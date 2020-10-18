Что происходит в Беларуси в воскресенье 18 октября: следим за событиями и обновляем трансляцию

Следим, что происходит в Минске и других городах в воскресенье 18 октября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня воскресенье, 11 октября. Пошел третий месяц после выборов. Все материалы о том, что происходило и происходит в Беларуси за эти 60 с лишним дней, мы собрали в теме «Протесты в Беларуси-2020».

О том, что происходит в Минске и других городах Беларуси сегодня, мы будем рассказывать в этой трансляции.

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