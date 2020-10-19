«Наверное, не стоит ссылаться на нормы права». Осудили пятерых журналистов, которые работали на акциях – 73 суток на всех

Журналисты имеют право работать на массовых мероприятиях. Но их продолжают задерживать. Фото иллюстративное Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В субботу, 17 октября во время работы на студенческой акции протеста в Минске задержали журналистку Onliner.by Дарью Спевак, фотографов Tut.by и БелаПАН Вадима Замировского и Всеволода Зарубина. Их отвезли в РУВД якобы для проверки документов, но не отпустили через три часа: на журналистов составили протоколы по двум статьям: 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции и участие в массовом мероприятии).

Корреспондентов отвезли в изолятор на Окрестина, там они ждали суда, оттуда выступали по видеосвязи на процессе.

В воскресенье, 18 октября в РУВД оказались еще два журналиста: корреспондент «Белорусы и рынок» Артем Майоров и оператор «Белсат» Алесь Любенчук.

В понедельник, 19 октября прошли суды над журналистами, всех пятерых судила Елена Живица.

Первой была журналистка Дарья Спевак: в протоколе было сказано, что она принимала активное участие в митинге, на неоднократные призывы милиционера покинуть место ответила отказом, пишет Onliner.by.

Милиционеры, которые должны были выступить свидетелями, в суд не приехали из-за занятости на работе. Защитник Дарьи Спевак настаивал на их присутствии в суде, отметив, что протоколы они написали под копирку. Но суд решил продолжить процесс без свидетелей.

Дарья свою вину не признала. Она рассказала, что работала на студенческом марше, когда подъехали несколько микроавтобусов с сотрудниками в черной форме.

- Ко мне подошли двое, взяли за локти и отвели в машину. Никто не представлялся, сказали только: «Отдай телефон». Причину задержания мне никто не называл, а я и не спрашивала. Слышала команду «Прессу берем», но мы же знаем, что не первый раз. Думала, что для проверки документов, это же не первый раз журналистов задерживают.

Судья Елена Живица назначила Дарье 13 суток ареста. Сразу после начался процесс по делу фотографа Вадима Замировского: по протоколу он тоже принял участие в массовом мероприятии и не подчинился требованиям сотрудников милиции. Вадим рассказал свою версию:

- Никаких требований или претензий не звучало, я работал по служебному заданию как журналист, выполняя фотосъемку.

Суд признал Вадима Замировского виновным и назначил ему 15 суток ареста.

Всеволод Зарубин на акции протеста снимал видео для БелаПАН и Tut.by. По версии милиционеров, которые составляли протокол, он «участвовал в организованном массовом собрании граждан с целью обсуждения общественно-политических настроений» и отказался уходить с определенного места. Свою вину Всеволод не признал. По решению суда в изоляторе он проведет 15 суток.

«Сразу сообщил, что я журналист, у меня есть удостоверение и редакционное задание»

Артем Майоров, журналист издания «Белорусы и рынок», по мнению милиции тоже нарушил закон о проведении массовых мероприятий и не подчинился требованиям милиционеров. Артем рассказывает, что шел из редакции, по пути никаких массовых мероприятий не было.

- Я увидел на перекрестке милицейские автомобили и решил обойти их стороной. Услышал, как меня подзывает сотрудник ОМОНа: «Эй-эй, иди сюда». Ко мне подошли два человека, взяли под руки. Я сразу сообщил, что я журналист, у меня есть редакционное задание, на мне есть жилет, есть удостоверение. Никакого неподчинения я не оказывал.

Журналист говорит, что он шел один, вокруг не было людей. В РУВД, куда его отвезли, Артем Майоров еще раз сообщил, что он журналист. Но на него составили два протокола: неповиновение требованию милиции и участие в несанкционированном мероприятии.

Адвокат Сергей Зикрацкий попросил вызвать в суд свидетелей из милиции и провести почерковедческую экспертизу их записей в протоколе: защитник подозревает, что написал их один человек. Суд ходатайство отклонил, обосновав это тем, что «оно направлено на затягивание судебного процесса». Решение -15 суток ареста.

«Раздался стук в дверь: за ней стоял сотрудник охраны, из-за его спины выскочил ОМОН»

Оператора «Белсата» Алеся Любенчука задержали в его номере в гостинице «Турист». Из протокола, который зачитала судья Живица, известно, что сотрудники ГУБОПиК проверяли информацию о том, что в одном из номеров этой гостиницы проходит неразрешенная съемка, трансляция онлайнов и стримов. Там же сказано, что Любенчука подозревали в нарушении закона о СМИ (ст.22.9 КоАП). Но протокол по этой статье составлен не был.

Милиционеры, которые составляли документ, указали, что оператор отказался предоставить документы и последовать в автомобиль, хватал за форму сотрудников, садился на пол, поэтому его обвиняют в неповиновении. Алесь с этим категорически не согласен, говорит, что съемки не вел:

- Я заселился в номер, оставил там свои вещи и присел передохнуть. В это время раздался стук в дверь: предположил, что это горничная. За дверью стоял сотрудник охраны гостиницы, из-за его спины выскочили и забежали в комнату с криками «Руки за спину!», «Лежать!», сотрудники ОМОНа. Один из сотрудников ударил меня кулаком в область виска. Повалили на кровать, стянули руки строительной стяжкой, после этого вытянули меня и мои вещи к лифту. Меня забросили в бус, потом пересадили в другой автомобиль.

Алесь Любенчук говорит, что постановления ему не предъявляли, сотрудники не представлялись. Вместе с адвокатом он попросил истребовать записи с камер видеонаблюдения в отеле и объявить для этого перерыв на один день. Суд отказал – это затянет процесс, «защитнику сообщили о начале процесса заранее, сегодня утром».

Адвокат оператора считает, что вина его подзащитного не доказана.

- Если мы будем допускать практику, что в жилище любого гражданина можно вломиться, положить лицом в пол, выселить его из гостиницы и бросить в места содержания под стражей – далеко не уйдем. Это прямое нарушение прав на неприкосновенность жилища. Я понимаю, что иногда не до законов, но Конституция – это основополагающий закон. Это цитата, я ничего такого не сказал, - добавил адвокат.

Он уверен, что законных оснований для входа в номер у сотрудников МВД не было.

- Я понимаю, что, наверное, не стоит сейчас ссылаться на нормы права, но ведь закон один для всех, и он был нарушен. Я не имел возможности подготовиться к процессу: в ЦИП не пускают, в ИВС не пускают. Как адвокату защищать в такой ситуации?

Алесь Любенчук в конце заседания воспользовался возможностью добавить что-то к своим словам и процитировал Евангелие:

- Каким судом судите – таким будете судимы, какой мерой меряете – такой и вам будет отмеряно.

- У вас все? […], признать виновным, назначить 15 суток.

В ТЕМУ

За 2020 год журналисты уже отсидели в сумме 500 суток ареста

Белорусская ассоциация журналистов недавно подсчитала: за год журналисты в сумме отсидели 500 суток ареста. Если с начала года до 8 мая БАЖ зафиксировала 23 нарушения прав журналистов, то с 9 мая по 12 октября – больше 400. Только одних задержаний в этот период зафиксировано более 230. Больше 50 раз в отношении журналистов применялось физическое насилие при задержании. Многих журналистов удерживали под охраной, наказывали арестами или штрафами. Трое журналистов были ранены резиновыми пулями.

Напомним, журналисты имеют право работать на массовых мероприятиях, это предусмотрено законом о СМИ.