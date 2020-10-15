Страшное ЧП в пинской школе: «Достала нож, ударила им двух одноклассниц и громко смеялась»

В пинской школе шестиклассница устроила поножовщину в женской раздевалке. Фото: соцсети

Страшное ЧП случилось 12 октября в школе №3 Пинска. Перед началом урока физкультуры в женской раздевалке шестиклассница достала из сумки нож и ударила им двух своих одноклассниц.

- По предварительной информации, ЧП произошло в 8.45, - рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. - Одной из девочек причинены телесные повреждения, с которыми она госпитализирована. Второи ученице оказана медицинская помощь на месте, и в госпитализации она не нуждается. По данному факту Пинским МОСК проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили экспертные исследования. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Выясняются мотивы поступка школьницы.

«Ситуация страшная и очень неоднозначная»

- Вся школа стоит на ушах, дети боятся идти на уроки… Мы, родители, боимся за детей. Дочь по ночам плохо спит, - рассказывает мама девочки, которая учится в том самом шестом классе. - Мы в шоке от произошедшего. Ситуация страшная и очень неоднозначная. Сейчас ходит много слухов. Кто-то в интернете осуждает эту девочку и ее родителей, кто-то - учителей и школьников…

- А что можете рассказать о нападавшей девочке?

- Нормально училась, но держалась в основном одна. Дети говорят, что она за партой в последнее время тоже одна сидела, говорила и рисовала какие-то странные вещи… Мама у нее приличная, нормальная… Не знаю, что еще сказать.

- В классе были какие-то конфликты с ее участием?

- Уже после случившегося дети рассказывали, что над нападавшей Алиной (имя ребенка изменено по этическим соображениям. - Ред.) действительно издевались. Она азербайджанка. И мама ее тоже. Дети ее обзывали, высмеивали по разным поводам - фигура, одежда… Не могу сказать, точно ли это, но дети рассказывают, что во время последней нападки Алина сказала обидчикам: «Этого я вам не прощу, вы у меня в черном списке». Говорила она это девочкам, на которых напала, не знаю. Мне в этой ситуации жаль всех. И пострадавших, и семью этой девочки…

Ножом девочка ранила двух своих одноклассниц. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я знаю ситуацию от людей, бывших на месте события, которым сейчас запрещено что-либо говорить публично, - рассказывает еще одна женщина. - Когда Алина достала нож и начала нападать, дети дико закричали. На крики бросилась учительница физкультуры. Пыталась отобрать нож у девочки. А та, по рассказам, реагировала неадекватно: громко смеялась, говорила что-то невпопад. Учительница стала звать на помощь, вызывать скорую. На крики прибежал вахтер. Он и отобрал у Алины нож. Одной девочке нападавшая нанесла царапины в области головы, а вторую серьезно ранила в живот. Было очень много крови. Девочку тут же увезли в больницу и сделали экстренную операцию. Насколько я знаю, зашивали печень.

«Раненой девочке сделали экстренную операцию»

Мы дозвонились в школу, где произошло ЧП.

- Никаких комментариев во время проведения следственных мероприятий давать не буду, - ответила нам директор школы Елена Лобачевская.

Никакого упоминания о случившемся и попыток успокоить родителей мы не нашли и на официальном сайте учебного заведения. Последние новости там посвящены Дню учителя, Дню матери, сбору макулатуры и дню психического здоровья.

Начальник управления по образованию Пинского горисполкома Ольга Левченко комментировать ситуацию тоже отказалась. Не стала специалист отвечать и на вопрос о том, есть ли в школе психолог и ведется ли сейчас работа с детьми, которые после произошедшего явно находятся в стрессе.

- Правда ли, что нападавшая девочка - азербайджанка и что по этому поводу ее травили? - уточнили мы у официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

- Могу сказать только, что девочка действительно азербайджанка.

- В каком состоянии сейчас находится пострадавшая девочка, которой сделали операцию?

- По состоянию на 14 октября ребенок находился в состоянии средней степени тяжести.

