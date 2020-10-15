С начала 2020 года белорусы сняли с валютных вкладов $1,4 миллиарда: половину этой суммы за два последних месяца

Белорусы продолжают снимать деньги с депозитов. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Белорусы продолжают снимать деньги с депозитов. Особенно активно - с валютных. По данным Нацбанка, на валютных депозитах на 1 октября оставалось $4,8 миллиарда. И это на $1,4 миллиарда, или на 34%, меньше, чем было в начале года. Половину этой суммы белорусы сняли с валютных вкладов за два последних месяца: больше всего в августе - минус рекордные $416,2 млн - и еще минус $303,1 млн в сентябре.

Инфографика. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Рублевые депозиты, на которых лежит 4,6 миллиарда рублей, тоже уменьшились, но не так существенно - с начала года белорусы сняли со счетов всего 555,1 миллиона рублей. Это можно объяснить тем, что большинство рублевых депозитов - безотзывные, и их невозможно вернуть досрочно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В кризис выживает тот, у кого есть кеш»

- Причина снятия денег со вкладов проста - очень низкий кредит доверия государству и банковской системе, - считает финансовый консультант Елена Максимович. - Даже зная, что существует Агентство по гарантийному возврату вкладов, никто не хочет рисковать. Можно, конечно, факт снятия вкладов в белорусских рублях списать на опасения девальвации, но это небольшой процент. Кто не верит в будущее белорусского рубля, тот уже давно конвертировал свои сбережения. И считает более безопасным хранить сбережения под подушкой. Кстати, не безосновательно. История подтверждает, что в кризис выживает тот, у кого есть кеш. Например, в 1929 году в США произошел «черный четверг», когда вкладчики потеряли более 2 млрд долларов. Фондовый рынок США рухнул, а это в свою очередь отразилось на экономике других стран. Банки перестали выдавать кредиты, так как их ликвидность была отрицательной, и, соответственно, не смогли отвечать по своим обязательствам. Вкладчики бросились в банки снимать свои деньги, а те объявили о банкротстве и вклады вернуть не смогли.

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