суткам административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.