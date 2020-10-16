«Отвезли в РОВД под предлогом побеседовать о недавнем поджоге»: священника из Волковыска во второй раз осудили за участие в митинге

Поддержать Александра Богдана в суде приехали и другие священники. Фото: Facebook

«Комсомолка» уже писала о православном священнике Александре Богдане из Волковыска. 13 сентября он возложил цветы в память о своем товарище – директоре городского музея Константине Шишмакове, которого нашли мертвым 18 августа. Иерея осудили по статье 23.34 КоАП РБ - участие в несанкционированном массовом мероприятии. За правонарушение священнику вынесли самую легкую форму административного взыскания – предупреждение.

16 октября Александр Богдан вновь предстал перед судом. И снова – за административное правонарушение. 16 августа в Волковыске прошел «марш за свободу», участники которого использовали неустановленную символику и скандировали лозунги. Милиционеры опознали иерея по фото и видео из соцсетей. Сам священник с обвинением не согласился.

Поддержать Александра Богдана в суде приехали 12 священников. Всего в зале собралось около 40 человек – это почти полный зал. Заседание длилось больше двух часов, в результате судья вынес предупреждение – уже второе за последние дни.

Иерей Александр Богдан. Фото: личный архив

МНЕНИЕ СВЯЩЕННИКА

С чего все началось?

«Лейтенант достал телефон и стал фотографировать протокол на фоне меня»

8 октября после литургии к отцу Александру подошли правоохранители. Они предложили священнику проехать в отделение – побеседовать о поджогах машины и дома инспектора милиции, произошедших накануне. Но в РОВД Александр узнал, что на него заведено дело за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

- 16 августа в городе прошел мирный митинг, на который вышло много людей, - рассказал «Комсомолке» священник. – А за два дня до этого на акцию дал устное разрешение наш мэр. 14 августа огромная толпа людей подошла к зданию местного райисполкома, на крыльцо вышел председатель, и все услышали, что за участие в мирных митингах наказывать не будут.

Однако в РОВД Александру Богдану пояснили, что митинг был несанкционированным, и бумага из райисполкома подтвердит, что разрешения на акцию в тот день не было. По словам священника, сначала его хотели обвинить по ч.3 ст. 23.34 – повторное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Но первое предупреждение за аналогичный поступок отец Александр получил 30 сентября – за возложение цветов 13 сентября. Следовательно, августовский митинг не может быть повторным, ведь он был раньше. Позже обвинение изменили на ч. 1 ст. 23.34. С протоколом иерей не согласился.

- Утром 10 октября я шел в храм на службу. Перед входом меня встретил сотрудник милиции и объяснил, что в протокол внесли изменения, так как нарушение совершено ранее. Он протянул мне бумагу, но невооруженным глазом было видно, что на ней стоит печать «Копия верна». Я спросил: «А если не возьму?» Лейтенант ответил: «Тогда я сделаю фото, что вам отдавал». И тут же достал телефон и стал фотографировать свою бумагу на фоне меня. Я ответил: «Вы потеряли всякое доверие к вам с моей стороны».

Тогда же отец Александр заметил, что в копии отсутствует частица «не» перед «согласен». То есть из документа следует, что священник подтверждает написанное в протоколе.

- Тогда у меня окончательно пропало желание брать эту бумагу. Она осталась лежать на подоконнике перед входом.

О произошедшем иерей написал рапорт в епархию.

Жители Волковыска предполагают, что новые обвинения могут быть связаны с реакцией милиции на интервью, которое Александр Богдан дал «Еврорадио». В нем иерей рассказал, что 4 октября милиция задерживала прихожан после молебна «за воцарение мира на белорусской земле». По версии УВД Гродненского облисполкома, после молебна некоторые граждане направились в центр города, обозначили себя незарегистрированной символикой и выкрикивали лозунги. Милиция вынуждена была принять меры – доставить в отделение для «профилактической беседы».

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