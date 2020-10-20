Неожиданные факты: пневмония может повлиять на отслойку сетчатки глаза?

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Все больше людей убеждается в том, что «катаракта - это не смертельно и не навсегда». Они облегченно выдыхают и… живут со своими катарактами много лет. Потом, когда зрение почти пропало, идут к хирургу-офтальмологу на замену хрусталика, который снова вернет возможность видеть окружающий мир четко и без мутной пелены. В идеале так и должно быть. Но при запущенной, годами зреющей катаракте, увы, никто не гарантирует качественное зрение без помех. Все дело в том, что глаз - слишком деликатная и сложная конструкция, в которой, кроме хрусталика, есть много других деталей, влияющих на качество зрения. Например, стекловидное тело - бесцветная гелеобразная масса, которая заполняет пространство между хрусталиком и сетчаткой и обеспечивает проведение пучка света, поступающего на сетчатку. О его существовании и неприятных эффектах, связанных с его дезорганизацией, люди зачастую узнают только тогда, когда операция по замене хрусталика уже проведена.

Как перезрелая катаракта мешает восстановлению зрения? Какую роль в этом играют повреждения стекловидного тела и отслойка сетчатки? Почему мушки перед глазами - это сигнал тревоги? Об этом мы поговорили с Павлом Беляковским, главным врачом Центра микрохирургии VOKA, офтальмохирургом высшей категории.

- Павел Васильевич, врачи постоянно твердят: «Не ждите, пока катаракта созреет!» Почему?

- Пока зреет катаракта, в части глаза, отвечающей за остроту зрения, могут происходить изменения, которые невозможно было увидеть из-за мутного хрусталика. Например, разрывы или отслоение сетчатки, дегенеративные изменения в макуле - центральной области сетчатки, отвечающей за остроту зрения, деструктивные изменения в стекловидном теле. В таких случаях после замены помутневшего хрусталика на качественный новый человек вдруг обнаруживает определенные неприятные изменения: плавающие перед глазами мушки, пелена, отсутствие остроты зрения. И вроде новый хрусталик дает оптике прозрачность, а изображение искажено. Изломанные линии, кривые лица - какое-то королевство кривых зеркал.

Павел Беляковский: Чтобы понять, что повлияло на снижение зрения, нужно проверить глаза с помощью высокоточной техники.

- Пациента, которому удаляют зрелую катаракту, врачи предупреждают, что могут быть вот такие подводные камни?

- Да. Ему обязаны сказать, что высоких показаний зрения не обещают. Потому полностью мутный хрусталик - это как закрытая дверь, за которой не видно, есть ли, к примеру, дегенеративные поражения сетчатки. При помощи вспомогательных исследований (например, УЗИ глазного яблока) это можно заметить, но они не покажут, насколько хорошо пациент после операции будет видеть. А для имплантации мультифокального хрусталика, с которым не нужны очки, очень важно знать эту перспективу - он стоит дороже монофокального, и человек хочет за свои деньги получить комфортное зрение. Но чтобы хорошо видеть без очков, надо, чтобы сетчатка была качественная. Потому что при дистрофии сетчатки сложный и недешевый мультифокальный хрусталик будет работать неправильно, так как изображение будет нечетким как вблизи, так и вдаль.

- Неужели проблемы сетчатки и стекловидного тела нельзя исправить?

- Можно. Есть такое направление - витреоретинальная хирургия - оперативное лечение патологии стекловидного тела и различных отделов сетчатки. Начальную дистрофию сетчатки можно исправить с помощью специальных инъекций, но если процесс уже запущенный, то включаются возможности высокотехнологичных витреоретинальных операций, которые выполняются специальными инструментами через микропроколы. Но и такие вмешательства должны выполняться без больших опозданий. Если, к примеру, отслойке сетчатки больше двух недель, операция считается малоэффективной. Уложить на место сетчатку можно, но функционально она работать не будет.

- То есть, как ни крути, но проверять зрение надо регулярно.

Да. И не только в поликлинике, где врач может сказать, что у пациента катаракта, но не сможет тщательно исследовать проблему. Для этого есть специализированные клиники и отделения. Чтоб понять, какие заболевания повлияли на снижение зрения, надо расширить зрачок, посмотреть с помощью высокоточной техники, в каком состоянии слои сетчатки, которые отвечают за остроту зрения, есть ли предпосылки к его улучшению. И на этом исследовании уже основывается решение по имплантации того или иного хрусталика.

- Можно ли, удаляя катаракту, попутно сделать и операцию на сетчатке или стекловидном теле?

- Это возможно. Но такая операция проводится дольше и дороже.

- Если с катарактой рано или поздно суждено встретиться каждому, то отслоение сетчатки - проблема индивидуальная. У кого это чаще всего встречается?

- Причины разные: наследственность, травмы, эндокринологические заболевания (сахарный диабет тот же). Отслойку сетчатки может вызвать и миопия. Потому что человек, зная о своей близорукости, живет с этим как с данностью, не обследуется годами, а за это время могут быть какие-то разрывы сетчатки, которые со временем превратятся в отслойку.

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КСТАТИ

Пневмония может повлиять на отслойку сетчатки?

Пять наивных вопросов о причинах снижения зрения

- В последнее время многие начали увлекаться астрономией, наблюдать на небесными светилами. Правда ли, что смотреть на солнце (солнечное затмение) через темное бутылочное стекло или рентгеновскую пленку не опасно?

- Опасно. Это может вызвать снижение зрения за счет поражения фоторецепторного и пигментного слоев сетчатки глаза. Смотреть можно только через телескоп, на котором есть специальные фильтры, не пропускающие ультрафиолет.

- Правда, что катарактой можно заразиться?

- Можно не заразиться, а передать по наследству. Многие глазные патологии передаются генетически.

- Правда, что можно убрать катаракту и ничего не ставить взамен?

- Можно. Но тогда потребуются очки с очень-очень толстыми стеклами.

- Правда ли, что перенесенная пневмония может повлиять на состояние сетчатки?

- Может, но не столько сама пневмония, сколько кашель, который ее сопровождает. У человека со слабой сетчаткой на фоне сильных кашлевых толчков может случиться и отслойка, и разрыв сетчатки. Главное - вовремя это заметить и прооперировать.

- Правда ли, что проблем, которые решает витреоретинальная хирургия, становится все больше?

- Да. И это связано с ростом заболеваний, которые приводят к проблемам сетчатки и стекловидного тела.