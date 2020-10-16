Статистики рассказали, как изменился рацион белорусов: мяса едим больше, картошки - меньше

С 2010 года белорусы увеличили (правда всего на три кило) потребление овощей и бахчевых Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

648 килограммов на одного человека - столько картошки вырастили в Беларуси в 2019 году, пишет Белстат в отчете ко Всемирному дню продовольствия, который отмечается 16 октября. Но вырастить не означает съесть все самим. Картошки белорусы сейчас употребляют меньше, чем 10 лет назад (см. инфографику). А вот мяса - гораздо больше. Практически не изменилось потребление молока и овощей. Яиц съедаем меньше почти на три десятка. А что радует: за неполное десятилетие на 50% увеличилось в нашем рационе количество фруктов и ягод, в том числе переработанных.

Инфографика Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Кстати, Беларусь - лидер среди стран СНГ по производству на душу населения не только картошки: мы на первом месте также по производству свеклы (523 кг на человека), мяса (132 кг) и молока (785 кг).

БОЛЬШЕ ТРЕТИ ЗАРПЛАТЫ УХОДИТ НА ЕДУ

В 2019 году 35,7% своих средств население тратило на покупку продуктов питания. Больше всего денег уходило на мясо и мясные продукты, молоко и хлеб.

Инфографика Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Продуктовых магазинов в стране достаточно: на начало 2020 года их работало 17 тысяч (это 28% от общего количества магазинов). По данным Белстата, на 10 тысяч человек приходится 18 продмагов.

Лозунг «Купляйце беларускае» вполне себе работает, по крайней мере в сфере торговли продуктами питания: импорт в этом сегменте составляет всего 22,8%, остальное - товары отечественного производителя. Что интересно, 99,9% сливочного масла и 99,7% мяса и мясных продуктов в наших корзинах - белорусского производства. А вот каждый десятый килограмм картошки - импортный: доля белорусского картофеля - 89,5%.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В НЕДЕЛЮ НАДО ЕСТЬ НЕ БОЛЬШЕ 350 - 500 ГРАММОВ КРАСНОГО МЯСА

- Рацион белорусов изменился, - отметила в беседе с «Комсомолкой» врач - диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова. - Среди плюсов: потребление фруктов и ягод, которое выросло на 50%. Фрукты - это хороший источник витамина С, клетчатки и калия. Клетчатки, кстати, желательно употреблять не менее 30 граммов в день. Потребление овощей осталось почти прежним, прирост всего 2%. Если бы у меня спросили, какая группа продуктов является максимально полезной, я бы однозначно ответила, что овощи. Они, как и зелень, богаты клетчаткой, различными витаминами (K, фолиевой кислотой, провитамином А, витамином С) и минералами.

- Мы меньше стали есть картошки и яиц. Это хорошо?

- Да, картофеля стали потреблять меньше, но всего на 4%. В целом картошка, если это не картофель фри, - хороший источник углеводов. Кроме того, она богата калием и содержит достаточно большое количество витамина С (более 20% от суточной потребности на 100 г). Потребление яиц сократилось на 10%. Возможно, люди опасаются слишком большого содержания холестерина в желтке куриного яйца. Однако важно понимать, что желток - это кладовая витаминов. И еще важный нюанс: количество холестерина в крови не зависит напрямую от количества холестерина в пище. Чаще всего повышение уровня холестерина связано с генетической предрасположенностью, а также в целом с избыточной калорийностью рациона и избыточным весом.

Употребление молочных продуктов практически не изменилось, и это хорошо: молочные и кисломолочные продукты очень полезны. В них минералы, кальций и фосфор, калий, магний, цинк, селен, витамины В2, В12, А и D, холин - витаминоподобное вещество, являющееся важным компонентом клеточных мембран, также данная группа продуктов является хорошим источником белка.

- Подходим к спорному пункту - к употреблению мяса и мясопродуктов.

- Да, и спорный он по той причине, что в статистике учитывается цельное мясо и продукты его переработки, без разделения на свинину, говядину и пр. Плюсы мяса: это источник особой формы железа - гемового железа. В растительных источниках железо содержится в негемовой форме, но гемовое железо усваивается намного лучше. Кроме того, мясо - основной источник цинка. Есть и негативные аспекты: по рекомендациям Американского института по исследованиям рака, красное мясо (говядину, свинину и баранину) рекомендуется употреблять в пищу в умеренном количестве.

- Умеренное - это сколько?

- Если в вашем рационе присутствует красное мясо, ограничьтесь потреблением не более трех порций в неделю. Три порции эквивалентны примерно 350 - 500 граммам приготовленной массы красного мяса. А вот колбасу, ветчину и другие схожие продукты лучше не есть каждый день.

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