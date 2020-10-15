Фоторепортаж: во Дворце искусств открылся Осенний салон

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске во Дворце искусств открылся «Осенний салон с „Белгазпромбанком“» Уже 5 лет жюри отбирает работы молодых художников. Зрители не перестают спорить о составляющих искусство/коммерция, а организаторы говорят: рынок нужно формировать.

В этом году работы выставки заняли 1830 квадратных метров, а на открытии побывали 3700 человек. Смотрите, как это было.

«Осенний салон с „Белгазпромбанком“» работает без выходных с 11:00 до 21:00 до 8 ноября включительно во Дворце искусств на Козлова,3.

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске открылась выставка-продажа белорусских художников «Осенний салон» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не исключаю, что меня не осенит никогда». На Осеннем салоне пишут объяснительные записки