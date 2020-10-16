«Cпортсменка преувеличивает ситуацию». В ГУВД прокомментировали слова Елены Левченко об условиях содержания в ЦИП на Окрестина

Елена говорила, что условия в изоляторе ставили под угрозу состояние ее здоровья Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Вчера Елена Левченко рассказала об условиях содержания в ЦИП: в камере не было горячей воды, не работал смыв в туалете, забрали матрасы и постельное белье – приходилось спать на холодных балках. Будет ли проводиться какая-то проверка по этим словам?

- Сообщаем, что на самом деле спортсменка преувеличивает ситуацию по поводу содержания на Окрестина, – говорит Роман Лашкевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома. - Для всех задержанных предусмотрено трехразовое питание, вода, туалет, постельные принадлежности, туалетная бумага, мыло. Некоторые журналисты были там (в изоляторе на Окрестина. – Ред.), и никто не жаловался, - добавил представитель ГУВД. Напомним, журналисты «Комсомолки» и других СМИ действительно отбывали административный арест на Окрестина – в начале сентября их осудили на трое суток за участие в акции протеста, на которой они работали, были обозначены как пресса. Вот, что они рассказывали об условиях содержания:

- Все были вежливы, мне даже предлагали вегетарианское меню. Я была в камере одна, нас всех разделили по одному. С гигиеной проблемы, туалет огорожен, — рассказывала Tut.by журналист издания Надежда Калинина. - Камера была трехместная: дали постельное белье, воду, каждому по пакету для гигиены от Красного Креста — с мылом, туалетной бумагой, прокладками.

При этом, на условия содержания в изоляторах на Окрестина жаловались многие отбывающие наказание там.

Роман Лашкевич утверждает, что условия содержания одинаковые для всех задержанных.

- Скорее всего, спортсменка была на эмоциях и могла это сказать, так как для нее эти условия действительно являются непривычными. Проверки там осуществляются регулярно: их целью является в том числе изучение условий содержания доставляемых в специальные учреждения милиции задержанных.

Напомним, Левченко провела в изоляторе 15 суток по решению суда, который признал ее виновной в участии в несанкционированной акции. Спортсменка должна была выйти утром, но ее вновь задержали и затем судили, наказав штрафом. После повторного суда у здания ЦИП Елену встречали родители, друзья и большая группа поддержки, но в то время, когда Левченко должна была выйти на свободу, из ворот изолятора выехала машина. За рулем был человек в черной балаклаве, он отвез Елену к подъезду. Спортсменка позвонила родителям, которые все еще ждали ее на Окрестина, и сообщила, что уже дома.