«Икра нас-то-я-щая»! В Минске на ярмарке продают банку черной икры за 10 рублей и красной - за 15

Сезон осенних ярмарок в самом разгаре. Фото: Виктор ПАЖИТОК

В столице проходят традиционные осенние ярмарки. Чаще всего по выходным, но палатки на площади возле ДК железнодорожников появились среди недели. В пятницу, несмотря на разгар рабочего дня, тут было людно.

Первый снег покупателей и продавцов не смутил, бойкая торговля идет своим чередом при любых погодных условиях Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Первый снег, посмотри! Сейчас быстро купим овощей и зелени на салат и побежим домой, - говорит молодая мама своей дочке лет шести. И действительно: в ледяном воздухе неожиданно закружили мелкие колючие снежинки, а продавцы стали активно кутаться в шарфы и теплые жилеты.

Предложение овощей - традиционное, но цены, кажется, чуть ниже, чем на стационарных рынках Фото: Виктор ПАЖИТОК

Цены на ярмарке, как нам показалось, чуть ниже, чем на стационарных рынках, той же Комаровке. Картошка - от 60 копеек за кило (причем не мелкая, а вполне себе нормальная по размеру и качеству), капуста тоже стартует от 60 копеек, кабачки-– по рублю, баклажаны в среднем 1,80.

Дары осени в ассортименте Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Бульба в этом году так себе. Не особо урожайный год этот, странный, да и вообще, - вздыхает немолодой мужчина, торгующий картофелем. - Дешевле, думаю, не будет: розница - от 70 копеек, опт - от 60, но вкусная, нет слов. Два сорта у меня - «Мадэйра» и «Уладар». Возьми «Уладара» - «Властелина», - предлагает он мне, до машины доставка абсолютно бесплатная.

Не успеваю среагировать, как на весах оказывается увесистая сетка.

- Чуть больше восьми килограмм, на пять рублей. На автомате отдаю деньги и становлюсь, неожиданно для самого себя, счастливым «уладаром» мешка картошки.

Картошку, естественно, готовы донести до машины бесплатно Фото: Виктор ПАЖИТОК

Покупка не запланирована, я не за рулем, и теперь приходиться двигаться по рядам (их, собственно говоря, всего два) с нелегкой сеткой.

Попадается и экзотика Фото: Виктор ПАЖИТОК

Захожу передохнуть и спрятаться от ветра в палатку-шатер. Покупатели, в массе своей женщины, берут с импровизированного стола-прилавка банки с рыбными консервами. Крутят в руках «Печень трески», «Салаку в масле» и прочие консервированные морепродукты.

- 250 граммов красной икры за 15 рублей, а черной - вообще за 10? - удивляется громко вслух одна из потенциальных покупательниц. - Черная же всегда дороже?

Заинтригованный подхожу к витрине.

Действительно: 250-граммовая стеклянная банка «Икры лососевой зернистой» стоит с ценником «15 рублей». Сделана она, если верить этикетке, в Петропавловске-Камчатском в августе. Рядом – банка черной икры за 10 р. Вес тоже 250 граммов, а надпись на этикетке гласит: «Икра палтуса «кольская» черная». В составе - икра палтуса соленая пастеризованная окрашенная, соль, подсолнечное масло, консерванты Е200…

Обе банки – и с красной икрой, и с черной - прозрачные, икринки - одна к одной. Похожа на альгиновую, ее делают из водорослей, но стоит такая банка в магазинах около 3 рублей, никак не 15.

Та самая икра! Фото: Виктор ПАЖИТОК

- А икра-то настоящая? Не имитация? - спрашиваю, чтобы удовлетворить законное любопытство.

В эту секунду в ожидании ответа замерли, кажется, все покупатели. Продавец (ее выдержке можно позавидовать) берет театральную паузу.

- Икра нас - то- я - щая! - чеканит она, сверля меня взглядом. - Мужчина, много вопросов. Берете? Нет? Проходим, не задерживаемся, у меня очередь.

От покупки решаю воздержаться. Недалеко от выхода из шатра ловлю краем уха диалог.

- А медовуха у вас алкогольная, есть в ней градус? - интересуется мужчина.

- Алкоголя в ней нет, но за счет того, что в составе живые дрожжи, как выпьешь стаканчик, так возникает такой, знаете, эффект легкости и быстрого опьянения. Но алкоголя нет, совершенно точно, - отвечает женский приятный голос. - Попробуйте, отжалейте уже себе три рубля за литр.

Поворачиваюсь и вижу, что диалог проходит под вывеской Свято-Елисаветинского монастыря. Тут, помимо медовухи «с эффектом легкости и опьянения» в продаже чаи, травяные сборы и даже рыбка и совершенно точно настоящая: 230-граммовая консерва «Ароматный золотистый натуральный лосось» за 3 рубля.

Есть точка торговли Свято-Елисаветинского монастыря Фото: Виктор ПАЖИТОК

На выходе с ярмарки с ног сшибает аромат пряностей и маринованных овощей. У продавца из Минского района единственное в своем роде на этой ярмарке предложение: квашеная капуста сразу трех видов. «Витаминная», «Провансаль» и собственно «Квашеная». Цена: 4 рубля за кило. Еще есть бочковой помидор (5 рублей за кг) и два вида (помельче и покрупней) моченого чеснока (1,5 и 2 рубля за 100 грамм). Поскольку сегодня день незапланированных покупок, решаю, что называется, гулять так гулять: беру и чесночка, и помидорок, и капустки.

Квашенная капуста безумно ароматна Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Берите, это ж чистые витамины, - говорит продавец. - Картошки вечером наварите, да с капустой, ну и рюмочку надо, чего уж там…

ЧТО ПОЧЕМ НА ОСЕННЕЙ ЯРМАРКЕ

(цена за 1 кг)

Помидоры - от 80 коп. (мелкие грунтовые) до 3,5 руб. (красные, бурые и желтые по одной цене)

Огурец свежий - от 2,99 руб.

Свекла - от 70 коп.

Перец красный - от 2 руб.

Перец острый - от 5 руб.

Шпинат свежий, 100 гр - 1,5 руб.

Мандарин – 3,99 руб.

Виноград киш-миш - 2,99 -3,5 руб.

Яблоки белорусские - от 80 коп.

Тыква - от 80 коп.

Покупатели торгуются, иногда даже успешно Фото: Виктор ПАЖИТОК

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