При въезде в Беларусь иностранцам потребуется ПЦР-тест на коронавирус

Иностранцам, которые едут к нам, тоже понадобится тест ПЦР с отрицательным результатом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Теперь не только белорусы, выезжающие за границу, будут озадачены прохождением тестов на коронавирус. Иностранцам, которые едут к нам, тоже понадобится тест ПЦР с отрицательным результатом. Это и другие новшества предусмотрены в постановлении Совета министров Республики Беларусь №591 от 13 октября 2020 года, которое внесло изменения в постановление Совмина №208 от 8.04.2020. Итак, что нового?

Кому нужен тест на ковид для пересечения границы?

Оригинал медицинского документа c отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19 должны иметь при себе иностранные граждане и лица без гражданства (за исключением тех, кто постоянно проживает в Беларуси), если они приехали из стран, включенных в перечень государств, где регистрируются случаи COVID-19 (далее - Перечень). Исследование требуется свежее - не позднее 72 часов до даты пересечения границы.

Кому из приезжих надо изолироваться?

Самоизоляция обязательна для тех, кто приехал в Беларусь из стран, включенных в Перечень (он размещается и обновляется на сайте Минздрава), а также если приехавший следовал транзитом через эти страны и не может подтвердить документально, что задержался там не более 24 часов. Хорошая новость - срок самоизоляции сокращен для приезжих до 10 дней.

Кто проверит справку?

Сотрудники органов пограничной службы и таможенных органов (в пунктах пропуска, где они осуществляют погранконтроль) уполномочены проверять медицинские документы у иностранных граждан, прибывших из стран, которые не включены в Перечень. «Отсутствие медицинского документа на русском, белорусском или английском языках является основанием для отказа во въезде в Республику Беларусь», - отмечено в постановлении.

Кого это не касается?

Перечень лиц, на которых не распространяются требования по соблюдению самоизоляции, расширен. В него включены главы и члены официальных делегаций; те, кто следует по территории Беларуси транзитом и может подтвердить это документами; прибывшие из служебной командировки из стран, включенных в Перечень; лица, перевозящие стволовые клетки и органы для трансплантации.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Срок самоизоляции для контактов первого уровня тоже сократится

Сократить до 10 дней срок самоизоляции Минздрав планирует и для контактов первого уровня. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич после совещания у Александра Лукашенко. Основанием для этого стали наблюдения белорусских медиков, согласно которым болезнь проявляется обычно не позже 7-го дня после контакта с заболевшим коронавирусом.

- На 7-й день будут проводить исследование, до 10-го дня смотреть на клинические проявления и на 10-й день отпускать людей с карантина, если все в порядке. Это добавит больше удобства тем, кто прибывает из-за рубежа, и тем, кто находится на самоизоляции, - заверил Дмитрий Пиневич.

По поводу риска повторного заражения ковидом и. о. министра уверен, что повода для беспокойства нет:

- По нашим данным, сформированный после весенней волны иммунитет действует. Наши данные говорят о том, что переболевшие люди в тотальном количестве не заболевают, они имеют сформированный иммунитет.

Дмитрий Пиневич уверен, что пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года, хотя сегодня ковид все еще идет в рост, снова перепрофилируется коечный фонд на прием ковидных больных.

- Мы ожидаем, что ситуация будет сложной. Но полагаем, что те стандарты лечения, которые были выработаны еще весной, позволят пройти эту ситуацию, - сказал исполняющий обязанности министра. Он также сообщил, что в страну поступили низкомолекулярные гепарины и препарат «Ремдесивир», использующиеся для лечения пациентов с COVID-19, передает БелТА.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Будут ли переводить школьников и студентов на дистанционное обучение?

Из-за коронавируса снова заговорили о дистанционном обучении. Но переходить на него в вузах, например, не спешат. Так, в Гомельском медицинском университете студентам разрешено свободное посещение. Как пояснили в ректорате вуза, это означает, что студенты, у которых есть жалобы на здоровье в связи с любым простудным заболеванием, могут не ходить на занятия без риска получить отработки и задолженности. Ведь учеба студентов-медиков связана в том числе и с посещением реальных больных.

Дмитрий Пиневич на днях говорил о том, что Минздрав не вносил предложений по всеобщему переходу на дистанционное обучение. Решения по каждому учебному заведению при необходимости будут приниматься индивидуально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Французской нет и, скорее всего, не будет!» Самая дорогая в Беларуси вакцина от гриппа закончилась быстрее остальных?

Как мы искали возможность привиться французской или голландской вакциной и что из этого вышло (читать далее)