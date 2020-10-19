«Трапляе ў арганізм - і не пазбавіцца»: авторы клипа «Шчучыншчына» признались, что припев их преследовал год

В кадре снялась актриса Елена Зуй-Войтеховская. Фото: кадр видео

Теперь часть зрителей обвиняет в безвкусице, а часть защищает Елену с выдуманной фамилией Желудок.

За последние несколько дней Щучинский район стал неожиданно популярным. Клип про Щучинщину стал вирусным и многие не могут избавиться от мелодичного «Шчу-чын-шчына-Шчучыншчына» в голове.

- Шчыра кажучы, такой рэакцыі я не чакаў абсалютна. Але песня гэтая ў нас ужо даўно была на алоўку, - рассказывает актер Михаил Зуй (он же участник группы ili-ili).

Уволившись из Купаловского театра, вместе с коллегой по сцене и группе Дмитрием Есеневичем они стали снимать гротескные видео, на которых появляются в образе чиновников.

Припев «Шчучыншчыны» появился около года назад.

- Гэта была вандроўка купалаўцаў у Жыровіцкі манастыр. Там была цёплая прыязная сустрэча. І на стале ў адным з залаў ляжала кніжка ці то часопіс, які называўся «Шчучыншчына», - рассказывает Михаил. - І калі мы з Дзімам яго ўбачылі, літаральна праз пару хвілінаў гэты прыпеў быў сфарміраваны. Скажам, год таму, калі мы ездзілі ў Калінкавічы з гастролямі спектакля «Радзіва Прудок», у нас ужо быў гэты прыпеў, і мы ведалі, што ён як хімічны рэактыў, што трапляе ў арганізм і ад яго не пазбавіцца. Перыядычна нас накрывала, і мы спявалі пра Шчучыншчыну, а я марыў пачуць Шчучыншчыну звонку, але да рэалізацыі прайшло шмат часу. Ну а пазней, перад здымкамі, былі напісаныя куплеты.

Ироничный клип вышел на YouTube-канале «Чин-Чин-ченел», и за несколько дней количество подписчиков выросло втрое. А у самого клипа только на официальной странице проекта около 170 тысяч просмотров на вечер понедельника (со времени премьеры прошло трое суток).

В кадре снялась актриса Елена Зуй-Войтеховская. В видео она - Елена с выдуманной фамилией Желудок. Сейчас люди в интернете разделились: одни считали иронию и узнали актрису, а другие уверены, что это реально существующий персонаж, Елену Желудок сравнивают, например, с Ксенией Дегелько, которая почти 10 лет назад снялась в клипе «Я из деревни».

- Мы жывем у такі час, калі рэальныя навіны чуюцца як абсалютна фантасмагарычныя: здаецца, што такога не можа быць, - рассуждает Михаил Зуй. - Таму, калі ты робіш нешта ў падобным рэчышчы, людзі не ведаюць, як гэта ўспрымаць. У мяне трошкі была напружанасць, калі я разумеў, што і на Алену могуць глядзець, як на такую дзяўчыну, блытаць вобраз, і актрысу, і чалавека. Але потым ужо людзі пачалі адно адному казаць: «Дык вы ж цалкам паглядзіце відэа, пачытайце апісанне!»

Некоторые даже назвали видео провластным гимном.

- Сёння Алена хадзіла ў краму і расказвала, што на яе там касіліся дзве дзяўчыны, нешта казалі адна адной. Але ты ж не ведаеш, у якім стане яе ўспрымаюць. Ці то яны зразумелі іронію, ці, можа, наўпрост убачылі Алену Жалудок. Я ёй кажу: «Ну, Лена, давай, рыхтуйся маральна», - рассказывает Михаил Зуй. - Найбольшыя халівары ідуць у Інстаграме і YouTube. Нядаўна быў класны камент: «Ребята, вам хорошо, но я из Щучина и моя фамилия Желудок!»

Ироничный клип вышел на YouTube-канале «Чин-Чин-ченел». Фото: кадр видео

КСТАТИ

Елену Желудок оценили певицы сестры Груздевы

«Друзья! Посмотрите на эту добрую девушку! А как хейтеры на нее накинулись. Она уникальна в своей душевности. Вот такая она - бесхитростная. Очень обаятельная и искренняя. И очень любит нашу Беларусь, - написали в сториз своего Инстаграма сестры. - Как красиво показала нашу Беларусь. Благодарим! Таких искренних девушек мы давно не встречали. Настоящая патриотка и хороший человек!»

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