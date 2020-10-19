В Беларуси начали выдавать ID-карты - уже действуют около 100 таких документов

Массовую выдачу биометрических паспортов и ID-карт в Беларуси начнут с 2021 года. Фото: БелТА

На данный момент уже действуют около 100 ID-карт. Пока их выдают в рамках эксперимента для наладки работы нового оборудования. В Минске такие карты могут получить жители Фрунзенского и Партизанского районов, сообщает агентство Минск-новости.

Чтобы получить ID-карту, нужно обратиться в подразделение по гражданству и миграции по месту регистрации. Для этого никаких документов, кроме паспорта, не нужно - фото и отпечатки пальцев сделают на месте.

Массовую выдачу биометрических паспортов и ID-карт в Беларуси начнут с 2021 года. С нового года вместо одного привычного паспорта у белорусов будет два документа: ID-карта для внутреннего использования и биометрический паспорт для выезда за рубеж.

Вместе с этим действительны будут и привычные паспорта: белорусы будут сами решать, менять старые документы на новые или нет. Напомним, впервые о биометрических паспортах и ID-картах заговорили еще в 2009 году, но сроки их ввода постоянно смещались.

Как выглядит ID-карта?

ID-карта - это пластиковая карта, похожая на водительское удостоверение, с привычной визуальной информацией о владельце (имя, дата рождения, тип, срок действия документа и т. д.), а также микрочипами, которые содержат электронные данные о владельце, такие как электронная подпись и базовые данные, необходимые для его идентификации.

А вот название органа, выдавшего документ, на карте в привычном виде уже не будет - текст заменит код этого органа. Не будет на карте и данных о месте регистрации, детях и браке - эти данные останутся только в государственных информационных системах и ресурсах.