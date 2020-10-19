Пережить осенне-зимний период без последствий для здоровья помогут омега-3 и витамин D

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Рыбий жир - продукт, существующий на рынке в Норвегии уже более 160 лет. Все скандинавские страны являются огромными поклонниками этого продукта. Принять его с утра для них настолько же укоренившаяся процедура, как почистить зубы. Проще говоря, это уже сложившаяся десятилетиями семейная традиция, поскольку рыбий жир в странах Скандинавии сродни национальному достоянию. Жители Cевера давно усвоили, насколько полезен для здоровья и поддержания иммунитета этот бесценный продукт. Тому есть масса доказательств, в том числе результаты научных исследований.

Однако пока не все белорусы до конца понимают, что же такое рыбий жир и в чем его польза для организма человека. В первую очередь это источник натуральных кислот омега-3 и витамина D. Некоторые задаются вопросом: омега-3 и рыбий жир - это одно и то же или все же разные продукты? Смотря какой рыбий жир. Даже на белорусском рынке порой представлены продукты, которые называются рыбьим жиром, но содержание в них омега-3, если внимательно почитать инструкцию, стремится к нулю. И на то есть ряд причин. Доказано, что омега-3 сама по себе капризная молекула, к тому же под воздействием неблагоприятных факторов она быстро окисляется и разрушается, превращаясь во вредные для организма насыщенные кислоты. Поэтому очень многие продукты, называемые рыбьим жиром, попросту не могут позволить себе содержать достаточное количество омега-3, так как процесс ее производства не соответствует высоким требованиям, которые предъявляет капризная молекула. То же самое касается и витамина D. Важно внимательно изучать инструкцию продукта, желательно, чтобы в его составе было не менее 400 МЕ витамина D и не менее 1200 мг омега-3.

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«Омега-3 или витамин D?»

Если подробнее разбирать состав омега-3 и витамина D, стоит сказать, что они могут быть искусственно синтезированные или полученные из натуральных источников. Но давно известно, что человеческий организм лучше усваивает полезные вещества из натуральных продуктов. В первую очередь потому, что ему это знакомо, понятно, соответственно, препарат легче перерабатывается и в результате лучше воздействует на весь организм.

Многие сегодня спорят: что лучше для иммунитета - омега-3 или все же витамин D? Как правило, люди ассоциируют омега-3 с препаратом, положительно влияющим на работу сердечно-сосудистой системы, а также поддерживающим в норме жировой обмен и уровень холестерина.

Что касается витамина D, многие уже знают, что он важен для поддержания нормального уровня кальция в организме, сохраняющего плотность костной ткани.

На самом деле рыбий жир (а в него входит и омега-3, и витамин D) полезен для здоровья в целом, в том числе для иммунитета, работы сердечно-сосудистой системы человека, а также для работы мозга, щитовидной железы, для зрения и других органов и тканей человеческого организма. Причем как для детей, так и для взрослых. Польза для иммунитета особенно актуальна в период подъема острых респираторных заболеваний. Можно принимать параллельно омега-3 и витамин-D, поскольку это взаимодополняющие средства. Но идеально, если они объединены в одном флаконе. Это и удобно, и экономично.

Важность и омега-3, и витамина D можно рассмотреть на простом примере из жизни. Допустим, вы варите борщ, добавляя в кастрюлю свеклу и картошку. Что важнее? Каждый из этих ингредиентов необходим, иначе борщ не получится. Так же и тут. Витамин D играет в иммунитете свою неповторимую роль - она важна, неоспорима, поскольку заменить препарат невозможно. Так же и с омега-3 - это незаменимые жирные кислоты, которые являются необходимым компонентом мембран наших клеток (в том числе клеток иммунной системы организма), обеспечивая их оптимальную функцию.

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«Если снижается количество омега-3 и витамина D - снижается память, наблюдательность, ухудшаются мыслительные процессы»

Да, наш организм научен адаптироваться в любых условиях и может подстраиваться под любую ситуацию. Наверняка проживет и без омега-3 и витамина D. Но как? Вместо незаменимых жирных кислот организм получит насыщенные кислоты. И в этой ситуации мембраны наших клеток станут хуже выполнять свою функцию. Соответственно, хуже начнет работать и головной мозг, поскольку в норме в его клетках должно содержаться большое количество омега-3. Если его количество снижается - снижается память, наблюдательность, а также мыслительные процессы, ухудшается зрительная функция. Не зря длительность жизни в Скандинавских странах, в первую очередь в Норвегии, больше 80 лет. Помимо экономических факторов, на нее влияет и способ питания, в том числе ежедневное употребление в пищу витамина D и омега-3. Скандинавы не только признанные в мире долгожители - они долгожители функциональные. А это значит, что у них на высоте не только продолжительность жизни, но - что не менее важно - и ее качество.