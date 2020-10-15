Одолжил цилиндр Дроссельмейера: на сцену Большого театра вернулся «Щелкунчик» в постановке Валентина Елизарьева

Валентин Елизарьев после премьеры новой редакции "Щелкунчика" удивил публику неожиданным перевоплощением. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

В афише Большого даже в те годы, когда тут 9 лет не работал Валентин Елизарьев, «Щелкунчик» присутствовал. Однако публика на новинку с классической музыкой Чайковского часто шла все равно так, как на тот самый балет Елизарьева. Ведь «Щелкунчик» - одна из главных работ маэстро, увидевшая полмира. По сути, это одна из постановок, с которой ассоциируется отечественный балет. А ведь его премьера на сцене нашего театра состоялась 38 лет назад - в 1982-м. А новую редакцию «Щелкунчика» впервые показали 13 и 14 октября.

Новая редакция балета "Щелкунчик" в постановке Валентина Елизарьева на сцене Большого театра. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Дроссельмейер в новом "Щелкунчике". Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Напомним, новые редакции классических балетов мастера стали появляться после возвращения Елизарьева в театр (см. ИСТОРИЯ ВОПРОСА). Сначала «Спартак», затем «Ромео и Джульетта» и «Сотворение мира», а в 2020-м – «Щелкунчик». Вот как маэстро объяснял необходимость такого процесса «Комсомолке»:

- Любая постановка с большой историей постепенно ветшает, требует технических, сценографических, костюмных подновлений, уточнения музыкальной и хореографической редакций. Я ввожу новых исполнителей – они будут танцевать эти партии впервые в жизни, а хореографический текст получат из рук автора. У солистов балета такое случается редко – в основном, все передается поколениями из уст в уста, из тела в тело.

Новая редакция балета "Щелкунчик" в постановке Валентина Елизарьева на сцене Большого театра. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Новая редакция балета"Щелкунчик" в постановке Валентина Елизарьева на сцене Большого театра. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

И правда, в «Щелкунчике» танцует много не только признанных мастеров сцены, как Ирина Еромкина, Людмила Хитрова, Олег Еромкин, Игорь Оношко, Юрий Ковалев, Константин Героник, но и более молодое балетное поколение – Эвен Кэпитен, Александра Чижик, Такатоши Мачияма. Скажем, у Людмилы Уланцевой Маша получилась прекрасной принцессой, смотрящей на мир огромными глазами, а Дроссельмейер Кэпитена буквально держал спектакль не только хореографией, но и прекрасной актерской игрой. Второй действие и вовсе показывает возможности нашего балета в его многообразности – персидские, французские, японские, русские, испанские танцы. И яркие эпизоды, по сути, дополняющие основной сюжет, срывали долгие овации.

Кстати, о последних. В финале двух премьерных показов на сцену выходил и сам маэстро Елизарьев, представляя своих артистов. А в первый вечер даже одолжил на минутку цилиндр Дроссельмейера. Что говорить: аналогия с волшебником, но уже не в сказке, а в балете напрашивается сама собой.

На премьере партия Маши была у Ирины Еромкиной. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

На премьере партия Маши была у Ирины Еромкиной. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

С премьерой «Щелкунчика» вернулся не только сам балет, но и блестящая сценография Евгения Лысика. Его полотна к балетам Елизарьева сравнивают по масштабу с работами Микеланджело. А вместе с тем, в них угадываются мотивы произведений Марка Шагала с его парящими влюбленными. Светлые ангелы, мистические города, темная изнанка ночи – все это создает атмосферу любимой поколениями сказки.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В Большом Елизарьев поставил знаменитые балеты «Спартак», «Сотворение мира», «Весна священная», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Страсти» («Рогднеда»), «Тиль Уленшпигель», «Маленький принц». Но классические постановки Елизарьева стали постепенно уходить из афиши после того, как маэстро, создавший с 1973 года славу Белорусского балета, уволился из театра в 2009-м. Тогда Валентин Николаевич, который был директором - художественным руководителем балетной труппы, не согласился с кадровыми решениями Министерства культуры.

Новая редакция балета"Щелкунчик" в постановке Валентина Елизарьева на сцене Большого театра. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Новая редакция балета "Щелкунчик" в постановке Валентина Елизарьева на сцене Большого театра. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

И после ухода из Большого маэстро был готов ставить там спектакли. Но с 2009-го до 2017-го таких приглашений не было. Елизарьев бывал в театре как зритель или гость торжеств, но, как он сам отмечал, ни разу не входил со служебного входа. Все эти годы Валентин Николаевич ставил за рубежом, а также готовил хореографов в Академии музыки (кстати, его выпускник Сергей Микель дебютировал в этом году на сцене Большого с «Пер Гюнтом»).

Новая редакция балет "Щелкунчик" в постановке Валентина Елизарьева на сцене Большого театра. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Валентин Елизарьев на сцене Большого в день премьеры. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

После долгих перипетий Елизарьев все-таки вернулся в театр. Сначала в 2017 году его пригласили отметить 70-летие на сцене Большого, а также сделать новую редакцию балета «Спартак», а в 2018-м его назначают художественным руководителем всего театра. Раз в год он выпускает новую редакцию своих классических постановок.

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