ЧП случилось в женской раздевалке перед уроком физкультуры. Фото: соцсети

В Центральной городской больнице Пинска нам рассказали, что из реанимации девочку уже перевели в хирургическое отделение.

Нападавшая Алина, по неуточненной информации, после произошедшего находилась в больнице, где с ней работали психологи, а сейчас вместе с мамой она в другом городе.

КОМПЕТЕНТНО

«Одна из главных тем, которую надо поднимать в этой ситуации, - равнодушие окружающих»

Произошедшее сейчас активно обсуждают в школе, в городе и по всей стране. Кто-то обвиняет учителей, школу и учеников, «позволивших довести ситуацию до срыва ребенка», кто-то - девочку и ее родителей. Пока следствие не выдвинуло вердикт, прокомментировать ситуацию мы попросили психолога.

- 12 лет (столько лет нападавшей школьнице. - Ред.) - это младший подростковый возраст, - комментирует семейный психолог Наталья Олифирович. - В этом возрасте у детей часто начинается гормональная перестройка организма, они потихоньку отдаляются от родителей. Одна из важнейших потребностей для подростков в этом возрасте - группирование со сверстниками. Им нужна группа близких по духу людей, с которыми они могут общаться. Если ребенок в этом возрасте не проживает этот нормативный этап, остается одиноким и замкнутым, то часто он и в будущем не умеет строить отношения с людьми, дружить, любить, жить в коллективе. В этом возрасте ребенок может быть белой вороной из-за внешности, роста, других особенностей… В случае если ребенок попадает в токсичную внешнюю среду, подвергается буллингу, становится изгоем и окружающие, замечая это, бездействуют, ситуация часто складывается печально… У ребенка может сформироваться жертвенная позиция, которая с большой долей вероятности будет проявляться и в других сферах жизни в дальнейшем.

Есть вариант, когда ребенок до конца школы остается жертвой и ходит, прижимаясь к стеночке, боясь рассказать родителям, что его бьют или обзывают. Второй вариант - у ребенка возникает желание отомстить. И он начинает предпринимать какие-либо действия, демонстрируя тем самым, что он тоже сильный. Это попытка вернуть возможность управлять своей жизнью.

И эта попытка может носить как нормальный характер, так и неадекватный. Ребенок, доведенный до отчаяния, способен покончить с собой и даже начать нести угрозу для окружающих. И таких случаев тоже довольно много.

- Что делать, если родители, учителя, окружающие заметили, что ребенок по какой-то причине не вписывается в свое окружение?

- Первое - внимательное отношение родителей к своему ребенку. У нас не так много детей в семьях, чтобы игнорировать их состояние. Если ребенок рассказывает, что его кто-то преследует, обижает, бьет, нужно действовать. Первый вариант - разговаривать непосредственно с обидчиками, чтобы ребенок видел, что у него есть защитники. Второй - действовать через родительский комитет, педагогов. Самый крайний вариант - переводить ребенка в другую школу. Потому что, если его поведение жертвы закрепится, потом оно возникает и в других социальных условиях.

Дети, особенно в этом возрасте, жестоки. В этом возрасте они, как молодые волчата, собираются в стаи, выбирают жертву для абьюза и загоняют ее в угол. Если педагоги видят подобную ситуацию, надо звать на помощь психологов, родителей, оказывать поддержку…

Мы должны понимать, что ответственность в этих ситуациях, как бы мы ни отмахивались, лежит на окружении. В первую очередь на родителях и педагогах. Ребенок в этом возрасте и сам часто не способен понять и объяснить, что с ним происходит. Его состояние ни в коем случае нельзя игнорировать. Фразы «все это переживали - и ты переживешь» здесь точно не работают.

Очевидно, что врачи должны дать адекватную оценку психического состояния девочки, совершившей нападение. Возможно, это было состояние аффекта.

Много вопросов остается к окружающим: к учителям, которые видели ситуацию; к детям, которые, возможно, издевались; к родителям, которые не отреагировали на состояние ребенка... Как бы там ни было, одна из главных тем в этой ситуации, которую, безусловно, нужно поднимать, - равнодушие окружающих.