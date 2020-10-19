На Светлогорском ЦКК крупный пожар: загорелся резервуар с маслом, сотрудник погиб из-за взрывной волны

На Светлогорском ЦКК крупный пожар, погиб человек. Фото: очевидцев

На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате 19 октября произошел крупный пожар. По словам жителей деревни Якимова Слобода, возле которой расположен завод, около 11.00 на территории предприятия произошел взрыв, затем появился густой черный дым, который окутал окрестности.

- На Светлогорском ЦКК горит резервуар. По предварительной информации, погиб один человек. Подробности будут позже. Работают подразделения МЧС, - рассказала «КП» официальный представитель Гомельского областного УМЧС Ксения Шингирей.

Местные жители называют ЦКК «китайским заводом». Напомним, это то самое предприятие, которое строила китайская компания. Завод стал скандальным - после запуска он издавал неприятные запахи, которые достигали центра Светлогорска. Против введения в эксплуатацию «вонючего завода», как прозвали его в городе, долго боролись экологические активисты, а жители райцентра проводили акции протеста.

В итоге cо специалистами из Поднебесной досрочно расторгли контракт - они за полтора года не смогли запустить производство. Белорусские специалисты, после доработок, завод все-таки ввели в эксплуатацию. Однако неприятные запахи он все равно издавал.

В начале года предприятие посещал Александр Лукашенко > Напомним, недавно он поручил начать в Беларуси производство картона >

О некоторых подробностях ЧП рассказали в «Беллесбумпроме». Пожар произошел при выполнении подрядной организацией огневых работ на участке таллового масла:

- По предварительным данным, загорелся резервуар с талловым маслом. Работник подрядной организации, выполнявший огневые работы, погиб при падении с высоты от взрывной волны.

По обновленной информации МЧС, в 10-38 спасатели выехали к месту ЧС. По прибытии наблюдалось открытое горение крыши резервуара объемом 250 куб. метра на участке приготовления таллового масла.

Погибшему сварщику был 41 год, он проводил работы на резервуаре.

Позже в МЧС уточнили, что спасатели ликвидировали пожар в 12.32. А к медикам обратился другой 41-летний мужчина - после осмотра с диагнозом "тупая травма" его госпитализировали.