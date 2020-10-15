Умер композитор Валерий Иванов, автор музыки песен «Гуляць дык гуляць» и «Ты да я, да мы с тобой»

Валерий Иванов - автор многих популярных песен, а также больший произведений для симфонических и народных коллективов. Фото: belarus24.by

Сообщил печальную новость в своем фейсбуке народный артист Беларуси, лидер ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко: «Сегодня ушел в мир иной народный артист Беларуси, выдающийся композитор, Иванов Валерий Кириллович... Вечная светлая память, друг... Соболезнования родным и близким... Скорбим...».

Валерий Иванов написал многие известные песни. Среди прочих это «Гуляць дык гуляць» на стихи Владимира Некляева и «Каханая мара мая» (слова Леонида Прончака), которые исполняли «Сябры» и «Раз ды разок» (ее исполняла в «Верасах» Анжелика Агурбаш, а теперь ее поет Змитер Войтюшкевич).

Известна и песня «Ты да я, да мы с тобой» из фильма «Тихие троечники». Она стала, пожалуй, даже более популярна, чем кинолента, где она прозвучала. А песня «Тапаліны звон», написанная Валерием Кирилловичем, попала в русскоязычном варианте в репертуар российской певицы Любови Успенской – по-белорусские ее пели «Сябры».

Кроме того, у Валерия Кирилловича был ряд произведений для голоса, симфонических и народных оркестров, не раз он писал для кино (кроме «Тихих троечников» это еще и «Поводырь») и театра, радиоспектаклей. Также Иванов был успешным преподавателем.

На фестивале в Александрии в 2018-м произведение Иванова "Вяртанне да спадчыны" сыграл Николай, младший сын президента Александра Лукашенко. Вот как для "Комсомолки" прокомментировал то исполнение композитор:

- Можете считать, что лично у меня «вяртанне да спадчыны» уже состоялось. Когда мне было сорок (тридцать лет назад), я хотел вернуться в Глуск (Иванов родился в 1948 году в этом горпоселке на Могилевщине - Ред.). Теперь у меня тут домик, я разговариваю с вами среди больших деревьев, которые сам посадил. А написал я «Вяртанне...» давно, его играют по всей стране. Вообще, мне повезло, что я живой композитор, который звучит. Ведь часто бывает, что композитор жив, а его не исполняют. Или начинают играть музыку, когда автора уже нет.