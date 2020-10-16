«Шуму навели на весь мир»: Макс Корж снимает клип в столичной Грушевке

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". На фото с сыном Назаром. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На площадке в назначенное время собралось около 1000 человек. «Комсомолка» также не упустила шанс понаблюдать за процессом съемок клипа на песню, которую Макс Корж презентовал накануне. В новом треке «Ее виной» он размышляет о своем прошлом (часть трека посвящено жене Татьяне) и злободневной повестки дня в Беларуси.

Клип снимали на паркинге и во дворе домов около станции метро "Грушевка". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Минск, давай! Дома не сиди, поломает. Ведь тут уже давно наши не ходят трамваи. И чтобы быть на связи мне не нужен вай-фай. Давай, кто на что способен. Волну поймаем На чем мы выезжали тут уже не канает. Надо придумать что-то, что башку им поломает. Беларусь топ пацы, поднимай, поднимай, поднимай… Шуму навели на весь мир, - читает речитативом Макс Корж.

Еще на станции метро «Грушевка» было заметно радостное бурление подростков, которые выходили из переполненных вагонов. На паркинге, где совсем скоро должны были начаться съемки, преданные фанаты пели хором «Слова пацана» и ждали появления Макса. В какой-то момент на площадке припарковалась салатовая Хонда, и из ее недр, из динамиков звучал новый трек «Ее виной». Массовка двинулась ближе к автомобилю и стала на лету подпевать свежий хит.

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Школьники Саша и Паша досадовали, что Макс Корж не фотографируется с фанатами. Но даже просто снять его на камеру своего телефона – за счастье.

- Макс считает себя простым парнем, поэтому не снимается с поклонниками. Мы очень рады, что он позвал нас на съемки, это возможность пообщаться с ним, - улыбаются подростки.

Вместе мы спустились во двор дома, где заканчивались съемки на первой локации. Там Макс Корж сидел на крыше белого внедорожника, окруженный огромной толпой людей. Движение во дворе оказалось парализовано. Режиссер сделал паузу, рэпер снял несколько видео для себя с жизнерадостными фанатами, а затем спустился к публике.

Макс Корж позвал на съемки своих фанатов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Актеры массовых сцен, отходим от пикапа. Теперь стоим, и… медленно идем, - руководили процессом ассистенты музыканта.

- Сейчас Маше отправлю – она умрет. Живой Макс Корж, - тем временем тихонько шептали друг другу подружки-блондинки.

Перед стартом съемки рэпер попросил массовку ничего не снимать на смартфоны, а просто идти за ним под музыку.

- Теперь все аккуратно переходим на второй этаж паркинга, - дали следующую команду.

- Это уже пятый живой Макс Корж, - смеялись ребята. Дело в том, что артист, одетый как и большинство молодежи в джинсы, бомбер и белые кроссовки, норовил постоянно затеряться в толпе. И, похоже, Максу это даже нравилось, он общался с фантами, как со старыми друзьями.

- Что с рукой?

- Догадайтесь, - улыбнулся музыкант. - Малой покусал (речь о сыне Назаре).

- Макс, передай привет Лунинцу, - крикнул парень из толпы.

- Я скоро поеду в Лунинец. Не переживай, передам, - нашелся Макс Корж.

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через пару минут он уже снова взобрался на крышу внедорожника. А на паркинг въехали еще два микроавтобуса для съемок.

- На эти тачки нужно будет залезть, - начал говорить в микрофон Макс Корж. – Но послушайте внимательно: только на эти машины, на остальные не залазим. Это не наши машины: люди здесь хорошие живут, не надо ничего портить.

На крыше первого микроавтобуса буквально за 20 секунд набилась толпа людей.

- На вторую тачку - максимум 10 человек. И по лобовому стеклу не лезьте, - попросил Макс.

- Пожалуйста, только не тяжелые, - взмолился владелец второго микроавтобуса. – Иначе крыша проломится!

- Скинемся на новую, - рассмеялись фанаты.

В этот момент на крышу забрались две девушки, не дожидаясь одобрения владельца.

- Макс, девчонок же не надо? – уточнил тот. Но рэпер дал добро, и кастинг на вакантные места продолжился.

- Прости, братан, ты слишком большой…

- Я могу пригнать свой бус и сесть к себе на крышу, - ответил немного упитанный молодой человек в надежде, что все же сможет попасть в кадр.

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Макс Корж поблагодарил всех за хорошее поведение: фанаты, действительно, вели себя воспитанно. В это время мы заметили, что всего в нескольких шагах от эпицентра съемки стояли жена рэпера Татьяна и его годовалый сын Назар.

- Папа, папа, - кричал малыш, когда увидел рэпера на крыше автомобиля.

Чуть позже Макс Корж подошел к семье и, ко всеобщей эйфории, забрал Назара на съемочную площадку.

Макс Корж с сыном Назаром. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Съемки клипа Макс Коржа на песню "Ее виной". Фото: Святослав ЗОРКИЙ