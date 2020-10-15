«Побывав в СИЗО, он понимает: главное - чтобы люди вышли на свободу». Жена Юрия Воскресенского - об интервью мужа на телевидении

Юрию Воскресенскому изменили меру пресечения на домашний арест. Фото: СТВ

Предприниматель, политолог и активист штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, который два месяца находился в СИЗО, в воскресенье, 11 октября, вернулся домой - ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Из следственного изолятора в тот день вышел и директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Накануне Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО с Виктором Бабарико, его сыном Эдуардом Бабарико, Дмитрием Рабцевичем, Юрием Воскресенским, Виталием Шкляровым, Сергеем Тихановским - всего на этой встрече было 12 человек.

На прошлой неделе Юрий Воскресенский, еще находясь в СИЗО КГБ, дал два интервью на ОНТ. Родные сильно удивились его появлению на экране - в СИЗО не раз отказывали предоставить Юрию свидание с женой.

В рубрике «Антифейк» его назвали идеологом несостоявшейся революции, а 8 октября вышло его часовое интервью в программе «Марков. Ничего личного», где Юрий призвал перестать выходить на протесты по воскресеньям и «переводить свою активность в политическую плоскость», высказался о Викторе Бабарико и Марии Колесниковой.

- Сейчас власть протянула нам руку, и эту руку надо обязательно пожать, - говорил Воскресенский. Он также заявил, что Александр Лукашенко поручил ему составить список задержанных, которым можно изменить меру пресечения.

- Завершая встречу, президент попросил меня подытожить все озвученные предложения и подготовить какой-то свод предложений. Кроме того, президент попросил меня составить список лиц, которым можно было бы изменить меру пресечения.

14 октября Юрий Воскресенский еще раз появился на телевидении.

Отметим, что до задержания позиция Юрия Воскресенского была другой - он не признавал победу Александра Лукашенко на выборах. 12 августа его задержали, предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках.

«Это был крайне непростой период - не дай бог кому-нибудь пройти через это»

Юрий пока не может давать комментарии, поэтому о его интервью на телевидении и изменившейся позиции мы поговорили с его женой, Алесей Воскресенской. Она рассказала, что за два месяца в СИЗО у Юрия обострились проблемы со здоровьем.

- У Юры ряд хронических заболеваний, поэтому нужна была помощь не только в виде передач и таблеток, но и инъекций, уколов и так далее. Сейчас уже сам факт того, что ему изменили меру пресечения, подействовал положительно - он чувствует себя лучше. Вообще, я могу рассказывать только о его состоянии - журналисты пытаются через меня получить комментарии по его действиям и поступкам. Пусть все действия комментирует сам супруг. Это был крайне непростой период - не дай бог кому-нибудь пройти через это. Я даже не представляю, как люди живут так месяцами и годами.

- Юрий находится под домашним арестом. Расскажите, какие ограничения он накладывает.

- Ему нельзя выходить в магазин, на прогулки, то есть исключительно дома можно находиться. Нельзя ни с кем общаться (кроме близких родственников), пользоваться средствами связи, интернетом. Браслета, который отслеживает геолокацию, у нас нет. Никто из сотрудников милиции не приходит, но я предполагаю, что какое-то наблюдение ведется.

- Как Юрий давал интервью и ездил в студию телеканала, если находится на домашнем аресте?

- Интервью, которые он дает, проходят только с разрешения следствия. Недавно ко мне обращался телеканал «Россия 1», просили поговорить - я написала, что нужно обращаться в КГБ, и, вероятно, им дали разрешение. С интервью на ОНТ, я думаю, такая же процедура. Он ничего сам не решает. При этом Юрий готов общаться со всеми - ему хотелось бы донести свою точку зрения на все происходящее.

По поводу тех интервью, которые выходили на телевидении, когда Юрий еще был в СИЗО, Алеся говорит так:

- Юрий мне сказал, что отказаться он не мог. Больше никаких комментариев он не давал по этому поводу.

- То, что он говорил в этих интервью, - это его мысли?

- Если говорить о последних интервью, то, думаю, по поводу встречи в СИЗО все было сказано искренне. Лгать и ссылаться на первое лицо - это как-то не очень было бы этично и законно.

- Вы удивлены тем, что именно вашему мужу выпала роль представлять штаб Виктора Бабарико?

- Я вообще удивлена тем, что происходит в моей жизни. Я бы хотела спокойно жить, спокойно работать и мужу об этом всегда говорила. Поэтому не вижу в этом какой-то радости.

«Как можно говорить «предатель»? Простите, а что он предал?»

- Как Юрий воспринимает то, что в интернете его теперь называют предателем?

- Он огорчен, потому что он действительно много делал. Поддерживал людей, в том числе и тех, кто сейчас пишет неприятные вещи о нем. Люди не разбираются в сути вопроса. Критиковать кого-то необоснованно всегда легче, чем разобраться. Как можно говорить «предатель»? Простите, а что он предал? Человек отсидел два месяца в СИЗО, и, поверьте, у него были тяжелые условия. Те, кто так пишет, готовы поменяться местами с любым из участников круглого стола (речь идет о встрече в СИЗО. - Ред.)? Для меня главное, что я вижу его живым, в нормальном состоянии, и надеюсь, что все будет хорошо.

- Юрию изменили меру пресечения на каких-то условиях?

- Абсолютно никаких условий не было поставлено - для Юрия это тоже было удивительным. Я чувствовала по письмам, что, вероятно, ему продлят срок заключения. Защитник подавал все необходимые документы об изменении меры пресечения, наверное, следствие рассмотрело эти документы, и, ссылаясь на указанные причины, в том числе состояние здоровья, изменили меру пресечения. Но Юра остается обвиняемым по делу о массовых беспорядках.

- Чем Юрий занимался в штабе Бабарико? На телевидении его представляют экс-координатором оппозиционного штаба.

- Он координировал процесс сбора подписей в Первомайском районе Минска. Больше никакими полномочиями Виктор Дмитриевич Бабарико его не наделял. Они были знакомы с Виктором Бабарико, но я сомневаюсь, что близко. А о том, что его называли идеологом несостоявшейся революции и организатором протестных акций… Я даже мужу в письме писала: «Когда ты успел?» - смеется Алеся. - Юра мне ответил, мол, не переживай, им же тоже надо хайпануть, чтобы привлечь аудиторию. Он не сильно расстроился, хотя понимал, что это чушь.

- Из этих интервью становится понятно, что Юрий поддерживает позицию Александра Лукашенко, хотя до этого был другого мнения. Как можно объяснить такие изменения?

- Я думаю, что этот вопрос лучше адресовать Юрию. У него позиция конструктивная. Ведь, побывав в СИЗО, он понимает, что главное - чтобы люди вышли на свободу, если вы поймете правильно этот посыл. Все остальные комментарии Юрий должен дать сам, если ему разрешат.

- Была ли у Юрия возможность отказаться от интервью уже после того, как ему изменили меру пресечения?

- Насколько я знаю, Юра такой открытый человек, что готов общаться день и ночь. Отказываться, наверное, он не будет, потому что любой канал коммуникации очень важен.

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