Актеры Русского театра репетируют четыре премьерных спектакля удаленно

Афиша на ноябрь пока не сформирована. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Труппа Театра им. Горького до конца октября переведена на удаленную форму работы, спектакли отменены, - рассказала заместитель директора театра Анастасия Ширай. – Актеры работают с режиссерами дистанционно в формате видеоконференций, репетируя четыре новых спектакля «Трамвай «Желание», «Единственный наследник», «Граф Монте Кристо» и «Братья Карамазовы». Такая работа на удаленке связана со сложной санитарно-эпидемической обстановкой и продлится до полного выздоровления болеющих сотрудников. Дистанционная работа по законодательству предполагает такую же оплату, как и вариант в театральных стенах.

Напомним, что Театр им. Горького ранее, с 6 по 17 октября уже заявлял о прекращении спектаклей из-за того, что несколько сотрудников заболели коронавирусом.

Афиша на ноябрь пока не сформирована. О новых датах премьеры театр объявит чуть позже. Купленные билеты на спектакли с 17 по 31 октября можно сдать по адресу: ул. Володарского, 5, т.(017) 270-66-70.

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