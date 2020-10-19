Либо дополнительный выходной, либо 7-часовой рабочий день: у многодетных родителей может появиться еще один бонус

Минтруда ищет новые варианты по стимулированию рождаемости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многодетных семей в Беларуси больше 110 тысяч. Для них доступны жилье вне очереди, льготное кредитование, семейный капитал, пособия на детей, адресная социальная помощь и другие меры помощи. Но рождаемость падает - если в 2015 году родилось 119 509 детей, то в 2019-м - лишь 87 851 ребенок, и это исторический минимум за период с 1945 года. Поэтому Минтруда ищет новые варианты по стимулированию рождаемости. Одно из предложений - сократить для многодетных родителей рабочий день с 8 до 7 часов. Такую идею озвучила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

- В 2021 году планируются очередные изменения в Трудовой кодекс. Многодетным семьям по Трудовому кодексу предоставляются свободный от работы день в неделю, оплачиваемый в размере среднедневного заработка. В качестве альтернативы данной нормы предлагается рассмотреть такую норму, как сокращенный 7-часовой рабочий день для одного из родителей, воспитывающих троих и более детей до 16 лет, - сказала министр на встрече с многодетными мамами.

При этом зарплату родитель будет получать в полном объеме, как за восьмичасовой рабочий день.

- Пока это только предложение, а не проект, - подчеркнули в Минтруда. - Мы хотим дать многодетным родителям выбор: либо дополнительный выходной день раз в неделю, либо 7-часовой рабочий день.

Также Ирина Костевич считает, что нужно активно продвигать концепцию «Компании, дружественные родителям».

- Ее цель - убедить предприятия в эффективности политики поддержки семьи, создать корпоративную культуру уважения и поддержки работников с семейными обязанностями, - отметила министр.

МНЕНИЕ ЗА

«Это было бы очень удобно»

- Я была на той встрече с министром труда и соцзащиты, где прозвучало предложение сократить рабочий день. В принципе, это было бы очень удобно, особенно когда в семье только маленькие дети, и они ходят не только в садики и школы, но и посещают кружки и спортивные секции. Одного надо отвести, например, на плавание, другого - на рисование, третьего - на гимнастику, и все это в разных местах, на все надо время, и лишний час в такой ситуации выручает, - считает Инна Лисицкая, которая возглавляет в Минске Партизанскую районную ассоциацию многодетных родителей. - Было бы удобно, если бы мама могла позже на час прийти на работу или раньше на час уйти. И среди пап такое новшество, я уверена, будет востребовано. У нас в районе, кстати, с каждым годом все больше многодетных пап, которые находятся в декретном отпуске по уходу за детьми. Думаю, они и после выхода на работу с радостью будут лишний час посвящать детям.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

«Надо не нормы вырабатывать, а создавать условия, чтобы было выгодно работодателю»

- Я с 2006 года работаю в негосударственных организациях, в них никто не будет предоставлять какие-то льготы. Если хочешь хорошо зарабатывать, работай без халявы. На хорошее место желающих много. Сколько у тебя детей - личное дело, - говорит мама четверых детей Ольга. - У моего работодателя подход такой: когда хочешь, тогда и работай, хоть ночью, хоть в выходные, хоть с 5 утра, главное, чтобы работа была сделана. Ему неинтересно давать мне льготу. Если наниматель будет платить и тому, кто уходит на час раньше, и тому, кто его в этот час заменяет, то ему нет смысла брать на работу многодетного сотрудника. Получается, надо не нормы вырабатывать, а создавать условия, чтобы работодателю было выгодно брать на работу многодетных. Пока при прочих равных многодетный на рынке труда проиграет обычному сотруднику.

КСТАТИ

Одной из самых действенных мер по повышению рождаемости, считают в Минтруда, является программа семейного капитала. Ее суть в том, что при рождении или усыновлении третьего или последующих малышей родители получают от государства на специальные депозитные счета единовременную материальную поддержку в размере 22,5 тысячи рублей. Программа заработала в 2015 году, за 5 лет семейный капитал получили почти 90 тысяч семей. Первые пять лет работы программы семейный капитал выдавался в валюте и составлял 10 тысяч долларов. С 1 января 2020 года президент Беларуси продлил программу еще на 5 лет, с этого же времени изменилась валюта и сумма выплат. То есть начисляется семейный капитал только в национальной валюте. При этом установленная базовая сумма каждый год будет индексироваться с учетом роста потребительских цен. Но можно воспользоваться и правом досрочного использования семейного капитала. Это уже сделали 24 тысячи многодетных семей. 90% из них потратили семейный капитал на приобретение жилья, 6% - на образование, 4% - на медицинские услуги.

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