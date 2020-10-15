Впервые в Беларуси коту протезировали лапу: «Этой лапкой Филя может даже почесать за ухом»

Впервые в Беларуси коту протезировали лапу. Счастливчиком стал британец по кличке Филя. Фото: кадр из видео

Двухлетний британец по кличке Филя живет в многодетной семье лидчанки Инны Котович-Васюкевич.

- У меня трое детей, а Филя для нашей семьи как четвертый ребенок. Хотя мы живем в квартире, кот всегда выходил гулять на улицу. В августе прошлого года он как обычно вышел на прогулку, но не вернулся на ночь. Утром мы нашли его под балконом с ожогами на теле: были обожжены задняя правая лапа и левое ушко, брови и усы были также сожжены. Думаем, это человеческих рук дела. Мы отвезли Филю в ветклинику к доктору Павлу Шульпе: он сказал, что кот получил ожог химической жидкостью, которая атрофировала лапку и ушко. Пришлось провести ампутацию, - рассказывает «Комсомолке» хозяйка Инна. – После ампутации мы месяц капали Филе антибиотики как маленькому ребенку, кололи обезболивающее. Выхаживали и плакали: думали, как можно было так издеваться над беззащитным животным?

Таким был Филя до того, как кто-то облил питомца химической жидкостью. Фото: личный архив.

До протезирования Филя по привычке пытался выйти на улицу: сам прыгал на дверную ручку, а когда приземлялся, разбивал ампутированную конечность. Но хозяева уже не выпускали питомца на улицу – максимум проветривался на балконе.

Уникальную операцию для Фили спланировали еще год назад. Ее провели ветврач Павел Шульпа из Лиды и Андрей Елесеев из Гродно.

- Я учился у знаменитого ветеринарного врача-хирурга Сергея Горшкова из России. Он провел уже не одну такую операцию. Для Фили в Омске изготовили протез на 3D-принтере: он из сплава титана и гидроксиапатита. Операция крайне сложная – заняла три часа. Но прошла успешна. Сейчас Филя находится в нашей клинике под постоянным наблюдением. Чувствует себя хорошо – он боец по характеру. После процесса стабилизации, протез будет функционировать как полноценная лапка. Филя не будет чувствовать протез и сможет даже почесать им себе за ухом, - улыбается главный ветврач клиники «Кот Бегемот» Павел Шульпа.

Уникальная операция длилась три часа. Фото: кадр из видео

Протезирование для Фили сделали бесплатно. Но, по оценке ветврача, стоит она в приделах 1000 долларов. Через две недели Павел Шульпа проведет еще одну такую операцию бесплатно. На этот раз счастливчиком станет дворняжка по кличке Хоппи из приюта для животных под Новогрудком. Филя же вернется домой через 10 дней. Хозяева питомца уже купили ему любимый паштет. Еще месяц Филе нужен будет полный покой.