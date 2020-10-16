Выходные в Минске 17 и 18 октября: охотимся на клены, смотрим эротическое кино, идем на фестиваль интеллектуальной книги

До 8 ноября во Дворце искусства на выставке «Осенний салон» можно увидеть и купить работы более 200 молодых талантливых белорусских художников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

СПЕКТАКЛИ

- Юбилейный форум «ТЕАРТ» с 17 по 24 октября представляет программу Belarus Open. Это 11 спектаклей театров из Минска, Бреста, Гомеля и Могилева на шести столичных сценах. 18 октября можно увидеть самый обсуждаемый спектакль Минска прошлого года - «Шлюб з ветрам» Театра белорусской драматургии. 19 октября - «Сотников» по повести Василя Быкова на сцене Молодежного театра. В программе также самый эпатажный белорусский режиссер Юра Диваков и его спектакль «Гоголь. Fatum» 21 октября на сцене ТЮЗа. Билеты: 10-25 руб.

КОНЦЕРТЫ

- Продолжается серия концертов выходного дня в Красном костеле под общим названием #МалітвыБеларусі. 17 октября в 20.15 проект «Новы час», выступления мужского хора «УНІЯ». Прозвучат духовные произведения XVI-ХХ веков. Билеты: 5-10 руб.

- Год назад ушел из жизни выдающийся современный белорусский композитор Олег Молчан. Его музыка и песни прозвучат 25 октября в Большом зале Белгосфилармонии во время концертной программы «Там, высоко». На сцене - Митрополичий хор Свято-Духова кафедрального собора, участники ансамбля «Песняры», Николай Скориков. Олег Молчан известен как автор песенных хитов: «Маргарыта», «Стася», «Малітва», «Песня моя», «Обманите меня», «На одной волне», «Любовь сказала «да». Билеты: 10-20 руб.

ВЫСТАВКИ

- В Центральном ботаническом саду до 11 ноября выставка творческих работ по искусству аранжировки цветов и японской живописи «Краски осени». Этот проект создан при поддержке общественного объединения Hagakure и посольства Японии в Беларуси. В Японии осень называется сезоном момидзигари, или «охотой на клены». За этим поэтичным названием скрывается обычай любования осенней листвой. Время работы выставки: с 11.00 до 17.00, выходной - понедельник. Билеты: 4-8 руб. Дошкольники, многодетные семьи, инвалиды всех групп, сироты - бесплатно.

- До 8 ноября во Дворце искусства (ул. Козлова, 3) на выставке «Осенний салон» можно увидеть и купить работы более 200 молодых талантливых белорусских художников. Всего же претендентов в этом году было более 700. Целью салона, который каждый год проводит Белгазпромбанк, как и прежде, является популяризация белорусского искусства и знакомство с его молодыми представителями. Часть вырученных средств пойдет на помощь благотворительным организациям, таким как благотворительный фонд помощи больным детям «Шанс». Время работы выставки: с 11.00 до 21.00, без выходных. Билеты: 3-6 руб.

КИНО

- С 23 по 25 октября кинотеатр «Центральный» приглашает в увлекательное путешествие по биографии Фриды Кало. Музейный фильм «Фрида! Да здравствует жизнь!». Перед зрителями предстанут культовая икона современного феминизма, с одной стороны, и независимый, тонкий, ищущий художник, каждый день противостоящий телесным ограничениям, с другой. Зритель окажется в сердце экзотических пейзажей Мексики, познакомится с эксклюзивными интервью, историческими документами и реконструкциями и увидит в новом свете работы одной из самых экстраординарных художниц XX века. Билеты: 15-18 руб.

- До 21 октября в минском кинозале Дворца Республики, в кинотеатрах Silver Screen в ТРЦ «Галилео», Voka cinema by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, Falcon Club Бутик Кино для публики 18+ - фильмы, участвующие в фестивале эротического кино Best Erotic Shorts. Это ленты кинематографистов Польши, Франции, Испании, Бразилии, Швеции, созданные за последние семь лет. Билеты: 10 руб.

ФЕСТИВАЛИ

- До 18 октября во Дворце искусства - фестиваль интеллектуальной книги Pradmova. Среди участников - поэт Владимир Некляев (презентация его книг 18 октября в 19.20). А днем, в 12.00, - показ фильма «Возера радасці» по мотивам одноименной книги Виктора Мартиновича и встреча с ним. Ежедневно во время фестиваля с 11.00 до 21.00 будет проходить книжная ярмарка. Вход на книжную ярмарку - свободный. На встречи организаторы просят зарегистрироваться на сайте pradmova.by

- В Дудутках 17 октября с 12.00 до 17.00 еще одна программа большого проекта «Легендарные эпохи». Называется она «1812". Эпоха Наполеоновских войн». В программе - показательные выступления реконструкторов, постановочные поединки, выступления музыкальных коллективов, участие ремесленников, мастер-классы по традиционным ремеслам. 24 октября здесь же программа «Шляхта ВКЛ (XVII ст.)». Билеты: 7–14 руб.

ДЕТЯМ

- В Белорусском государственном цирке новая долгожданная авторская программа «Цирковой калейдоскоп». Представление перенесет зрителей в сказочный мир древних преданий, легенд и мифов Беларуси. На манеже - медведи на гироскутере, единственная в мире обезьянка-жонглер на ослике, лохматые собаки-акробаты, белоснежные тигры, воздушные акробаты и гимнасты, атлеты-силачи и озорные клоуны. Билеты: 7-102 руб.

- Очень тепло отзываются родители и дети о новом мюзикле театральной компании «МюзикЛэнд» «Динь-дон - я ваша мама». Спектакль - номинант «Национальной театральной премии - 2020»: «Лучший спектакль в жанре оперетта, музыкальная комедия, мюзикл», «Лучший спектакль для детей и юношества». Увидеть его можно 17 октября в 12.00 на сцене Центрального Дома офицеров. Билеты: 10-20 руб., дети до пяти лет - бесплатно.

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Сделай игрушку для елки Большого театра

Уже в седьмой раз проводится традиционный семейный конкурс «Новогодняя театральная игрушка».

Игрушки, созданные с любовью и вдохновением юными и взрослыми зрителями театра, - настоящие произведения искусства, которые ежегодно украшают главную елку Большого театра Беларуси. В нынешнем году работы участников конкурса (а игрушки должны иметь отношение к жизни театра, героям балетных и оперных спектаклей, классической музыке, хореографии) будут принимать с 20 октября по 10 декабря. Можно отправить по почте, тщательно упаковав (адрес: 220029, г. Минск, пл. Парижской Коммуны, 1, Большой театр Беларуси) или принести на служебный вход (7-й подъезд театра) и оставить у охраны. Не забудьте подписать название игрушки, фамилию семьи ее создателя и контактный телефон.