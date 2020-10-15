"Все так и было, я же, в конце концов, Дмитрий Кохно!". Телеведущему дали штраф за «неповиновение» сотруднику милиции

Дмитрий Кохно после суда был в прекрасном настроении.

15 октября в суде Заводского района судили известного телеведущего Дмитрия Кохно по статье 23.4 КоАП (Неповиновение). Ведущий пришел в хорошем настроении и сказал, что надеется на штраф – но сумку с собой на вский случай собрал.

Выяснилось, что ему вменяют в вину, что 11 сентября, «имея умысел на неповиновение законному требованию должностного лица» на «неоднократное законное требование» выйти из машины и пройти в РУВД для разбирательства Дмитрий сопротивлялся - хватался за кресло автомобиля, упирался ногами.

Странность ситуации в том, что Дмитрий Кохно с 3 по 14 сентября он должен был находиться в ЦИП на Окрестина.

Дмитрий согласился с обвинением, и судья выписала ему штраф в 25 базовых (675 рублей).

Дмитрий Кохно сделал селфи в зале суда. Фото: личный архив

Позже он нам объяснил, в чем дело:

- Меня действительно возили в РУВД для разбирательства, и я категорически упирался ногами и руками, не желая выходить из машины. Я же, в конце концов, Дмитрий Кохно! Очень надеюсь, что деньги, которые я заплачу, пойдут в детский фонд или хоспис, - сказал Дмитрий.

В своем Инстаграме он опубликовал улыбающееся фото с «группой поддержки», которое подписал: «Свободен! 25 базовых. Спасибо за поддержку!».

Подписчики поздравили Дмитрия, что это всего лишь штраф, хотя параллельно и удивлялись: «Вот это времена… Радуемся, что штраф 250 долларов и не тюрьма».

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