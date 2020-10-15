Лукашенко об обстановке в Минске: «Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся»

Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Фото: БелТА

- События у нас в августе и реакция, прежде всего, России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать. В разговоре с Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна, - сказал Александр Лукашенко.

Президент заявил, что Запад переборщил в отношении Беларуси:

- Непростой период мир переживает в целом. Это все до выборов прогнозировалось. Многие говорят, что президент получал информацию, анализировал, знал об этом. Нет, не было никакой информации, что будет после этих выборов у нас, в мире вообще. Но прогноз мой оказался на 100% точным - и по пандемии, и по ситуации, которая сегодня складывается. Несложно было все это спрогнозировать. К сожалению, наши западные, как принято говорить, партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси.

Особое внимание он обратил на обстановку в Минске.

- Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся. В этом нет никаких сомнений, - цитирует президента его пресс-служба.

- Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина - внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы - люди умные, разберутся в этом плане.

Напомним, что белорусский генерал-лейтенант Станислав Зась занял пост генсека ОДКБ 1 января 2020 года. Президент поинтересовался, как он освоился в Москве.

- Прижился, не прижился? Желательно, чтобы не очень прижился, но чтобы комфортно было работать, - сказал Александр Лукашенко.

- Прижился нормально, но оставаться не собираюсь, - ответил Зась.

- Какое оставаться? Это исключено!

Кстати, после обострения конфликта в Нагорном Карабахе официальные обращения в постоянные рабочие органы ОДКБ от армянской стороны не поступали, отметили в организации, сообщает БелТА.