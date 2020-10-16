«Каждый день простоя - минус 300 рублей». В Минске оштрафовали повара, который делает бчб-шаурму - не прошел тест на знание правил пожарной безопасности

Фото: instagram.com/shaurma.minsk

«Посетители стояли в очереди по 1,5 часа»

Заведению Shawarma express на Ленинградской, 2 - это через дорогу от здания факультета международных отношений БГУ в Минске - уже полтора года. Но известность к нему пришла после изготовления бчб-шаурмы. Повар просто сделал красную полоску соусом, идея коллективу понравилась, и шаурма стала выходить исключительно в таком виде. К слову, во время пандемии заведение бесплатно передавало свою шаурму медикам, в августе после выборов - волонтерам на Окрестина, а также делало скидки посетителям с белыми лентами.

Когда бчб-шаурменная оказалась на грани банкротства - центр города по выходным перекрывали, и посетители иссякли - ее хозяйка Анастасия Тейранова попросила о поддержке в соцсетях. И белорусы в очередной раз доказали, что своих не бросают.

- Людей стало столько, что мы неделю просто не справлялись, посетители стояли в очереди по полтора часа, - рассказывает владелица.

Но не всем посетителям шаурменной оказалась по вкусу бчб-шаурма.

- Однажды к нам на обед пришли омоновцы. Персонал прислал мне сообщение с вопросом «что делать?». Я сказала - готовить бчб-шаурму. Их начальник пошел в машину и попросил принести ему еду туда, а остальные сбились в кучку, как напуганные воробьи. Наверное, думали, мы их отравим. А как-то раз к нам пришел заказ на десять больших шаверм, повар сделал их в бчб-формате. И тут приезжает курьер из службы доставки и говорит: «Вы с ума сошли, я в мэрию их везу!» Переделывать мы не стали и отправили в том же виде. После этого начались звонки с разных номеров с угрозами.

В Минске оштрафовали повара, который делает бчб-шаурму. Фото: instagram.com/shaurma.minsk

Не успела шаурменная пережить нелегкий август, как начались проверки. Сначала МЧС, якобы из-за жалоб посетителей на необеспечение пожарной безопасности, приостановило работу кафе «до устранения нарушений». После МЧС пришла санстанция и нашла отсутствие таблички на холодильнике, остатки еды, трещину на разделочной доске, неподходящую температуру хранения продуктов и другие нарушения. И снова закрыла кафе «до устранения найденных нарушений». В итоге шаурменная была закрыта на субботник около недели.

- Они вели себя максимально корректно, чуть не с порога говорили: «Вы же все понимаете, мы не по политическим мотивам, мы проверяем все заведения». Я не поленилась и обошла все заведения вокруг - ни у кого проверок не было. Штрафы нам не выписывали, просто целенаправленно пытались закрыть кафе. Мы понесли огромные затраты, ведь каждый день простоя - в среднем минус 300 рублей. Я влезла в огромные долги, чтобы купить нужное проверяющим оборудование, холодильники. Но спасибо всем неравнодушным людям, в том числе персоналу, который приходил бесплатно в свой выходной день устранять все эти мелкие, но дорогостоящие недостатки. Благодаря им 8 октября мы снова открылись.

А 14 октября в заведение снова пришли работники МЧС, нашедшие мелкие недостатки, которые, по утверждению работников, они устранили на месте. Кроме того, работники МЧС провели тестирование работников шаурменной на знание правил пожарной безопасности.

- По словам самих проверяющих, все «хорошо прошли опрос, поэтому надеемся, больше не увидимся». Мы зафиксировали исправленные недочеты и отправили подтверждающие фото по просьбе проверяющих в МЧС, - рассказывает Анастасия. - А спустя два часа пришло смс с просьбой прийти в суд повару, который не прошел опрос, и теперь ему грозит штраф до 50 базовых величин. На возражения о том, что работники МЧС сами подтвердили успешное прохождение теста, нам ответили, что какому-то начальнику это не понравилось.

15 октября повар заведения получил штраф 25 базовых величин (702 рубля) за то, что «не знает действий при обнаружении пожара». Постановление подписано госинспектором по пожарному надзору Московского района Гончаровым А.А., которому мы направили свои вопросы, как только получим ответ - опубликуем его.

«Мы планируем выживать и работать дальше»

Проверки и убытки из-за них оказались не единственной проблемой: в один из вечеров неизвестный мужчина (Анастасия считает, что он провокатор) прибежал к шаурменной, разбил о стол бутылку, сделал из нее «розочку» и стал спрашивать у посетителей, что им не нравится в стране. Работники кафе сняли инцидент на видео и пожаловались на неадекватного прохожего в Московское РУВД. На что лейтенант милиции Анисимович М.О. прислал ответ, что «действия не характеризовались беспричинностью, его мотивы были вызваны тем, что лица ходят по улицам большими группами с незарегистрированной символикой, дестабилизируют ситуацию в государстве, в связи с чем в настоящий момент он (человек с разбитой бутылкой в руках. - Ред.) не может найти себе место работы и постоянный заработок». А значит, состава преступления нет, и в возбуждении уголовного дела следует отказать.

Проверки и убытки оказались не единственной проблемой.

Анастасия считает, что проблемы начались не столько из-за цвета шаурмы, сколько из-за открытых заявлений против насилия, в том числе в аккаунте шаурменной в соцсетях. Но девушка не жалеет об этом.

- Мы ожидали, что из-за наших взглядов могут быть проблемы, но не ожидали, что вести себя будут настолько нагло и беспардонно. Штраф повара я сама оплачу. Не хочу, чтобы работники отвечали за мои взгляды. Мы планируем выживать и работать дальше. Как бы это пафосно ни звучало, это дело моей жизни. Мой покойный дедушка был профессором истории в БГУ, он еще в 1995 году ходил с бело-красно-белым флагом и плевался в телевизор. Поэтому я выросла с пониманием, что нельзя жить при этом режиме сложа руки. Иначе мы просто окажемся в Северной Корее.

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