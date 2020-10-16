На выходных 17-18 октября выпадет первый снег. А какой будет зима в Беларуси 2020-2021 года?

На выходных, 17 - 18 октября в Беларусь придут первые заморозки. Фото: Надежда БУТОВИЧ

«Комсомолка» уже сообщала, что первый снег в Беларуси может выпасть уже в середине октября, в выходные 17 - 18 октября. На субботу и воскресенье синоптики прогнозируют холодную погоду и ночные похолодания до -3 градусов.

На климат в стране начнут влиять холодные циклоны с севера и температура быстро поменяется - теплая погода покинет Беларусь. Из-за дождей, высокой влажности и туманов на улице будет ощущаться на 3-4 градуса холоднее, чем покажут термометры, белорусов ждут первые заморозки.

Повлияет ли пандемия на погоду зимой 2020 - 2021 года?

Конечно, ни одна метеослужба не возьмется сделать точный долгосрочный прогноз - в последние годы погода стала слишком переменчивой и непредсказуемой, и этому есть причина.

В целом мировой климат в последние годы богат на аномалии. Во многом это «плоды» деятельности человека. Природа отвечает той же монетой: засухи, природные катастрофы и катаклизмы, смена климата, таяние ледников... ВМО (Прим.: Всемирная метеорологическая организация) признала 2019-ый год самым жарким за всю историю, и констатировал возрастающую частотность экстремальных погодных и климатический явлений, а результаты изменения климата назвала интенсивными и суровыми.

Климатологи бьют тревогу: концентрация парниковых газов в атмосфере вернулась к допандемическим рекордным уровням и продолжает расти. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В докладе ВМО говорится, что изменение климата в 2020-ом году не остановилось из-за COVID-19. И после временного снижения из-за ограничений, связанных с коронавирусом, концентрация парниковых газов в атмосфере вернулась к рекордным уровням и продолжает расти, приблизившись к допандемическим уровням.

- В мире ожидается самый теплый 5-летний период в истории наблюдений, и эта тенденция, по всей вероятности, сохранится и далее, - поясняется в докладе.

В Беларуси климатические изменения тоже на лицо: зимы стали заметно теплее, а летом бросает, то в жар, то в холод, как на каруселях. Целое десятилетие с 2010 года стало в мире самым теплым за период с 1850-ых годов. Причиной аномалий климатологи называют в один голос высокий уровень скопления парниковых газов в атмосфере. И такое потепление грозит серьезными проблемами всеми миру. На недавнем заседании глава ООН заявил, что если страны не предпримут срочные меры, то из-за глобального потепления это столетие может стать последним для человечества.

Так какая же будет зима 2020-2021 года в Беларуси?

Синоптики подтверждают, что тенденция теплых зим последних лет по большому счету сохранится, а средние температуры будут превышать климатическую норму на пару-тройку градусов. В целом погода в декабре 2020 года и в январе - феврале 2021-го года будет неустойчивая, с перепадами температур от погоды с плюсом до сильных морозов, да еще и, как уходящей осенью, - с заметной разницей по регионам.

В последние годы погода стала слишком переменчивой и непредсказуемой. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Но кое-что можно предположить уже сейчас, прогнозируя погоду на зиму 2021-го года в Беларуси по проверенным народным приметам:

- теплый и сухой сентябрь предвещает поздний приход зимы;

- сырое лето и теплая осень говорят о том, что зима будет долгой;

- если в начале октября листья с березы или дуба опали еще не полностью, то снег зимой будет поздним, а зима - холодной;

- если в погребе кожура на луке и овощах стала толстой и грубой, то зима будет сурой, если кожица остается тонкой - погода зимой будет мягкой;

- большой урожай грибов летом предвещает продолжительную зиму;

- если гуси и утки собрались улетать на юг раньше обычного, это предвещает скорую зиму. Но если птицы в конце ноября все еще не улетели, то холодная зима придет еще не скоро;

- однако, если к домам и подъездам начнут подлетать синицы - зима на пороге.

Зима 2020-2021 года будет неустойчивая: с перепадами температур от погоды с плюсом до сильных морозов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Если вас не убедили предыдущие приметы присмотритесь к ночному небу: если звезды блестят ярче, чем обычно, ждите морозов. А если они мигают, погода станет ухудшаться и подуют сильные ветры.

Однозначно можно спрогнозировать только то, что зима и снег будут, а когда и сколько, поживем - увидим!