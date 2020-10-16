«Обещали компенсацию – и обобрали!». Пенсионерка из Полоцка отдала 600 долларов телефонным мошенникам

600 долларов отдала пенсионерка мошенникам в надежде на компенсацию за неэффективные БАДв. Внимание, двойной обман! Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Жительница Полоцка потеряла 600 долларов, поверив телефонным мошенникам. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником московского суда. Мужчина рассказал, что в России осуждены мошенники, которые продавали доверчивым гражданам бесполезные БАДы и всем, кто пострадал от их действий, положена компенсация. Сумму компенсации «представитель суда» озвучил внушительную – около 500 тысяч российских рублей! Женщина толком не смогла припомнить, покупала ли она что-либо в той фирме, название которой озвучил собеседник, но несколько лет назад БАДы она действительно пила. Выяснив, что пенсионерка согласна получить компенсацию, мужчина сказал, что ей перезвонит некая госпожа Волкова уже из «финансового департамента».

Госпожа Волкова перезвонила через несколько минут. Она подтвердила, что женщине положена солидная выплата, но предупредила, что 10 процентов от суммы придется оплатить в качестве компенсации «издержек».

- Мошенница предложила пенсионерке перевести деньги через одну из платежных систем, причем оговорила, что оформить перевод она должна как «подарок». Женщина перевела на указанный счет 600 долларов, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Вскоре мошенники позвонили снова и попросили пенсионерку оплатить еще «страховку» - мол, у вас в Беларуси сейчас неспокойно, поэтому подстраховаться необходимо. Только тут женщина заподозрила неладное. Она нашла сайт суда, от имени которого ей звонили и убедилась, что там не работают люди с такими фамилиями, как ей представлялись собеседники. Более того – и процесса над мошенниками, о котором ей рассказали, никогда не было.

-Женщина обратилась за помощью в милицию, возбуждено уголовное дело,- рассказал Виталий Сапроненко.

Для Беларуси это относительно новая и редкая форма обмана. А вот в России «Двойной обман», как классифицируют эту схему правоохранители, очень распространен и накатывает волнами. Очередная волна накрыла россиян весной, рассказывает rbc.ru.

Суть схемы в том, что человека, уже однажды пострадавшего от мошенников, уверяют в том, что те, кто его обманул, осуждены и теперь ему положена компенсация. Суммы компенсации называют крупные, а когда жертва соглашается принять деньги, под различными предлогами у нее выманивают сбережения.

А вот какие истории пострадавших от «двойного обмана» россиян рассказывает «Известия». 91-летней женщине из Кандалакши Мурманской области мошенники время от времени звонили в течение нескольких лет! Предлагали компенсацию за купленные ею некачественные лекарства. Пенсионерка вначале говорила, что ее устраивает качество лекарств, потом предлагала перечислить причитающуюся ей компенсацию на лечение больных детей. В конце концов она поддалась на уговоры, и лишилась 1,2 миллиона рублей. 80-летний житель Омска в надежде получить компенсацию за купленные когда-то дорогущие, но неэффективные БАДы, назвал звонившему ему «прокурору» реквизиты своей банковской карты и лишился 190 тысяч рублей.

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В Беларуси стало так много пострадавших от мошенничества на презентациях, когда людей уговаривают купить ненужные им вещи по завышенным ценам, что в Гродно создали общество защиты прав потребителей, обманутых на презентациях. Как это работает, читайте ЗДЕСЬ.