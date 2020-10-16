Проверка слуха. В Бресте уходит ректор университета, который заступался за задержанных студентов?

Александр Драган - ректор БрГТУ. Фото: «Вечерний Брест».

В Бресте обсуждают слух об увольнении ректора Брестского государственного технического университета Александра Драгана. Как стало известно «Комсомолке», 16 октября у него должен быть последний рабочий день.

– Это не слухи, ректор уходит, хотя нам ничего конкретного не говорят, – подтвердил «КП» источник.

Сам Александр Драган в телефонном разговоре с «Комсомолкой» не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

– Когда слухи перерастут в какую-то реальность, будет повод для разговора. Я не могу комментировать слухи.

– Но вы же знаете, вы уходите или нет?

– Пока нет. Сегодня я работаю, а что будет завтра... новый день покажет, - так прокомментировал ситуацию Александр Драган.

По неподтвержденным данным, Александр Драган намерен покинуть кресло ректора по собственному желанию. Подписано ли заявление об увольнении, пока неизвестно.

В университете многие считают, что увольнение ректора политически мотивированное:

– Фокус давно смещен с нормальной работы вуза в сторону «ну вы же все понимаете»...

Александр Драган вышел к студентам, которые около университета устроили акцию солидарности с задержанными. Фото: телеграм-канал Khliabets

Когда студенты «политеха» 7 сентября собрались на площадке перед университетом на акции солидарности с задержанными после воскресного марша, к ним вышел ректор. Александр Драган пообещал, что студентов в этот же день выпустят из изолятора временного содержания. И их действительно освободили.

– Да, среди наших студентов были задержанные, они освобождены и вернулись в аудитории. В университете учатся 7000 студентов, всякие бывают ситуации. И молодым людям нужно давать шанс исправиться, если они были не правы. Мы со своими студентами не противоборствующие стороны, а один коллектив, мы понимаем, что они могут ошибиться. Университет должен не только обучать, но и воспитывать. И, конечно, все должно быть по закону, – пояснял тогда газете «Вечерний Брест» Александр Драган.

КСТАТИ

По неподтвержденной информации из университета уходит и брат ректора, Алексей Драган - завкафедры архитектуры. Он написал заявление уже давно и его увольнение не связано с увольнением ректора.

Оба доцента – продолжатели дела отца, Вячеслава Драгана. Он также работал в техническом университете, умер в 2018 году. Вячеслав Драган – автор многих патентов и участник многих уникальных разработок. Одна из самых известных – металлическая структурная конструкция, которая использовалась, в частности, в строительстве покрытия летнего амфитеатра в Витебске, «Минск-Арены» и других сложных объектов.