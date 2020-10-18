Взрывы петард, задержания, техника, флаги. Фоторепортаж: как прошел митинг 18 октября в Минске

Многотысячная колонна прошлась по Партизанскому проспекту и по спальным районам Минска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 18 октября, по улицам Минска традиционно прошла многотысячная колонна протестующих.

Многие протестующие минчане вышли на улицу с бчб-флагами и гербом "Погоня". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этот раз минчане прошлись по Партизанскому проспекту мимо универмага "Беларусь", а затем направились в микрорайон Серебрянка. До Чижовки дошла часть колонны.

Протестующие дошли до Серебрянки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Колонна протестующих с включенными в телефоне фонариками в Серебрянке. Фото: Раиса ЮДИНА

Не обошлось без задержаний. Так, на улице Октябрьская, где находится много кафе и баров, задержали нескольких молодых людей. Кого-то - с заламыванием рук. Некоторые успели разбежаться или забежать в кафе, когда подъехали машины. К слову, оттуда, с Октябрьской, люди направлялись к Партизанскому проспекту под гул проезжающих машин.

Задержание прошли на улице Октябрьская. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Спустя какое-то время задержания прошли на противоположной стороне от Мотовелозавода, когда колонна уже направлялась в Серебрянку.

Корреспондент "Комсомолки" слышала громкие хлопки возле универмага "Беларусь", когда по улице проезжали бусы, предположительно, силовиков. Был виден дым. Говорят, что из одного буса были брошены петарды. Несмотря на это, колонна продолжила движение. Люди кричали "Жыве Беларусь", кто-то играл на барабанах.

Минчане несли шуточные доллары, на которых была изображена Нина Багинская. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время акции протеста наземный общественный транспорт работал. А вот некоторые станции метро были закрыты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане играли на барабанах, скандировали "Жыве Беларусь" и несли в руках плакаты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В районе универмага "Беларусь" также проезжали бронированные машины с военными.

В городе была бронированная спецтехника. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Вясна", 18 октября в Минске задержали более 100 человек. Напомним, вот уже третий месяц в столице каждые выходные проходят акции протеста.

Одна из протестующих 18 октября. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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